Трансферы игроков, которые удивили больше всего. Что произошло в КХЛ до дедлайна по переходам

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Трактор» и ЦСКА обменялись хоккеистами. В Москву отправляется нападающий Виталий Абрамов, а на Урал едет Артем Блажиевский. Чистая победа челябинцев в сделке. В клубе все объяснили и привели весьма разумные доводы. У команды есть проблемы с обороной, им нужен крепкий хоккеист в эту линию, а то, что Абрамов — местный и его долго пытались вернуть из-за океана, не имеет никакого значения. Это все лирика.

Абрамов в Челябинске своей игрой совершенно не удивил. Летом показалось, что это явная трансферная удача, но начался сезон, и подтвердилось старое правило — никогда не делать выводы по выставочным матчам. Но если вы ждали от Виталия каких-то чудес, то никогда не видели его в АХЛ. А там было ровно то же самое. Всплески чередовались с абсолютно серыми и проходными играми. Он старался, что-то делал, бежал, но был при этом неэффективен и незаметен. В «Тракторе» все повторилось. И ничего не означает, что в последних матчах Виталий стал забивать. Хорошие периоды были у него и за океаном.

Больше интересно, а зачем он ЦСКА? Какую позицию может реально закрыть? Кого вытеснит из состава? Наверное, будет в ротации, лишний форвард не помешает. Что касается Артема Блажиевского, то, несмотря на свои титулы, он один из самых немедийных хоккеистов в стране. И хотя в ЦСКА уже шесть лет, вряд ли его узнают на улице возле арены. Но на льду Артем — надежный хоккеист, не слишком яркий, но при этом не совершающий нелепых ошибок. Анвару Гатиятулину такие ребята по душе.

Решение

Обмен Ивана Морозова из СКА в «Сочи» — это конец противостояния руководства клуба и хоккеиста. Там не все так однозначно. Не было примитивного конфликта: оставайся в КХЛ — хочу в НХЛ. То есть клуб, конечно, хотел, чтобы центральный нападающий подписал контракт, но Морозов хотел совершенно другие финансовые условия от питерского клуба, чем ему могли дать. И стоял на своем до конца. Весной хоккеист, вероятней всего, отправится в «Вегас», о его перспективах мы поговорим в другой раз, но отметим, что в этом противостоянии с клубом он не дрогнул. Не сломался, когда сидел в запасе. Не пошел на уступки, когда его отправили в ВХЛ. Обмен к Андрею Назарову — компромисс менеджеров СКА. И пример для многих других игроков, которые боялись сказать «нет». Правда, цена слишком велика — потерянный сезон. Но при этом Иван — кандидат на поездку в Пекин, что удивительно.

«Сочи» немного жаль. Хоккеисты, менеджеры и тренеры считали, что есть шанс побороться за место в плей-офф, готовы были к этому морально. На тренировках шла серьезная работа. Но теперь на перспективах можно ставить крест. Без обороны такие серьезные задачи не решить, а в распоряжении главного тренера остались шесть здоровых защитников. Да, сейчас будут вызваны ребята из «Ростова», но это все не то. Странно, что СКА забрал из южного клуба Никиту Седова, Никиту Камалова, а теперь и Ивана Мищенко. Но ведь такое не первый раз. Прошлым летом они вытащили из Подольска Юрия Паутова, и этого тоже никто не мог понять.

Сомнения

Три сделки в двух клубах были очень удивительными. Московское «Динамо» вернуло в свои ряды Андре Петерссона. Мы уж десятки заметок написали про то, что у этого игрока нет характера, он не идет в стыки, при этом показывая довольно неплохую статистику. Петерссон начал сезон в «Локомотиве», но после ухода Андрея Скабелки не стали удерживать форварда. Однако ругать «Динамо» за трансфер не хочется. Во-первых, сейчас приоритет отдается тем легионерам, у которых есть рабочая виза и которых не надо ждать до конца февраля, когда они оформят документы. Во-вторых, генеральный менеджер Алексей Сопин пока угадывает с легионерами. Даже весьма спорный Антон Ведин превратился в важную часть команды. В-третьих, Алексей Кудашов умен и не будет требовать от Петерссона того, что он не умеет. В-четвертых, команде нужен был человек, способный набирать очки на ровном месте. В-пятых, рынок совершенно пустой, что вы могли заметить и по приобретению Лайпона «Сибирью», а также по сделке, которую совершил «Металлург».

В «Магнитку» приглашены нападающий Линус Виделль и вратарь Иван Налимов. Швед уже и в прошлом сезоне не слишком-то помог «Барысу». Плюс он становится шестым легионером, на площадке он может появиться только в случае, если на трибуны отправят Юху Олкинуору, все другие варианты будут странными. Это приобретение из серии «давайте возьмем, пусть будет». Приглашение Ивана Налимова показывает, что штаб не верит ни в одного вратаря из системы. И даже если на площадке появится Василий Кошечкин, то запасным будет хоккеист, у которого есть опыт выступления в КХЛ. Не думаю, что Иван хоть раз появится в стартовом составе, если не будет форс-мажора, зато поможет комбинации, когда Илья Воробьев решит использовать иностранного защитника и четырех форвардов. Уральцы в дедлайн поработали не так хорошо, как летом. Немного напоминает панику.