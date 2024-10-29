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Шипачев обошел Мозякина и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ! Он сделал это в родном городе

Шипачев обогнал Мозякина и стал рекордсменом КХЛ по очкам
Роман Кольцов
Корреспондент
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Вадим Шипачев (в центре) стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ .
Фото photo.khl.ru
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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Его поздравили президент КХЛ Алексей Морозов, главный тренер СКА Роман Ротенеберг и даже «Северсталь», против которой он играл в этом матче.

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев обогнал Сергея Мозякина по количеству набранных очков в FONBET КХЛ — 929. 37-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

Исторический момент

В середине первого периода матча с «Северсталью» нападающий подхватил шайбу у борта и адресовал ее Вадиму Морозу, выведя его на рандеву с голкипером Константином Шостаком. Партнер Шипачева уверенно поразил ворота.

После этого ассиста Вадим набрал 929 (291+638) очков и установил рекорд лиги по результативным действиям. Предыдущее достижение принадлежало завершившему в 2021 году карьеру Сергею Мозякину — 928 (419 + 509) очков.

Вадим выступает за минское «Динамо» с этого сезона — летом он перешел из «Ак Барса», а до этого играл за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».

Символично, что уникальное достижение покорилось ему на льду в Череповце — городе, в котором он родился.

А вот как сам Вадим прокомментировал событие.

«Не помню, когда впервые об этом зашла речь, — сказал Шипачев официальному сайту КХЛ еще до того, как Мороз забил с его передачи. — По-моему, в мой первый сезон в Казани. Тогда кто-то написал, что вот — осталось 100 очков до Мозякина. Эту тему подняли журналисты и стали постепенно раскручивать. Прошел сезон, и стало понятно, что на следующий год можно уже побить рекорд. Если сильно постараться. И с прошлого сезона пресса стала регулярно подкидывать информацию, сколько осталось до Сергея.

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Из всех набранных баллов, конечно, помню первое очко. Вызвали на игру, и удалось заработать результативный балл за пас. По борту вроде бы закинул шайбу, получилось очко за вторую передачу. Вспоминается и первый гол. Забил его в ворота ЦСКА Косте Барулину. В Питере много хороших комбинаций разыгрывали. Половину набирал в большинстве, где мы уже на автоматизме чертили плюс-минус одно и то же. Все не вспомнишь, но много хороших моментов было и в «Динамо», и в «Ак Барсе».

Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru

Кто поздравил Шипачева

Прямо во время матча с «Северсталью» достижение Вадима прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.

«Поздравляем Вадима Шипачева с новым рекордом результативности КХЛ, символично, что он сделал это в родном городе. Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не так давно рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину, казался вечным. Сегодня Вадим задал новую планку, которую еще будет приподнимать с каждым следующим набранным очком», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.

Оперативно поздравил Шипачева и главный тренер СКА Роман Ротенберг. В своих соцсетях он опубликовал совместное фото с хоккеистом и Владиславом Третьяком.

«Снова поздравляем Вадима Шипачева! Недавно он провел тысячный матч в КХЛ, затем побил рекорд Евгения Бирюкова по количеству игр в лиге, и вот теперь — новое достижение, самое долгожданное. Вадим набрал 929 очков и обошел нашу другую легенду — Сергея Мозякина! Теперь именно Шипачев — самый результативный хоккеист в истории КХЛ. Поздравляю Вадима с этим историческим достижением!»

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Также Роман Борисович отметил, что большую часть своих очков Шипачев заработал в СКА — 315.

«Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина и Кубок континента, стали чемпионами России, а Вадим помог нам завоевать трофеи, набрав 315 результативных баллов в свитере нашего клуба. Уверен, Вадиму по силам дойти и до тысячи очков в КХЛ. Только вперед!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также успех игрока отметила его родная «Северсталь», в матче против которой он и установил рекорд. Клуб из Череповца репостнул в своем канале поздравительный пост, опубликованный пресс-службой КХЛ.

Вадим Шипачев
Сергей Мозякин
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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