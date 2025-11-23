Хоккей
Сегодня, 18:30

Неудачник за 36 миллионов. «Трактор» расторг контракт с канадским вратарем

«Трактор» расторг контракт с канадским вратарем Дригером
Никита Нечаев
Крис Дригер.
Фото Global Look Press
Челябинцы расстались с Крисом Дригером по соглашению сторон. Это уже третий иностранный вратарь со старта сезона, с кем разрывают договор по ходу его действия.

Этим летом в КХЛ прибыли три возрастных канадских голкипера. Луи Доминг отправился в «Сибирь», Спенсер Мартин — в ЦСКА, а Крис Дригер пополнил состав «Трактора». Ни один из них не сумел адаптироваться к лиге, хотя причины для этого у всех разные. Кого-то подвела психология, кто-то не справился с давлением и ролью. Больше всех матчей провел именно Дригер, но ни статистикой, ни количеством побед похвастаться не может. За 23 игры канадец одержал лишь 8 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,05. Цифры, мягко говоря, не впечатляют, а с учетом зарплаты голкипера — и вовсе удручают. По информации «СЭ», за этот сезон он должен был получить 70 миллионов рублей. В итоге получил 36 миллионов — 26 за работу и 10 за расторжение.

Теперь можно констатировать: Алексей Волков ошибся с приглашением Дригера, и это заметно отразилось на результатах команды. Генеральный менеджер «Трактора» сделал ставку на Криса, отпустив Зака Фукале в минское «Динамо». Кстати, в команде Квартальнова бывший вратарь черно-белых чувствует себя прекрасно и показывает солидную игру. Фукале лидирует в лиге по количеству сухарей — на его счету их пять. У его соотечественника Дригера — лишь один.

Возможно, Криса подвели проблемы с психологией, не позволившие ему выйти на свой уровень в КХЛ. Хотя в его поведении не было заметно ментальных срывов. Канадец спокойно реагировал на пропущенные шайбы — даже самые нелепые. Он не психовал, не высказывал претензий партнерам, не бил клюшкой об борт. Напротив, вратарь сохранял невозмутимый вид, уходя на лавку или в раздевалку. Вероятно, его подвела сама модель игры — Дригер предпочитал действовать глубоко в воротах, не выкатываясь за «краску». Это бросалось в глаза с первых матчей. Поначалу его манера приносила плоды, но затем эффективность сошла на нет. Впрочем, искать причины провала уже бессмысленно.

Спенсер Мартин, Луи Доминг и&nbsp;Крис Дригер.Канадские вратари проваливаются в КХЛ. Привыкают к России или они действительно слабее наших голкиперов?

Игра голкипера напрямую влияет на результаты команды. Глупо отрицать, что порой Дригер практически в одиночку проигрывал матчи — как бы его ни защищали партнеры и тренеры. Связь между неудачами челябинского клуба и слабой игрой Криса очевидна. Трудно представить команду-претендента, чей первый номер допускает такие ляпы. Что чувствовали игроки «Трактора», приходившие в раздевалку после поражений, где они сделали все возможное, а несколько ошибок голкипера перечеркивали все усилия, — представить сложно. Особенно если учесть, что многие из них в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Гагарина с Фукале, который не раз приносил победы — тоже практически в одиночку.

Фото Global Look Press

Расставание с Дригером затянулось из-за травмы Сергея Мыльникова, который изначально рассматривался как второй вратарь. Руководство «Трактора» не решалось остаться с голкиперами из ВХЛ или МХЛ. Теперь Сергей восстановился и приступил к тренировкам. Неизвестно, когда Волков найдет замену Крису и сколько времени в роли первого номера пробудет Мыльников. Но ясно одно: с одним вратарем уровня КХЛ клуб из Челябинска выступать не будет, а значит, стоит ждать новое приобретение.

Крис Дригер
КХЛ
ХК Трактор
