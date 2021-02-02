Канадского специалиста пригласили рулить Академией «Авангарда». Российские коллеги «съели» его меньше чем за год

Обзор дня Алексея Шевченко.

Музей хоккея

За минувшие сутки вы, наверное, уже всё узнали про Музей хоккея, который закрывают, так как на содержание нет средств. О создании музея говорили долго, ветераны постоянно напоминали, как это важно, а Владислав Третьяк только при мне раза три анонсировал открытие. Теперь мы вдруг понимаем, что никакого музея под эгидой ФХР и не было, а именно федерация должна курировать этот проект, это ее прямая обязанность. Музей принадлежал частному собственнику, которому по какой-то причине надоело давать деньги, а федерация на свой баланс ничего брать не хочет. Владислав Третьяк отвечает невразумительно, опять обещая, что что-то постарается сделать.

Я не понимаю, в чем вообще проблема. Сумма в 17-20 миллионов рублей в год не такая уж и большая, хоккей — это то немногое, чем мы и правда можем гордиться, почему вообще сложилась такая ситуация. И еще один момент, который не дает мне покоя. Мы слышим, как знаменитые ветераны с легкостью требуют отставки тренеров, критикуют хоккеистов и вообще высказываются по разным вопросам. Некоторые, такие как Борис Михайлов или Александр Якушев обладают огромным авторитетом и могут решить очень серьезные вопросы. Да и Владислав Третьяк, как ни крути, один из самых известных людей в стране. Неужели нельзя продавить вопрос с музеем, когда это особенно нужно. Что мешает-то?

Скандал

В игре «Трактор» — «Ак Барс» два игрока челябинского клуба получили травмы. Досрочно завершил встречу Понтус Оберг после столкновения с Найджелом Доусом, затем поехал в больницу Виталий Кравцов, которого жестко встретил Патрис Кормье. На пресс-конференции почему-то досталось Дмитрию Квартальнову. И совершенно напрасно. Тут вопросы к арбитрам. По мне так они неправильно оценили моменты оба раза. Доуса, как мне кажется, надо было удалить до конца, а Кормье даже двух минут не заслуживал. Но тут надо дождаться экспертизы главы судейского департамента Алексея Анисимова. Его и только его, так как спортивно-дисциплинарный комитет уже неоднократно себя скомпрометировал и доверия к их решениям нет, пусть они даже иногда справедливые.

Но речь не об этом. К Дмитрию Квартальнову-то какие претензии? Вы реально думаете, что он может хоть одному хоккеисту в своей команде дать приказ кого-то сломать или «убить»? Да делать ему нечего. Это серьезный специалист, со своим виденьем хоккея, который подобной чушью заниматься не будет. Тренер все правильно сказал — он требует жесткую игру. Именно такой хоккей будет приносить успех в плей-офф, а задача казанского клуба не просто попасть в восьмерку. И, например, мне очень нравится, как играет команда в этом смысле. Чтобы подойти к их воротам нужна смелость и наглость, а иначе никак. Но грань между грубостью и жесткой игрой Квартальнов никогда не пересекает. Хоккеисты могут сорваться, но это уже другой вопрос.

Расставание

Итак, канадец Шон Финн покидает «Авангард», он больше не будет курировать молодежный хоккей. На самом деле, это очень серьезное событие. Руководитель «Авангарда» Александр Крылов имеет свое собственное представление о профессиональном клубе, в котором идеально работают все отелы. Но Крылов не был в хоккее, он пришлый, не понимающий, что любые прекрасные идеи разбиваются о нашу действительность. Хоккейный мир в понимании Крылова вообще не соответствует тому, что происходит на самом деле. Он бы мог это понять, увидев, что старая арена «Авангарда» вот-вот рухнет, а закрывать ее никто не планировал. Его должны были насторожить случаи с тренерами, которые колотили детей, работая под эмблемой клуба. И это только самые яркие примеры.

С Финном получилось то же самое. Идея понятна. Вот человек из-за океана, у него своя программа и, вроде бы, какие-то успехи в Ярославле. Почему бы не внедрить прогрессивную систему в «Авангарде»? Но не все так просто. До конца не узнали, а так ли Шон был полезен в «Локомотиве», как говорили? Отзывы о нем были разные, но хуже всего отзывались тренеры. Совершенно не учли, что Финну придется работать в Омске, за тысячи километров от Москвы от самого Крылова. Плюс не дали ему все полномочия, ограничили в принятии решений и он, в сущности, мог только что-то рекомендовать, а не приказывать. Я знаю, что идеи Финна, его советы были восприняты в школе «Авангарда» с ужасом, и сразу после знакомства гостя начали «есть». «Съели» достаточно быстро, Финн не проработал и полного года.

Что тут сказать? Теперь-то председатель совета директоров поймет, что какие-то вещи в России быстро не поменять. Даже в хоккее, и неважно, есть ли у тебя деньги и власть.