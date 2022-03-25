Глупые удаления могут перечеркнуть весь сезон. «Салават Юлаев» сам загнал себя в тупик

«Трактор» победил дома (2:1) в пятом матче и повел в серии 3-2. До выхода в финал конференции осталась одна победа.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала конференций. Пятый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кадейкин — 4 (Шмелев), 9:47 — 0:1. Кравцов — 5 (Яруллин, Пилут), 30:19 — 1:1. Пилут — 1 (бол., Бывальцев), 54:42 — 2:1

Вратари: Вилл — Шарыченков (58:29)

Штраф: 6 — 4

Броски: 17 (9+4+4) — 26 (10+8+8)

Судьи: Беляев, Фатеев

25 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова

Счет в серии: 3-2.

«Трактор» и «Салават Юлаев» перед пятым матчем остались без двух основных игроков. Григорий Панин дисквалифицирован до конца серии за грязный прием против Лукаша Седлака, который не попал в состав из-за повреждения. Однако потери неравноценны для команд. Челябинцы лишились ведущего центра — чех выходил на ключевые вбрасывания, действовал полезно в равных составах и большинстве. Помогал команде за счет энергии, агрессии, заводил соперников и вынуждал нарушать на себе правила.

Панин — заменимая фигура в «Салавате». Да, капитан. Да, опытный защитник. Но категорично заявлять, что оборона ослабла с отсутствием Григория, нельзя. Большой штраф Панина помог «Трактору» развить успех в прошлом матче. Во второй серии подряд защитник схватил «5+20» и досматривал игру из раздевалки. Томи Лямса не побоялся заменить Григория 19-летним Александром Комаровым, дебютирующим сегодня в КХЛ. Молодой защитник провел только три смены, но за это время не создал суету в обороне.

Место Седлака в ведущей тройке занял Андрей Стась. Форвард, специализирующийся на сдерживающих функциях, нежели на созидании. Неудивительно, что креатив от звена с Тертышным и Гикой снизился. Шайбу больше двигали Никита и Томаш, а Андрей создавал заслон на пятаке, воевал у бортов, вступал в отбор и страховал в обороне.

Равный и динамичный первый период подтвердил, что команды останутся верны себе: никто не летел в атаку, взяв за основу терпеливый хоккей. Все как в первом матче, только на повышенных скоростях. Этот фактор помог чаще доставлять шайбу до вратарей. Александр Шарыченков и Роман Вилл справились с опасными моментами, но чех пропустил курьезный гол. Возможно, самый неожиданный в нынешнем плей-офф. Фортуна вернула должок Александру Кадейкину за промах в пустой угол в прошлой игре. Форвард направил шайбу за ленточку броском из-за ворот.

«Трактор» ответил голом Виталия Кравцова во втором периоде, который так же не вытекал из логики матча. Глупое удаление Вячеслава Основина (за торможение перед Шарыченковым) помогло «Салавату» начать отрезок с большинства. Уфимцы контролировали шайбу, нагружали Романа Вилла работой, но чешский вратарь справлялся со всеми бросками, которые соперник наносил не из-за ворот. Не реализовал супермомент Алексей Пустозеров — выход «один на один» с голкипером нападающий завершил броском мимо створа.

Челябинцы, несмотря на выжидательный план, наиграли минимум на один гол за два периода. Кравцов забросил пятую шайбу в девятом матче плей-офф и почти повторил результативность регулярки (шесть голов). Только для этого форварду потребовалось 19 игр. Виталий напомнил о себе невероятно вовремя.

«Салават» упустил верный шанс выйти вперед в середине третьего периода. Четырехминутное удаление Альберта Яруллина уфимцы отбегали вхолостую, не создав ни одного опасного момента. Компактная оборона «Трактора» нейтрализовала все задумки соперника, удивившего пассивностью при розыгрыше большинства. Ни одной вдохновенной комбинации от гостей! Ни одной рискованной передачи или обводки! А отсидевший в окопах «Трактор» не простил уфимцев за удаление в зоне атаки. Невитиеватая расстановка с выводом на бросок защитника, который расположился на вершине, завершилась вторым голом челябинцев. Лоуренс Пилут от души приложился по шайбе и вогнал ее в верхний угол.

За оставшееся время «Салават» не сделал ничего, чтобы перевернуть матч. «Трактор» спокойно оборонялся и не стеснялся выбрасывать шайбу из зоны, упрощая игру. Традиционная замена вратаря на шестого полевого не помогла гостям. Контроль шайбы в атаке для уфимцев был сегодня превыше реализации. «Трактор» воспользовался созданными моментами, «Салават» — нет, обнулив старания необязательным фолом в чужой зоне и пропущенной шайбой в меньшинстве. Серия переезжает в Уфу — и права на ошибку у команды Лямсы больше нет.