«Трактор» решил закрыть свой фарм-клуб. Куда пойдут сэкономленные деньги?

В Челябинске станет на одну команду меньше.

Информация, которую 8 апреля первым сообщил «СЭ», подтвердилась — «Трактор» закрывает свой фарм-клуб, «Челмет». Челябинский клуб теперь будет отправлять своих игроков, которые не проходят в основу, в «Зауралье» из Кургана. Вместо «Челмета» же в Челябинске собираются заявить еще одну команду в МХЛ.

Для чего это нужно «Трактору»?

Челябинский клуб — далеко не самый богатый в КХЛ. Традиционно на рынке свободных агентов он не мог предложить больших денег. Самым высокооплачиваемым игроком команды в прошлом сезоне был американский защитник с белорусским гражданством Ник Бэйлен (55 млн рублей в год), еще четыре иностранца (Лоуренс Пилут, Томаш Гика, Понтус Оберг, Лукаш Седлак) зарабатывали по 45 млн рублей в год. Заполучить же российских игроков высокого уровня было очень сложно. Лишь в прошлом сезоне эту ситуацию удалось исправить — «Трактор» пополнили Роман Манухов, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин.

Несмотря на довольно крепкий состав, челябинцы в плей-офф вылетели в первом раунде от «Салавата Юлаева» (1-4). В руководстве посчитали, что для усиления необходимы дополнительные траты. При этом общий бюджет клуба на следующий сезон остался на прежнем уровне. И тогда в «Тракторе» пересмотрели взгляды на работу с фарм-клубом, на который ежегодно тратилось 150-200 млн рублей.

«Челмет» не поставлял в главную команду много игроков — за все годы существования команды (с 2012-го) основными игроками «Трактора» стали лишь защитники Илья Карпухин и Игорь Исаев, нападающие Марсель Шолохов и Александр Тридчиков. Не звезды, прямо скажем. Держать целую команду для игроков без перспективы заиграть в КХЛ — накладно и бессмысленно, так решили в клубе. А вот отправлять семь-восемь хоккеистов для конкурентной борьбы в «Зауралье» — в самый раз.

При этом, по нашей информации, в «Тракторе» смогут влиять на политику курганского клуба. В частности, относительно нового тренерского штаба. Следовательно, игроки не будут приезжать и сидеть в запасе — забирать будут тех, кто действительно нужен команде в определенный момент. Да, сократится обойма «Трактора»: если раньше у главной команды в случае травм был выбор из 20 игроков «Челмета», то теперь он сократится как минимум вдвое. Но качественно от этого никто не потеряет.

Сэкономленные деньги в «Тракторе» рассчитывают потратить на новичков — нападающих Владимира Ткачева и Теему Пулккинена. Первому предложен контракт с зарплатой в 75 млн рублей в год, второму — 65 млн рублей в год. Также часть средств будет направлена на детско-юношеский хоккей, в частности на новую команду в МХЛ.

А это вообще современный подход?

В то время как все топ-клубы задумываются о выстраивании клубной вертикали, в Челябинске расформировывают ее важный элемент. Фарм-клубы есть у ЦСКА, «Ак Барса», СКА, московского «Динамо», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», с нового сезона они должны появиться у «Авангарда» и «Магнитки».

Но «Трактор» все же клуб далеко не с такими возможностями, как у перечисленных выше. Школа уже не выпускает такого количества классных игроков, чтобы по несколько молодых ребят заходили в главную команду каждый сезон. Показателен выпуск 1998 года рождения, который считался сильнейшим в школе, но в итоге лишь Карпухин и Шолохов заиграли в главной команде.

Только богатые клубы могут позволить себе содержать фарм-клуб и тратить лишние 200 миллионов, даже если дочерняя команда себя не оправдывает. Каждый год клубная школа выпускает 20 с лишним хоккеистов, и если кто-то из тех, кого не подписали на профессиональный контракт, заиграет в другом месте, с менеджеров будет большой спрос.

Оправдывают ли себя фарм-клубы?

В каждом клубе сейчас можно найти игроков, которые развивались в ВХЛ, прежде чем попасть в главную команду. В «Ак Барсе», например, это Дмитрий Воронков и Артем Галимов, в ЦСКА — Павел Карнаухов и Максим Соркин, в СКА — Павел Кукштель и Владислав Цицюра, в «Салавате» — Артем Пименов и Илья Баранов.

«Вышка» — промежуточный этап между молодежным хоккеем и КХЛ. Редко игрок 18-20 лет может сразу закрепиться в главной команде. При этом уровень некоторых соперников в ВХЛ очень неплохой — «Югра», «Кузня», «Рубин» в этом сезоне вряд ли проиграли бы рижскому «Динамо», «Нефтехимику» или «Сочи».

Яркий пример необходимости фарм-клуба — карьера центрфорварда казанцев Дмитрия Воронкова. Приехав в 18 лет из Ангарска в «Ак Барс», он сразу попал в ВХЛ. Немного нескладный юниор побился год с мужиками, почувствовал уверенность и на следующий сезон закрепился в главной команде. Сейчас это уже игрок сборной России и герой нынешнего плей-офф.

Очень важна и коммуникация — фарм-клуб не может играть в оборонительный хоккей, если главная команда действует в атакующем стиле. Игроки должны знать требования, которые к ним будут предъявлять, — тогда и адаптация проходит быстрее.

По итогу лучшие молодые игроки «Трактора» все равно будут получать практику в ВХЛ даже после закрытия фарм-клуба. Деньги же, сэкономленные после расформирования «Челмета», позволят «Трактору» стать сильнее и ставить более высокие задачи. Если челябинцы теперь смогут претендовать на финал конференции, то никто и не вспомнит о том, что в городе исчез клуб ВХЛ.