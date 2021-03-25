В «Спартак» пришел новый руководитель. Шесть лет назад он уволил Быкова и Захаркина из СКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Изменения

В «Спартаке» наконец произошли изменения — в клубе новый глава наблюдательного совета. Олег Усачев — фигура в российском хоккее относительно новая, но его прежние решения можно оценить как довольно странные. Например, он уволил Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина из СКА. Я прекрасно помню, как Быков решил покинуть клуб после победы в Кубке Гагарина, а потом Игорь Захаркин скупо делился подробностями беседы с Усачевым. Их вынудили уйти. Тандем был заменен на Андрея Назарова, что выглядело странно, да и закончилось все провалом. Затем уже Усачева отодвинули от СКА, но он оказался в «Тракторе», и при его деятельном участии команда не попала в плей-офф. В этом сезоне менеджер потерял часть полномочий, а также влияние в клубе, «Трактором» управляли другие люди, и для команды все закончилось гораздо лучше. Понятно, что Усачеву это не понравилось, а тут появился вариант с московским клубом.

Слухи о том, что он уйдет, пошли еще зимой, и руководство «Трактора» было не против. При этом уволить его не могли, так что это явно какой-то непростой человек, за которым стоят определенные силы. Первым делом Усачев решил не предлагать контракт Олегу Знарку. Это решение напрашивалось, так как тренер за два года не сделал ничего, чтобы сохранить работу. Но, кажется, латышского специалиста даже не выслушивали, а вдруг бы он предложил некий вариант развития?

В ближайшее время будет заключен контракт с новым тренером. Явных претендентов два — Борис Миронов и Вячеслав Козлов. Почему-то первого называют человеком, который недавно завершил карьеру. Постойте, Миронов выиграл Кубок Харламова с «Красной армией», поработал главным тренером в «Звезде», а также помогал Вячеславу Буцаеву в «Нефтехимике». Прошел все ступени, между прочим. Да и последний раз он выходил на лед 11 лет назад, достаточно давно. Вячеслав Козлов в последнее время работал в «Куньлуне», а до этого не слишком успешно помогал Бобу Хартли. Козлов тренировал «Химик» в ВХЛ, и я помню, что эта команда не пропускала, но и не забивала. У обоих кандидатов свои козыри и свои недостатки. Но если назначат кого-то из этих тренеров, то, видимо, предложат двухлетнее соглашение, а первый сезон потратят на формирование сильной команды. Только если в следующем сезоне «Спартак» сыграет так, как и в нынешнем, или хуже, то у владельцев появятся вопросы.

Тупик

СКА не просто обыгрывает «Динамо» в важнейшем четвертом матче серии, но, кажется, обеспечивает себе выход в финал конференции. Бело-голубые не могут ничего, козырей нет, и придумать нечто фантастическое за два дня просто невозможно. Нужно, чтобы питерцы дали шанс, но те начали играть неожиданно строго, без ошибок, крайне дисциплинированно. Странно предполагать, что все изменилось после травмы Дмитрия Кагарлицкого. В конце концов, Даниил Тарасов не такой уж плохой хоккеист, чтобы утащить первое звено на дно. Но не получается ничего ни с ним, ни с Иваном Игумновым в первой тройке, да и вообще это решение тренера было довольно странным.

Большинство пропало, в равных составах все слишком беззубо. Но самое печальное для Владимира Крикунова в том, что пропала уверенность. Теперь-то мы убедились в том, что обмен Тему Пулккинена на Магнуса Пяярви — это катастрофа. Не знаю, что делает в сильном клубе легионер такого уровня, как Магнус. Боюсь, что, окажись он в «Северстали», Андрей Разин не предложил бы ему контракт на следующий сезон.

Владимир Крикунов старается что-то поменять, но упирается в стену. Перевод Владимира Брюквина в четвертое звено не дало ничего, Дмитрий Яшкин ездит и задирается. Сейчас бы хорошо все на арбитров свалить, чтобы отвлечь внимание от проблем, но судьи провели идеальный матч. И если кто-то скажет, что они кому-то помогали, то он просто ничего не понимает в хоккее. Все идет к тому, что 27 марта «Динамо» уйдет в отпуск, но зато у бело-голубых команда МХЛ борется за кубок.

Александр Волков. Фото AFP

Обмен

Российский нападающий Александр Волков сменил клуб. Завершена сделка по обмену нашего хоккеиста в «Анахайм». Давно же в «Утках» не было российских хоккеистов, так что еще неизвестно, как там встретят первого нашего за последние годы. Но очевидно, что изменение в карьере пойдет Александру во благо.

В «Тампе» ничего не клеится. Нынешний сезон для хоккеиста просто ужасен. Три заброшенные шайбы, причем в ворота «Флориды» в двух встречах, место в четвертом звене, жалкое игровое время, постоянная ротация. В последней игре против «Далласа» Александр провел меньше 10 минут, а до этого в четырех встречах не выходил на площадку. На него просто не рассчитывают, но и тренера обвинить в предвзятом отношении трудно. Если бы Александр выжигал в каждой смене, его бы оставили.

Волков — один из тех игроков, которые в АХЛ выглядят сильней других на голову, но при переходе в НХЛ теряются, не получая прежнего доверия. В фарм-клубе нашему нападающему позволяли все, а на ошибки просто не обращали внимания. В НХЛ все иначе, да и уровень противников гораздо выше. Опять же отметим, что в Волкова верили, внутренне надеялись, что он компенсирует потерю Никиты Кучерова. Но нынешняя «Тампа» — претендент на кубок, и, чтобы попасть в топ-9, нужно обладать безусловным талантом и мастерством. «Анахайм» в плей-офф не попадает, там и уровень нападающих пониже, и Александр просто обязан зубами вцепиться в возможность. А то контракт на 700 тысяч заканчивается. Хорошего предложения он может и не дождаться.