Большой день для 37-летнего хоккеиста .

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд по количеству матчей в FONBET КХЛ, а по ходу встречи с «Нефтехимиком» повторил другое серьезное достижение — по числу очков в лиге. Матч завершился победой белорусской команды со счетом 4:1.

Первый рекорд

Игра с «Нефтехимиком» стала 1002-й в КХЛ для 37-летнего нападающего. Предыдущее достижение держал защитник Евгений Бирюков, завершивший карьеру в 2024 году в возрасте 38 лет. Вадим выступает за минское «Динамо» с этого сезона — летом он перешел из «Ак Барса», а до этого играл за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».

«Когда в юном возрасте вышел на арену в Череповце, не мог подумать, что проведу столько успешных лет в хоккее, и меня будут чествовать с 1002-м матчем. Это как сказка, хотел бы сказать спасибо моей маме, которая привела меня в хоккей, моей супруге Екатерине, детям и отметить всех тренеров, персонал, руководства клубов, где я играл, игроков. Спасибо КХЛ за этот подарок, очень благодарен руководству минского «Динамо» за этот праздник и за это шоу, они большие молодцы», — отреагировал сам Шипачев.

Как подготовилось «Динамо»

Команда из Минска всячески намекала на то, кто главный герой матча. Игроки «Динамо» прибыли на арену в масках с лицом Шипачева, а на раскатку выехали в свитерах с 87-м номером рекордсмена и его фамилией на спине. Ближе к началу игры под сводом арены растянули полотно в честь Вадима, а на экране показали видеопоздравления.

У Шипачева есть время, чтобы прокачать рекорд до еще более впечатляющих цифр. Экс-хоккеист «Локомотива» и других команд КХЛ Сергей Коньков считает, что его достижение вряд ли когда-нибудь побьют.

«Для лиги это человек, который вторым преодолел рубеж в 1000 матчей. У Шипачева был небольшой период времени, когда он уехал за океан, но здесь он выступал достаточно стабильно. Это прекрасные цифры, которые показывают его уровень мастерства и прекрасное здоровье».

Второй рекорд

По ходу игры с «Нефтехимиком» Шипачев достиг еще одной серьезной планки: при счете 3:1 в пользу минчан Вадим ассистировал Брэйди Лайлу и набрал 928-е очко в КХЛ. По этому показателю Шипачев сравнялся с рекордсменом — Сергеем Мозякиным. На счету форварда минского «Динамо» теперь 291 гол и 637 голевых передач, у Мозякина — 419+409.

Кто поздравил Шипачева

Во время церемонии перед началом матча нападающего минчан поздравили многие хоккейные звезды — их видеообращения транслировали на арене. К Шипачеву обратились президент лиги Алексей Морозов, генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий, а также Александр Овечкин, Артемий Панарин, Сергей Плотников и другие видные хоккеисты.

«Шипа, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ. Ты большой молодец. Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков своей игрой и делай больше рекордов. Всего тебе самого наилучшего», — сказал Александр Овечкин.

«Вадя, привет. Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству матчей в КХЛ. Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше. Желаю тебе проводить сезоны без травмы. Тебе надо как-то доковылять до моего возвращения, я скучаю по твоим «подкидкам», — поздравил Артемий Панарин.