«Авангард» хочет избавиться от чемпиона мира, который забивает из своей зоны. Все ли справедливо?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

В «Сочи» менеджеры договорились о контракте с латвийским защитником Янисом Яксом. Уроженец Риги, которому 25 лет, дебютировал в КХЛ только в прошлом сезоне, но не потому, что не мог пробиться в состав «Динамо». Янис уехал из родной страны семь лет назад и всю свою взрослую карьеру провел в Северной Америке. Начал в юниорской лиге США, затем поступил в Университет Миннесоты и стал играть среди студентов, но довольно быстро переехал в Спрингфилд, где защищал цвета команды американского международного колледжа. При этом Якс регулярно вызывался в сборную, он не пропустил ни одного крупного турнира.

Янис — трудолюбивый, крепкий защитник, и упорство позволило ему дойти до АХЛ, не будучи задрафтованным. В «Бейкерсфилде» латвиец дебютировал в прошлом сезоне, отправившись туда сразу, как только возобновился турнир. Провел 20 матчей, но пропустил плей-офф, а ведь только в их дивизионе проводили матчи на вылет. Якс не впечатлил во время рижского отрезка карьеры, но вспомните хотя бы одного игрока «Динамо», который бы действительно порадовал в прошлом сезоне.

Вроде бы неочевидный выбор сочинцев, но если разобраться, то других вариантов и не было. У клуба нет возможности ждать драфта расширения в НХЛ, чтобы охотиться за свободными агентами, на российском рынке забрали уже всех, а в обороне не все так и хорошо, несмотря на десять хоккеистов, которые работают на тренировках. Евгению Ставровскому нужны люди, которые минимально рискуют, грубо не ошибаются и при этом способны выдерживать 20-25 минут интенсивного хоккея. Янис соответствует этим критериям, по крайней мере, он должен получить место в составе. Таким образом, у сочинцев уже три легионера. Ранее в команду перешли Маркус Хелльберг и Мартин Бакош.

Голдобин остается в «Магнитке»

Николай Голдобин принял квалификацию «Металлурга» и подписал контракт с клубом. Долго раздумывал, прорабатывал варианты, наверняка планировал вернуться за океан. Метания Николая были понятны. Он играл в НХЛ, забивал, а уж в АХЛ смотрелся игроком с другой планеты. Однако переговоры с «Ванкувером», у которого права на нападающего, ни к чему не привели. Известно, что уральцы предложили Николаю очень скромную зарплату, а это немного расстроило хоккеиста. Даже по комментариям агента становится понятно, что форвард скорее вынужден заключить соглашение, и особой радости нет, но судьбу Андрея Локтионова повторять не хочется.

Позиция менеджеров «Металлурга», предложивших определенную сумму, логична. Голдобин в КХЛ ничем себя не проявил, за один сезон сменил две команды, а в ЦСКА провалился. В Магнитогорске все было чуть лучше, но лидером стать не получилось. Николай из тех, кто обладает хорошей техникой, может исполнить какой-то трюк, но при этом совершенно теряется в жесткой борьбе и не способен выгрызать шайбы. Еще один вариант Никиты Щербака. К статистике в АХЛ апеллировать нельзя. В «Ютике», где Николай набрал 50 очков, совершенно другое построение игры. Там хоккеисты первого звена не уходят со льда и полностью освобождены от черновой работы. Голдобину бы не расстраиваться из-за маленькой зарплаты, а сосредоточиться на том, чтобы показать лучший хоккей. Тогда и за океаном обратят внимание, и в КХЛ он будет оцениваться иначе. Сейчас в нашей лиге 50 миллионов только за то, что ты играл в Америке, давать не будут.

Отказ

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов внесен в список отказов. В ближайшие сутки любой клуб может забрать его с прежним контрактом, но платить 40 миллионов вряд ли кто-то захочет. 25-30 еще куда ни шло, да и то рискованно — сейчас Чудинов переоценен. Хоккеист, которому уже 31 год, перешел в «Авангард» в сезоне-2017/18, поиграв еще на старой омской арене. Он был одним из тех, кто снял Андрея Скабелку, возмутившись методами белорусского тренера. Плюс на знаменитой вечеринке клуба ему приписывают драку с женой Андрея Стася. Безусловно, Чудинов запомнился и голами из своей зоны, но болельщики клуба в последнее время все чаще и чаще отмечали ошибки во время матчей.

Плюс Максим очень много лечился. За два последних сезона хоккеист провел лишь 46 матчей. Его самую знаменитую травму должны помнить все. В октябре 2019 года в легком матче «Авангарда» против рижского «Динамо» (7:0 в пользу Балашихи) Чудинову упали на ногу. Смотреть повтор момента физически больно, сразу было ясно, что проблемы у Максима надолго. Да он так и не восстановился, при этом в «Авангарде» сразу после травмы предложили хоккеисту продлить соглашение до 2022 года. Это был благородный, но нерациональный шаг. Чудинов старался восстановиться, много времени проводил в зале, иногда получалось набрать форму, но травма постоянно давала о себе знать. Даже короткие отрезки, когда защитник возвращался в строй, показывали, что он сильно сдал. Сейчас ему будет очень трудно найти работу. Сообщалось, что в Максиме заинтересован «Салават Юлаев», но уфимский клуб никто не поймет, если они пойдут на сделку.