Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Уникальная фишка КХЛ: травмированные игроки становятся тренерами. Почему это круто для нашей лиги

Миронов принял участие в матче со СКА в качестве тренера «Спартака»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты-тренеры Андрей Миронов, Егор Яковлев и Алексей Кручинин
Андрей Миронов, Егор Яковлев и Алексей Кручинин.
Фото ХК «Спартак», ХК «Металлург», ХК «Торпедо»
Андрей Миронов, Егор Яковлев и Алексей Кручинин становились на тренерский мостик, будучи действующими игроками.

Сравнения КХЛ и НХЛ неизбежны. Еще в 2009 году, после первого сезона новой лиги, ее бывший председатель совета директоров Вячеслав Фетисов поставил космическую цель: к 2014 году КХЛ должна на равных соперничать с НХЛ. Этого, конечно, не произошло. И не могло произойти, ведь НХЛ — турнир с многолетней историей, переживший разные потрясения, в том числе социально-политические. Скелет современной НХЛ выстраивался годами. Продукт, который приносит доходы офису Гэри Беттмэна, прошел несопоставимый с КХЛ путь. Наверстать его за пятилетку невозможно.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

Не приходится сомневаться, что КХЛ сейчас движется в правильном направлении. Регламент, отношение к хоккеистам, конкуренция, маркетинг, работа с аудиторией, имидж — по каждому направлению можно дискутировать, обсуждая предпринятые лигой шаги, но главное, что работа заметна. Клубы также не остаются в стороне. За последние годы в чемпионате укрепились некоторые матчи, которые не назовешь дерби в прямом смысле этого термина, но имеющие определенный ажиотаж и подкрепленные перетекающими из игры в игру сюжетами.

К таким отнесем противостояние СКА и «Спартака». Клубы связывают «теплые» отношения высшего руководства, поэтому каждый матч имеет особенную важность. Москвичи позавчера удивили неожиданным ходом. Травмированный Андрей Миронов занял место на тренерском мостике. Это еще один пример, как клубы КХЛ работают над маркетингом и внедряют разные фишки, чтобы удивить болельщиков. Миронов вряд ли принес большую пользу, стоя на лавке, но дал дополнительный повод обсудить и похвалить красно-белых за неординарное решение.

Хоккеист Алексей Кручинин
Алексей Кручинин.
Фото ХК «Торпедо»

Миронов не первый игрок, который еще до завершения карьеры заходил на тренерскую лавку. Еще в сезоне-2022/23 в «Торпедо» Игорь Ларионов предложил место на мостике Алексею Кручинину. А еще одолжил свой пиджак и галстук для полного погружения в образ. Травмированному на тот момент Кручинину после матча даже прилетело сообщение от Сергея Толчинского: «Ты что, закончил?». Заканчивать с хоккеем Алексей, конечно, не собирался, и заход на лавку так и остался экспериментом.

Подобный прием использовал не только тренер-реформатор Ларионов, но даже и Зинэтула Билялетдинов. Правда, в неофициальном матче. На Кубке губернатора Челябинской области-2023 на лавке казанцев увидели Артема Лукоянова. А самая запоминающаяся история — появление Егора Яковлева на тренерском мостике «Металлурга» в финальной серии с «Локомотивом». Защитник получил травму в седьмом матче с «Автомобилистом» и вынужденно пропустил финал. Однако в клубе нашли способ, как привлечь капитана. Яковлев занял место рядом с Андреем Разиным на лавке, и ход сработал — магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина.

Тренеры Игорь Ларионов (справа) и&nbsp;Владимир Филатов с&nbsp;игроками &laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» Ларионова может не попасть в плей-офф. На Западе КХЛ возродилась интрига

В НХЛ очень популярны истории, когда клубы в случае травм основных голкиперов экстренно ищут резервного вратаря. Среди сотрудников арены, студентов или других бывших спортсменов без контрактов. Эти случаи легко изучаются через поисковик. В КХЛ запущен пусть и локальный, но тренд на ввод травмированных игроков на лавку. В некоторой степени эксперименты «Торпедо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Спартака» стали фишкой лиги. С НХЛ, как планировал Фетисов, КХЛ не сравнялась, но в некоторых моментах коллеги из Северной Америки и Европы могут брать пример с российских клубов.

Алексей Кручинин
Андрей Миронов
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
Читайте также
В Свердловской области женщина порезала ножом своих детей и покончила с собой
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Демидов или Кузнецов — кто самый крутой юниор в истории КХЛ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 42 14 28 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
10.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
10.01 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 - : -
10.01 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
10.01 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости