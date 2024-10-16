Центрфорвард минского «Динамо» провел 1000-й матч в лиге.

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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.

Вратари: Тихомиров — Гамзин.

Штраф: 11 — 4.

Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).

Судьи: Беляев, Дударов.

15 октября. Минск. «Минск-Арена».

Кто лучший игрок в истории КХЛ? У каждого болельщика всегда будет свое мнение. Вне всякого сомнения, Сергей Мозякин — великий игрок. Данис Зарипов — самый титулованный. Александр Радулов — самый яркий. Но мой выбор — Вадим Шипачев.

Накануне центрфорвард минского «Динамо» провел свой 1000-й матч в лиге, став всего вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. И в ближайшее время Шипачев станет первым по проведенным матчам: чтобы обогнать Евгения Бирюкова, уже закончившего карьеру, ему нужно сыграть всего две встречи.

И уже совсем близко новый рекорд — чтобы обогнать по очкам Мозякина, Шипачев должен набрать два результативных балла. Вадим очень тяжело начал сезон и в одном из матчей даже не попал в состав. Но юбилейная игра против ЦСКА стала лучшей для него — Шипачев набрал сразу 3 (1+2) очка, в том числе принял непосредственное участие в двух голах, которые помогли «Динамо» сравнять счет.

Шипачев ведь даже в подростковом возрасте не считался суперталантом, никогда не играл в юниорских и молодежной сборных. Долгое время он вообще выступал на позиции защитника. Но смог пробиться благодаря характеру и таланту. Показав, что необязательно быть супербыстрым и физически сильным, чтобы заиграть на высоком уровне.

Только в 26 лет Шипачев попал в топ-клуб, перейдя из родной «Северстали» в СКА. В тот СКА, где были Илья Ковальчук, Роман Червенка, Тони Мортенссон. Но Шипачев смог доказать, что он способен на большее, чем быть первой звездой в клубе-середняке. В тройке с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым именно Шипачев был мозгом. Заблистал в сборной.

Могла надломить Шипачева неудачная поездка в «Вегас», но она сделала Вадима только сильнее. По мере прогресса как хоккеиста Шипачев рос и как личность. Превратившись из скромного ворчуна в любимца журналистов и болельщиков. А после ухода из СКА нашел себя в московском «Динамо».

Шипачев блистал в тройках с абсолютно разными партнерами и делал их сильнее. Панарин, Дадонов, Гусев, Яшкин, Кагарлицкий именно с ним выходили на новый уровень. Уверен, что последнего слова Вадим не сказал — в минском «Динамо» на него очень рассчитывает Дмитрий Квартальнов, и 87-й номер начинает оправдывать доверие.

Много добрых слов слышал от разных людей о порядочности Вадима. Он никогда не строил заговоров за спиной и не выживал тренеров, пользуясь своим авторитетом. Всегда по-человечески и с добротой относился к персоналу. Никогда не убегал от разговоров с болельщиками. Хоть и всегда сильно переживает критику.

Игра Шипачева по-прежнему вызывает восхищение. Словно Лео Месси, он может находиться в тени весь матч, но одной передачей способен решить его исход. Наслаждайтесь действиями Шипачева на льду, пока он все еще в топе. Лично я буду с гордостью рассказывать внукам, что видел игру Вадима вживую. И ведь еще увижу.