Два известных русских хоккеиста завершили карьеру. Они заканчивали играть в удивительном чемпионате

Обзор событий дня от Алексея Шевченко.

Скандал

Из Северной Америки сообщают, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри очень сильно недоволен игрой Артемия Панарина в плей-офф. К чему это может привести? Поклонники таланта Артемия, не беспокойтесь, ничего серьезного не случится. У российского форварда полный запрет на обмен. С ним, конечно, могут начать разговаривать о переходе в другой клуб, но не все так просто. У Панарина контракт на 11,6 миллиона долларов до 2026 года. Даже если он согласится переехать (что вряд ли), клубу придется удерживать его зарплату, иначе никак. Именно высокая зарплата (а это всего 7,5 миллиона) мешала трансферу Владимира Тарасенко. Да и вообще менять игроков такого уровня — серьезная проблема, слишком много условий и оговорок.

Очевидно, что Панарину переплачивают. В этом не виноват никто, кроме клуба, пусть на свою зарплату Артемий не играет. Например, меньше его получают все нападающие «Тампы» и «Колорадо», а в плей-офф ньюйоркцы долго держались исключительно из-за вратаря Игоря Шестеркина. Панарин с треском не проваливается, как некоторые другие. Его статистика в регулярном чемпионате неплохая, он едва не покорил рубеж в 100 набранных очков. Но по гладкому турниру к нему и нет претензий, вопросы по матчам на вылет. Вполне вероятно, это лишь локальный конфликт, который не приведет ни к каким последствиям. В конце концов, генеральный менеджер имеет право предъявлять претензии. Но сигнал послан. Впрочем, никакого продолжения не будет. Менеджер поворчит, Панарин «сделает выводы», все останется как прежде.

Завершение

Защитник Денис Куляш и нападающий Андрей Таратухин завершили карьеру. Помогли им это сделать в румынской «Чиксареде». Клуб, где хоккеисты проводили последние сезоны, не стал предлагать нового соглашения. Можно было бы поискать варианты. У обоих хоккеистов паспорта ЕС (главный приз за игру в странном чемпионате), можно рассмотреть варианты, но оба решили, что хватит. Одновременно Куляш и Таратухин вошли в тренерский штаб некого клуба НМХЛ, который появится в Москве.

Удивительно не только то, что оба получили команду, не имея никакого опыта за плечами. Все-таки их клуб выступает в лиге, которую называют коммерческой. Не секрет, что в команду можно устроить практически любого — вопрос денег. Даешь чуть меньше — играешь в четвертом звене, чуть больше — получаешь прилично игрового времени. Не во всех командах так, не со всеми хоккеистами, но это популярная практика. Наверное, потому и выбраться из НМХЛ удается лишь единицам, даже на уровень МХЛ. Больше поразило, что главным тренером назначен Куляш, а не Таратухин, согласившийся стать его помощником. Последний больше подходит на роль человека, который может что-то толково объяснить, по характеру он больше главный, чем бывший защитник. Впрочем, это только НМХЛ.

Жаль лишь, что оба хоккеиста не устроили никакого прощального матча. Да, в России они давно не играли, но были весьма значимыми фигурами в хоккее. Андрей играл на Олимпиаде, трижды выигрывал чемпионство в России, в том числе и Кубок Гагарина. Он двукратный победитель молодежного чемпионата мира, что само по себе очень уже достижение. Куляш более раскрученный, хоть в КХЛ он ничего не брал, кроме прекрасного Кубка Надежды. Но оба явно заслужили какого-то более интересного прощания.

Легионеры

«Северсталь» подтвердила, что в следующем сезоне в клубе могут сыграть два легионера. Контракты подписаны со шведским защитником Робертом Прессом, а также со словацким форвардом Адамом Лишкой. Пока оба хоккеиста хранят молчание, а последний вроде бы вел переговоры с какой-то командой из своей страны. Оба еще не приехали, да и их представители не сообщали, что хоккеисты непременно прибудут в «Северсталь». Сохраняется риск, что получится как с финнами из «Автомобилиста». Метсола, Йокипакка и Аалтонен тоже имели подписанные соглашения, но передумали, и совсем недавно соглашения с ними разорвали, оставив в Екатеринбурге права на игроков.

Для «Северстали» Пресс и Лишка будут мощным усилением. Сейчас в команде исключительно российские игроки, впрочем, теперь мы уже высокомерно не оцениваем подбор хоккеистов, понимая, что главный тренер Андрей Разин каждого заставит действовать на 150 процентов, да не один матч, а весь сезон. Только тренеру было бы совсем тяжко без иностранцев.

Дело даже не в том, что они представители европейской школы. Будь на внутреннем рынке хоккеисты примерного такого уровня, Разин их с удовольствием взял бы, но когда он начинает разговаривать с кандидатами, то возникает много проблем. Кто-то не хочет работать с таким тренером. Кого-то смущают финансовые условия, ведь всем в открытую говорят, что заработать они могут только на премиальных или в будущем, если перейдут в более сильную команду. Но со многими даже до переговоров не доходит, они не подходят под концепцию тренера. С европейцами работать легче. Те дисциплинированные, прекрасно понимают, что нигде дома денег не заработают, а если покажут себя, то получат более интересное предложение. Если Пресс реально приедет, то в КХЛ могут потянуться и другие шведы.