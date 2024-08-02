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В Словакии разрешили вызывать в сборную хоккеистов КХЛ. Но переоценивать шаг в сторону России не стоит

В Словакии разрешили вызывать в сборную хоккеистов из КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист «Спартака» Патрик Рыбар
Патрик Рыбар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пока строить иллюзии по поводу потепления отношений с хоккейной Европой не надо.

Федерация хоккея Словакии объявила о том, что игроки, имеющие действующие контракты в КХЛ, могут быть приглашены в национальную команду. Изначально инициатива исходила от президента клуба «Зволен» Душана Мраза. Он ее выдвинул в апреле в ходе рабочего заседании федерации.

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Нынешнее решение было принято на основании голосования представителей словацких клубов. За выступили 52 процента, против — 38, еще 10 воздержались. По нынешним временам такие результаты воспринимаются как первый и пока очень осторожный шаг на пути к потеплению отношений между хоккейной Европой и Россией.

Часть местных журналистов, донельзя политизированных, отнеслись к решению с негодованием. Хотя что в нем странного, если все демократические процедуры были соблюдены? На носу у сборной Словакии важнейшее событие — олимпийская квалификация, которая пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе. Соперниками хозяев будут команды Казахстана, Венгрии и Австрии. Для попадания на Олимпиаду надо занимать в группе только первое место.

Хоккеист «Локомотива» Мартин Гернат
Мартин Гернат.
Фото Global Look Press

В такой ситуации на счету любой игрок высокого уровня. На данный момент девять словацких хоккеистов имеют контракты с клубами КХЛ — вратарь Патрик Рыбар; защитники Кристиан Ярош, Мартин Гернат, Михал Чайковски, Марио Грман; нападающие Томаш Юрчо, Михал Криштоф, Адам Ружичка, Адам Лишка. Теперь выбор за тренерским штабом. Даже если из приведенного выше списка вызов получат всего три-четыре человека, то этот контингент станет серьезным усилением.

В последний раз игроки из КХЛ выступили за сборную Словакии на чемпионате мира 2022 года, хотя к тому моменту события на Украине уже продолжались больше двух месяцев. Тогда считалось, что хоккеисты имеют контрактные обязательства перед кахаэловскими клубами и не могли покинуть их расположение сразу после 24 февраля. В дальнейшем любой словак, выбравший продолжение карьеры в КХЛ, автоматом закрывал себе дорогу в национальную команду. Сейчас, похоже, лед начал таять.

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Переоценивать нынешнее решение не стоит, учитывая политическую ситуацию. В Словакии высшее руководство страны на фоне европейских соседей заняло по возможности нейтральную позицию по отношению к конфликту. Когда смягчат свои взгляды закоренелые хоккейные русофобы, которые не делают ни малейшей попытки искать компромисс, тогда можно строить какие-то иллюзии. Пока же словаки лишь решили частную проблему себе на пользу.

Хоккей
КХЛ
Сборная Словакии по хоккею
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