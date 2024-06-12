Этот трансфер перевернет представление о КХЛ. Шипачев может перейти в минское «Динамо»
Вадим Шипачев остановился всего в восьми очках от Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф), и можно не сомневаться, что в следующем сезоне воспитанник «Северстали» побьет этот рекорд и станет лучшим бомбардиром в истории лиги. Вот только в составе какой команды он это сделает?
У Шипачева есть еще год действующего контракта с «Ак Барсом», но в казанском клубе после назначения на пост главного тренера Анвара Гатиятулина ясно дали понять, что на Вадима не рассчитывают. Логичным ходом было бы расторжение контракта, но в «Ак Барсе» не хотят платить компенсацию игроку, рассчитывая на то, что он согласится на расторжение по обоюдному согласию. Но зачем игроку терять деньги?
Конечно, Шипачев мог бы спокойно ждать начала сезона — клуб продолжал бы платить ему зарплату и в итоге все равно расторг бы контракт с выплатой компенсации. Но Вадиму уже 37 лет, и пропуск даже небольшой части сезона может сказаться негативно. Интерес к опытному центру проявляли несколько команд, но на данный момент, по информации «СЭ», наиболее вероятен переход Шипачева в минское «Динамо».
Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов хорошо знаком с Шипачевым по совместной работе в «Северстали» (2009-2012) и видит его в роли нового лидера «Динамо». Молодой команде такой игрок просто необходим. Да, в Минске есть качественные иностранные нападающие Энас, Фриц, но легионеры почти всегда держатся особняком. И для молодых Пинчука, Сотишвили, Кузнецова, Борикова и остальных русскоязычный ветеран рядом очень важен.
Можно не сомневаться, что Шипачев не сказал своего последнего слова. Да, его результативность в Казани снизилась, но игрок не чувствовал себя комфортно в тренерских схемах Зинэтулы Билялетдинова. В Минске свободы у него будет больше. Квартальнов — жесткий тренер, но признанным мастерам он позволяет на льду многое.
Удивляет в этой ситуации только то, как легко «Ак Барс» отказывается от своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне. Пока казанцы только теряют игроков, единственный новичок в межсезонье — крайний нападающий Егор Коршков. В нынешнем составе на позицию первого центра претендуют Илья Сафонов и Кирилл Семенов — игроки высокого уровня, но в большинстве они почти не играют. Кто будет конструировать атаки казанцев? В «Ак Барсе» ждут иностранного нападающего, но до конкретики пока далеко. Пока же все выглядит так, что максимумом для Казани в следующем сезоне будет выход во второй раунд в плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2