Этот трансфер перевернет представление о КХЛ. Шипачев может перейти в минское «Динамо»

Суперзвезда лиги близка к уходу из топ-клуба в клуб-середняк.

Вадим Шипачев остановился всего в восьми очках от Сергея Мозякина по набранным очкам в КХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф), и можно не сомневаться, что в следующем сезоне воспитанник «Северстали» побьет этот рекорд и станет лучшим бомбардиром в истории лиги. Вот только в составе какой команды он это сделает?

У Шипачева есть еще год действующего контракта с «Ак Барсом», но в казанском клубе после назначения на пост главного тренера Анвара Гатиятулина ясно дали понять, что на Вадима не рассчитывают. Логичным ходом было бы расторжение контракта, но в «Ак Барсе» не хотят платить компенсацию игроку, рассчитывая на то, что он согласится на расторжение по обоюдному согласию. Но зачем игроку терять деньги?

Конечно, Шипачев мог бы спокойно ждать начала сезона — клуб продолжал бы платить ему зарплату и в итоге все равно расторг бы контракт с выплатой компенсации. Но Вадиму уже 37 лет, и пропуск даже небольшой части сезона может сказаться негативно. Интерес к опытному центру проявляли несколько команд, но на данный момент, по информации «СЭ», наиболее вероятен переход Шипачева в минское «Динамо».

Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов хорошо знаком с Шипачевым по совместной работе в «Северстали» (2009-2012) и видит его в роли нового лидера «Динамо». Молодой команде такой игрок просто необходим. Да, в Минске есть качественные иностранные нападающие Энас, Фриц, но легионеры почти всегда держатся особняком. И для молодых Пинчука, Сотишвили, Кузнецова, Борикова и остальных русскоязычный ветеран рядом очень важен.

Можно не сомневаться, что Шипачев не сказал своего последнего слова. Да, его результативность в Казани снизилась, но игрок не чувствовал себя комфортно в тренерских схемах Зинэтулы Билялетдинова. В Минске свободы у него будет больше. Квартальнов — жесткий тренер, но признанным мастерам он позволяет на льду многое.

Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru

Удивляет в этой ситуации только то, как легко «Ак Барс» отказывается от своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне. Пока казанцы только теряют игроков, единственный новичок в межсезонье — крайний нападающий Егор Коршков. В нынешнем составе на позицию первого центра претендуют Илья Сафонов и Кирилл Семенов — игроки высокого уровня, но в большинстве они почти не играют. Кто будет конструировать атаки казанцев? В «Ак Барсе» ждут иностранного нападающего, но до конкретики пока далеко. Пока же все выглядит так, что максимумом для Казани в следующем сезоне будет выход во второй раунд в плей-офф.