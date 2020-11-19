«Трактор» прет наверх. Клуб, в прошлом году не попавший в плей-офф, уже первый на «Востоке»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Лидер

«Трактор» обыграл СКА со счетом — 1:0 в Санкт-Петербурге и вышел на первое место в конференции «Восток». Сенсация? Слишком мягкое определение. Просто какое-то невероятное локальное достижение команды Анвара Гатиятулина. Челябинский клуб не имеет лучший состав в лиге, не может похвастаться легионерами высокого класса, стабильно показывающих отличный хоккей. Внимательно посмотрите на состав защитников. Там очень много игрового времени у Романа Манухова, от которого отказался «Авангард», у Дмитрия Огурцова, ставшего ненужным «Динамо». Но они первые и не подтверждаются все рассуждения о том, что в октябре у команды был легкий календарь, а все покажет ноябрь.

Гатиятулин вернул тот стиль, который позволил ему в свое время дойти до финала конференции. Смотреть матчи команды очень трудно, но место в таблице все скрашивает, а самое главное — даже не 40 очков после 25 матчей. В конце концов, столько же баллов у «Ак Барса», а «Авангард» имеет на четыре пункта меньше. Но только составы не сопоставимы. Крутость челябинцев в том, что они добиваются результата, имея не самые лучшие возможности. Давайте честно, если бы завтра был чемпионат мира, то кого бы на него взяли из команды? Боюсь, что даже Кравцов вряд ли бы поехал на турнир. Но пока своя тактика приносит результат. Все молодцы: от главного тренера до хоккеиста четвертого звена. Надеюсь, что это будет не всплеск, а команда сохранит темп до начала плей-офф. Нам нужны сенсации и во второй части турнира.

Отмена

Игра между «Йокеритом» и «Куньлунем» была отменена за несколько часов до вбрасывания. Днем хоккеисты китайского клуба, которые находились в Хельсинки уже сутки, сдавали анализы, тесты показали наличие вируса у одного из игроков, а законы Финляндии рекомендуют ограничить всю контактную группу инфицированного. В очередной раз мы столкнулись с правилами государства, которые отличаются от наших. При таких же условиях игра между командами в России состоялась бы. Тем более, никакой реальной угрозы не было. Хоккеисты китайского клуба, да и ребята из «Йокерита» уже переболели.

КХЛ сейчас перенесет встречу, говорят, что-либо на 4-е, либо на 6-е февраля, так как 5-го клубы встретятся в Мытищах. Ничего страшного не произошло, никто не пострадает. Но вопрос в другом. Сейчас идет регулярный чемпионат, впереди три месяца турнира и с календарем что-то можно придумать. Но финны наверняка попадут в плей-офф. Что делать в этом случае? «Йокерит» точно откажется проводить матчи в Санкт-Петербурге или в другом российском городе. А если к ним приедет какой-нибудь клуб, то ситуация может повториться. У лиги должна быть формула, при которой не придется переносить игры второго этапа. Видимо, самым справедливым решением является техническое поражение «Йокериту». К спорту это не имеет никакого отношения, но иначе никак. Либо пусть действительно проводят домашние игры в России, тогда хотя бы команды проведут все запланированные матчи.

Проблема СКА

Ни слова о «Тракторе», а отметим, что СКА впервые в этом сезоне не смог поразить чужие ворота. Для клуба с таким подбором игроков, с такими нападающими — это катастрофа. И ладно бы им противостоял сильнейший клуб мира. В Санкт-Петербурге кризис, просто никто не хочет его замечать. Да и трудно трезво анализировать после пяти побед подряд. Хотя могли бы задуматься над проблемой после поражения от «Куньлуня», когда удалось отличиться только раз.

Ситуацию в СКА исправить легко. Достаточно определиться с составом, а не держать две команды в одной раздевалке. Где там Михаил Мальцев, Дмитрий Завгородний, Максим Грошев и десяток других хоккеистов, которых зачем-то перевезли в Санкт-Петербург? К середине ноября у команды есть только одно сильное звено — Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов. И они самые опасные в любом матче, хотя и их пытались разделить. Все, больше похвастаться нечем. Некоторые решения Валерия Брагина непонятны, например, в среду он придумал сочетание Марченко — Вей — Швец-Роговой. Этой тройке больше бы подошло название «ни к селу, ни к городу». Брагин ведь даже объяснить не может, зачем он это делает. Вы послушайте пресс-конференцию после «Трактора. На разный лад он повторил одну мысль — «мы не забили, а моменты были». Да все поражения из-за того, что кто-то не забил, но нужен ответ, почему так произошло. Да, месяц не будет Василия Подколзина, но это не повод держать ему на замену десять игроков. Подобное не принесет успеха. Хоккеисты только психуют, не попадая в состав лишь потому, что «другим тоже надо играть».