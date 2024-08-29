Эмоции во время таких происшествий — обычная вещь.

Андрей Разин слишком близко к сердцу принял травму своего хоккеиста. И вообще в ситуации, которая случилась в Магнитогорске, никто не виноват. Однако кое-кто скинул негативные эмоции. Не осуждайте этих людей.

Утром Андрей Разин выложил видео с технической камеры. Во время разминки он, находясь на скамейке, уворачивается от шайбы. Если бы она попала в него, то главный тренер «Металлурга» получил бы травму, может быть, и серьезную. Кто виноват? Никто.

На турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге защитник СКА Никита Зайцев бросил по воротам, шайба после рикошета попала в лицо его партнеру Сергею Плотникову. Последнего увели в раздевалку, и на лед он больше не выходил. Кто виноват? Никто.

Так и в Магнитогорске абсолютно никто не виноват в эпизоде. Даниил Вовченко входил в зону, ехал вдоль синей линии и наткнулся на Романа Абросимова. Защитник «Нефтехимика» очень крупный, гораздо больше Вовченко, и понятно, что после столкновения Даниил отлетел, ударившись головой об лед.

Кто-то считает, что Абросимов сыграл отвратительно, а Андрей Разин вообще пожелал пожизненной дисквалификации для хоккеиста. Но при чем тут Роман? Да, он жесткий на льду, может подраться, но, например, я Романа знаю и всегда разговариваю с ним без опаски. Нормальный человек, у которого все в порядке с головой. Точно знаю, что на льду он не ищет никаких конфликтов, не думает о том, чтобы кого-нибудь вынести. У него крупные габариты, и иногда на площадке происходят жесткие столкновения. Что он должен был сделать в Магнитогорске? Дать Даниилу пройти к воротам, объехать его? А потом оказаться в списке НСА и ждать вариантов продолжения карьеры, постоянно нервничая? К Абросимову нет вопросов.

И главного тренера Андрея Разина понять можно. Его реакция абсолютно понятна. При нем хоккеист, с которым он выигрывал Кубок Гагарина, получает серьезную травму (позже выяснилось, что ничего страшного), Вовченко увозят на каталке. Тут уж себя трудно контролировать. Возможно, не следовало говорить плохие вещи про коллегу, цитировать фразу Валерия Белоусова (которую не проверить) о том, что «пьяный Сапожников лучше, чем трезвый Леонтьев», требовать жестокого наказания для Абросимова. Но это нам легко говорить и осуждать Разина, находясь вдалеке. Он был в состоянии аффекта, надо сделать на это скидку.

Тем более потом он признал, что вообще виноват и лед, и то, что на выставочных матчах нет нормального настроя, а такие травмы получают из-за отсутствия концентрации. То есть уже во время пресс-конференции Разин стал приходить в себя, прекрасно понимая, что ничьей вины нет. Но сказанного уже не вернешь. Давайте войдем в положение тренера.

И Олег Леонтьев, обсуждая этот эпизод с другой стороны, тоже прав. Идет выставочный матч, команды готовятся к сезону. До турнира осталось меньше недели, надо показывать себя, если хочешь оказаться в составе. Кроме того, на льду действуют правила хоккея, а там силовые приемы разрешены. Ну давайте тогда обойдемся без стыков, без щелчков (а «Нефтехимик» потерял Луку Профаку, которому шайбой попало в колено на турнире в Уфе), вообще без всего обойдемся, будем бегать кросс на 10 километров и готовиться к сезону в легком режиме. Кто на это пойдет?

Запомните, на льду в Магнитогорске был несчастный случай. В хоккее такое бывает часто, все-таки очень опасный вид спорта. Конкретно в этом моменте вообще никто не виноват. А то, что от некоторых была странная реакция, так это нормально, мы же живые люди.

Но если вчера утром нас особо не интересовало, как пройдет матч «Металлург» — «Нефтехимик» 8 сентября, то теперь мы его точно посмотрим.