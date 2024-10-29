Шипачев обошел Мозякина и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ! Он сделал это в родном городе
Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев обогнал Сергея Мозякина по количеству набранных очков в FONBET КХЛ — 929. 37-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории лиги.
Исторический момент
В середине первого периода матча с «Северсталью» нападающий подхватил шайбу у борта и адресовал ее Вадиму Морозу, выведя его на рандеву с голкипером Константином Шостаком. Партнер Шипачева уверенно поразил ворота.
После этого ассиста Вадим набрал 929 (291+638) очков и установил рекорд лиги по результативным действиям. Предыдущее достижение принадлежало завершившему в 2021 году карьеру Сергею Мозякину — 928 (419 + 509) очков.
Вадим выступает за минское «Динамо» с этого сезона — летом он перешел из «Ак Барса», а до этого играл за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».
Символично, что уникальное достижение покорилось ему на льду в Череповце — городе, в котором он родился.
А вот как сам Вадим прокомментировал событие.
«Не помню, когда впервые об этом зашла речь, — сказал Шипачев официальному сайту КХЛ еще до того, как Мороз забил с его передачи. — По-моему, в мой первый сезон в Казани. Тогда кто-то написал, что вот — осталось 100 очков до Мозякина. Эту тему подняли журналисты и стали постепенно раскручивать. Прошел сезон, и стало понятно, что на следующий год можно уже побить рекорд. Если сильно постараться. И с прошлого сезона пресса стала регулярно подкидывать информацию, сколько осталось до Сергея.
Из всех набранных баллов, конечно, помню первое очко. Вызвали на игру, и удалось заработать результативный балл за пас. По борту вроде бы закинул шайбу, получилось очко за вторую передачу. Вспоминается и первый гол. Забил его в ворота ЦСКА Косте Барулину. В Питере много хороших комбинаций разыгрывали. Половину набирал в большинстве, где мы уже на автоматизме чертили плюс-минус одно и то же. Все не вспомнишь, но много хороших моментов было и в «Динамо», и в «Ак Барсе».
Кто поздравил Шипачева
Прямо во время матча с «Северсталью» достижение Вадима прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.
«Поздравляем Вадима Шипачева с новым рекордом результативности КХЛ, символично, что он сделал это в родном городе. Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не так давно рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину, казался вечным. Сегодня Вадим задал новую планку, которую еще будет приподнимать с каждым следующим набранным очком», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.
Оперативно поздравил Шипачева и главный тренер СКА Роман Ротенберг. В своих соцсетях он опубликовал совместное фото с хоккеистом и Владиславом Третьяком.
«Снова поздравляем Вадима Шипачева! Недавно он провел тысячный матч в КХЛ, затем побил рекорд Евгения Бирюкова по количеству игр в лиге, и вот теперь — новое достижение, самое долгожданное. Вадим набрал 929 очков и обошел нашу другую легенду — Сергея Мозякина! Теперь именно Шипачев — самый результативный хоккеист в истории КХЛ. Поздравляю Вадима с этим историческим достижением!»
Также Роман Борисович отметил, что большую часть своих очков Шипачев заработал в СКА — 315.
«Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина и Кубок континента, стали чемпионами России, а Вадим помог нам завоевать трофеи, набрав 315 результативных баллов в свитере нашего клуба. Уверен, Вадиму по силам дойти и до тысячи очков в КХЛ. Только вперед!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Также успех игрока отметила его родная «Северсталь», в матче против которой он и установил рекорд. Клуб из Череповца репостнул в своем канале поздравительный пост, опубликованный пресс-службой КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|6
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|0 : 2
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 1
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|5 : 2
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 3
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -