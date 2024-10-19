Шипачев взял два главных рекорда КХЛ: один побил, другой — повторил. Его поздравили Овечкин и Панарин
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд по количеству матчей в FONBET КХЛ, а по ходу встречи с «Нефтехимиком» повторил другое серьезное достижение — по числу очков в лиге. Матч завершился победой белорусской команды со счетом 4:1.
Первый рекорд
Игра с «Нефтехимиком» стала 1002-й в КХЛ для 37-летнего нападающего. Предыдущее достижение держал защитник Евгений Бирюков, завершивший карьеру в 2024 году в возрасте 38 лет. Вадим выступает за минское «Динамо» с этого сезона — летом он перешел из «Ак Барса», а до этого играл за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».
«Когда в юном возрасте вышел на арену в Череповце, не мог подумать, что проведу столько успешных лет в хоккее, и меня будут чествовать с 1002-м матчем. Это как сказка, хотел бы сказать спасибо моей маме, которая привела меня в хоккей, моей супруге Екатерине, детям и отметить всех тренеров, персонал, руководства клубов, где я играл, игроков. Спасибо КХЛ за этот подарок, очень благодарен руководству минского «Динамо» за этот праздник и за это шоу, они большие молодцы», — отреагировал сам Шипачев.
Как подготовилось «Динамо»
Команда из Минска всячески намекала на то, кто главный герой матча. Игроки «Динамо» прибыли на арену в масках с лицом Шипачева, а на раскатку выехали в свитерах с 87-м номером рекордсмена и его фамилией на спине. Ближе к началу игры под сводом арены растянули полотно в честь Вадима, а на экране показали видеопоздравления.
У Шипачева есть время, чтобы прокачать рекорд до еще более впечатляющих цифр. Экс-хоккеист «Локомотива» и других команд КХЛ Сергей Коньков считает, что его достижение вряд ли когда-нибудь побьют.
«Для лиги это человек, который вторым преодолел рубеж в 1000 матчей. У Шипачева был небольшой период времени, когда он уехал за океан, но здесь он выступал достаточно стабильно. Это прекрасные цифры, которые показывают его уровень мастерства и прекрасное здоровье».
Второй рекорд
По ходу игры с «Нефтехимиком» Шипачев достиг еще одной серьезной планки: при счете 3:1 в пользу минчан Вадим ассистировал Брэйди Лайлу и набрал 928-е очко в КХЛ. По этому показателю Шипачев сравнялся с рекордсменом — Сергеем Мозякиным. На счету форварда минского «Динамо» теперь 291 гол и 637 голевых передач, у Мозякина — 419+409.
Кто поздравил Шипачева
Во время церемонии перед началом матча нападающего минчан поздравили многие хоккейные звезды — их видеообращения транслировали на арене. К Шипачеву обратились президент лиги Алексей Морозов, генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий, а также Александр Овечкин, Артемий Панарин, Сергей Плотников и другие видные хоккеисты.
«Шипа, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ. Ты большой молодец. Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков своей игрой и делай больше рекордов. Всего тебе самого наилучшего», — сказал Александр Овечкин.
«Вадя, привет. Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству матчей в КХЛ. Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше. Желаю тебе проводить сезоны без травмы. Тебе надо как-то доковылять до моего возвращения, я скучаю по твоим «подкидкам», — поздравил Артемий Панарин.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|30
|2
|Спартак
|17
|11
|6
|24
|3
|СКА
|17
|11
|6
|23
|4
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|5
|Торпедо
|17
|9
|8
|21
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|16
|9
|7
|19
|8
|Динамо М
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|17
|9
|8
|18
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Сочи
|16
|6
|10
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|5 : 3
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|4 : 5
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|2 : 4
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|2 : 0
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|2 : 3 Б
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|3 : 1
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|4 : 1