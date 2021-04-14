Обзор дня Алексея Шевченко.

Седьмой матч

Наконец мы получили то, ради чего и ждали плей-офф. «Ак Барс» и «Авангард» определят финалиста Кубка Гагарина в седьмой игре. Но ведь все должно было закончиться в Балашихе. «Авангард» должен был побеждать во вторник, команда Боба Хартли была обязана пользоваться моментом, подмосковный клуб не имел права упускать шикарную возможность.

Дело в том, что Дмитрий Квартальнов выставил если не экспериментальный, то довольно неожиданный состав. В запасе остались Найджел Доус и Стефан Да Коста. За такое решение специалисту — огромное уважение. Люди играли плохо, оба форварда отбывали номер, не старались, и никто не посмотрел, какой у них контракт, какой статус и заслуги. Но как же это было опасно! Если бы шел регулярный чемпионат, то это бы было расценено иначе, а тут шестой матч плей-офф, в случае поражения сезон бы заканчивался, но тренер поступил согласно своим внутренним убеждениям. В сущности, у команды не осталось форвардов, которые бы регулярно и много забивали. А ведь стало совсем опасно, когда травму получил Артем Лукоянов.

«Авангард» был обязан побеждать, но именно в этот день все форварды сыграли безобразно. Отчасти из-за того, что хоккеисты «Ак Барса» не ошибались и предпочитали совсем уж простые решения, но команда во время сезона дожимала соперников с такой тактикой. А тут все были какими-то бесцветными. Уверен, что Доус и Да Коста вернутся в следующем матче. Если у них осталась совесть, то они будут рвать и метать, чтобы доказать тренеру и команде свою полезность. Но нужно ли им это — большой вопрос. Тем не менее российские хоккеисты казанского клуба получили мощный импульс. Квартальнов показал им, что они могут добиваться результата сами и иностранцы им не нужны.

Назначение

Во вторник официально было объявлено о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера «Динамо». На заключительной пресс-конференции его не было, но тренер дал интервью, и некоторые тезисы в нем можно назвать неожиданными. Так, например, есть задача «через сезон или два» побороться за Кубок Гагарина. В КХЛ такого не бывает. Никто никогда не дает тренерам так много времени. Когда Игоря Никитина поставили вместо Дмитрия Квартальнова в ЦСКА, то во время подписания контракта сказали: «Этот сезон вы строите команду, задачи выиграть трофей нет». Но уже через месяц требования изменились, от него ждали исключительно побед. Но Никитину дали трехлетнее соглашение, а у Кудашова контракт на сезон. Есть опция продления, но не факт, что ей воспользуются.

До сих пор неизвестно, что за команда будет выступать в Петровском парке. Сказали, что переговоры с Вадимом Шипачевым в самом разгаре, дескать, осталось обговорить нюансы, но до сих пор непонятно, согласится ли форвард на условия. Под вопросом дальнейшее пребывание в команде Дмитрия Яшкина и Дмитрия Кагарлицкого. Ставка на молодежь? Я поверил бы в это, если бы речь шла о другом клубе. Никто в «Динамо» не будет спокойно следить за тем, как команда бьется за попадание в восьмерку. Но одно ясно — это будет новое «Динамо». Лучше или хуже — узнаем позже, но мы увидим совершенно новый клуб.

На рынок

Вратарь Эмиль Гарипов не нужен «Динамо» и выходит на рынок свободных агентов. Пожалуй, на рынке не будет сильнее вратаря в это межсезонье. И Гарипову вместе с агентом нужно хорошо подумать, прежде чем делать выбор. Безусловно, последние три сезона нельзя назвать для Эмиля удачными. После победы в Кубке Гагарина в 2018 году он больше лечился, чем играл. Когда проблемы со здоровьем были решены, голкипер перебрался в Балашиху, но по разным причинам не смог стать основным. Сначала соответствовал внутренним убеждениям Боба Хартли, затем его невзлюбили менеджеры и отдали вратаря в «Динамо».

Приехав к бело-голубым в отвратительном состоянии, прежде всего психологическом, Эмиль так и не смог прийти в себя. Плей-офф он пропустил, да и вообще последний раз появлялся на площадке 7 февраля. Но сейчас отпуск, у Гарипова нет проблем со здоровьем, а в ближайшие три-четыре месяца он приведет в порядок голову. Несмотря на сложности последних трех лет, Эмиль является одним из сильнейших российских вратарей, выступающих в КХЛ. Ему всего 29 лет, у него есть опыт побед, а если еще будет хороший тренер вратарей, то он способен выйти на высокий уровень. Голкипер усилит (и я настаиваю на таком определении) любой клуб, включая тот, который будет бороться за кубок. «Автомобилист», «Металлург», «Трактор» и даже «Салават Юлаев» просто обязаны изучить эту кандидатуру.