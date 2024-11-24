В Москве открыли мемориальную доску в честь Виктора Тихонова

Самый успешный тренер в мире ушел из жизни десять лет назад.

Новатор мирового хоккея

24 ноября состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь знаменитого тренера ЦСКА и национальной сборной страны Виктора Тихонова. Ее установили на доме № 39 по Большой Грузинской улице. В нем с 1984 года проживал Виктор Васильевич. В церемонии приняли участие президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский, заслуженные ветераны отечественного хоккея, воспитанники хоккейной школы ЦСКА, члены Совета легенд, а также вдова Тихонова —Татьяна Васильевна.

Вдова Виктора Тихонова Татьяна Васильевна. Фото Федор Успенский, «СЭ»

ПХК ЦСКА ходатайствовал об установке памятной доски в честь Тихонова еще восемь лет назад, однако решение вопроса уперлось в бюрократические препятствия. Теперь проект был претворен в жизнь благодаря совместным усилиям правительства Москвы и лично мэра столицы Сергея Собянина, руководства Ночной хоккейной лиги, ПХК ЦСКА, Фонда ветеранов ЦСКА, Фонда Виктора Тихонова, Минспорта РФ и ФАУ МО РФ ЦСКА.

Мемориальную доску объявил открытой трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, отметивший, что Тихонов был новатором для всего мирового хоккея. Также с речами в адрес великого тренера выступили Есмантович и Каменский. Игорь Вячеславович назвал Тихонова титаном, на пример которого опираются в армейском клубе, а Валерий Викторович сказал, что всеми своими достижениями обязан бывшему наставнику. Выступила на церемонии и Татьяна Тихонова, поблагодарившая организаторов мероприятия за увековечивание памяти Виктора Васильевича.

Тихонов возглавил ЦСКА и сборную в мае 1977 года. Под его руководством армейцы 12 раз подряд праздновали чемпионство, не знали поражений в розыгрыше Кубка европейских чемпионов и сериях против клубов НХЛ. А национальная команда трижды побеждала на Олимпиаде, восемь раз — на чемпионате мира, выиграла Кубок вызова-79 у сборной НХЛ и Кубок Канады-81 — турнир с участием всех сильнейших хоккеистов по обе стороны океана.

Владислав Третьяк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Воспитал десятки игроков и тренеров

Виктор Васильевич руководил ЦСКА на протяжении 23 лет. В смутные для отечественного хоккея 90-е он не дал кануть в Лету самому титулованному клубу мира, а в 2011 году во многом благодаря ему находившийся на грани банкротства ПХК ЦСКА обрел генерального спонсора в лице компании «Роснефть», под патронатом которой состоялось возрождение славных победных традиций московских армейцев.

В творческой лаборатории Виктора Васильевича зажглись звезды Алексея Касатонова, Владимира Крутова, Игоря Ларионова, Андрея Хомутова, Вячеслава Быкова, Валерия Каменского, Александра Герасимова, Михаила Васильева, Сергея Старикова, Игоря Стельнова, Игоря Кравчука, Алексея Гусарова, Александра Могильного, Сергея Федорова, Павла Буре, Владимира Константинова, Владимира Малахова, Сергея Зубова, Алексея Житника, Евгения Белошейкина, Евгения Давыдова, Николая Хабибулина, Вячеслава Буцаева, Андрея Коваленко, Сергея Брылина, Сергея Кривокрасова, Сергея Самсонова, Виталия Еремеева, Дениса Денисова, Сергея Мозякина. Стоит напомнить, что главный современный снайпер НХЛ Александр Овечкин дебютировал в сборной, возглавляемой Тихоновым.

В разное время тренировали ЦСКА прошедшие школу Тихонова Александр Волчков, Михайлов, Крутов, Ирек Гимаев, Быков, Немчинов, Буцаев, Дмитрий Квартальнов, Федоров. Возглавлявший сборную на чемпионате мира 1996 года в Вене Владимир Васильев счел нужным пригласить Виктора Васильевича в свой штаб консультантом.

Из современных тренеров школу Тихонова прошли Андрей Разин, Алексей Кудашов, Алексей Жамнов, Николай Заварухин, Андрей Мартемьянов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров, Олег Браташ, Зинэтула Билялетдинов, Кравчук, Сергей Светлов, Александр Семак, Юрий Леонов, Сергей Брылин и тренер вратарей Сергей Наумов, недавно примкнувший к системе «Нью-Йорк Айлендерс».

Выступление военного оркестра. Фото Федор Успенский, «СЭ»

На посту почетного президента ПХК ЦСКА Виктор Васильевич продолжал работать на благо клуба. Во многом благодаря Тихонову спонсором ПХК ЦСКА стала компания «Роснефть», и в результате этого сотрудничества армейский клуб стал пятикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Тихонов ушел из жизни в ночь на 24 ноября 2014 года на 85-м году. А вечером в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте сошлись принципиальные соперники ЦСКА и СКА. За команду из Санкт-Петербурга играл внук великого тренера Виктор Тихонов-младший. Победу отпраздновали москвичи 5:3, а Тихонов-младший разразился дублем и результативной передачей. Репортаж об этом армейском дерби в «СЭ» вышел с заголовком: «В этот день ЦСКА не мог не выиграть, а Тихонов-младший — не забить».

В 1998 году Тихонова приняли в Зал славы ИИХФ, его имя увековечено в музее Олимпийской славы в Лозанне. Его стяг подняли к сводам ЛСК ЦСКА 5 сентября 2005 года перед матчем с будущим чемпионом России «Ак Барсом». Символично, что и сегодня московские армейцы сыграют на «ЦСКА Арене» с соперником из Казани.

Виктор Конев