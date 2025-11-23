Неудачник за 36 миллионов. «Трактор» расторг контракт с канадским вратарем

Челябинцы расстались с Крисом Дригером по соглашению сторон. Это уже третий иностранный вратарь со старта сезона, с кем разрывают договор по ходу его действия.

Этим летом в КХЛ прибыли три возрастных канадских голкипера. Луи Доминг отправился в «Сибирь», Спенсер Мартин — в ЦСКА, а Крис Дригер пополнил состав «Трактора». Ни один из них не сумел адаптироваться к лиге, хотя причины для этого у всех разные. Кого-то подвела психология, кто-то не справился с давлением и ролью. Больше всех матчей провел именно Дригер, но ни статистикой, ни количеством побед похвастаться не может. За 23 игры канадец одержал лишь 8 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,05. Цифры, мягко говоря, не впечатляют, а с учетом зарплаты голкипера — и вовсе удручают. По информации «СЭ», за этот сезон он должен был получить 70 миллионов рублей. В итоге получил 36 миллионов — 26 за работу и 10 за расторжение.

Теперь можно констатировать: Алексей Волков ошибся с приглашением Дригера, и это заметно отразилось на результатах команды. Генеральный менеджер «Трактора» сделал ставку на Криса, отпустив Зака Фукале в минское «Динамо». Кстати, в команде Квартальнова бывший вратарь черно-белых чувствует себя прекрасно и показывает солидную игру. Фукале лидирует в лиге по количеству сухарей — на его счету их пять. У его соотечественника Дригера — лишь один.

Возможно, Криса подвели проблемы с психологией, не позволившие ему выйти на свой уровень в КХЛ. Хотя в его поведении не было заметно ментальных срывов. Канадец спокойно реагировал на пропущенные шайбы — даже самые нелепые. Он не психовал, не высказывал претензий партнерам, не бил клюшкой об борт. Напротив, вратарь сохранял невозмутимый вид, уходя на лавку или в раздевалку. Вероятно, его подвела сама модель игры — Дригер предпочитал действовать глубоко в воротах, не выкатываясь за «краску». Это бросалось в глаза с первых матчей. Поначалу его манера приносила плоды, но затем эффективность сошла на нет. Впрочем, искать причины провала уже бессмысленно.

Игра голкипера напрямую влияет на результаты команды. Глупо отрицать, что порой Дригер практически в одиночку проигрывал матчи — как бы его ни защищали партнеры и тренеры. Связь между неудачами челябинского клуба и слабой игрой Криса очевидна. Трудно представить команду-претендента, чей первый номер допускает такие ляпы. Что чувствовали игроки «Трактора», приходившие в раздевалку после поражений, где они сделали все возможное, а несколько ошибок голкипера перечеркивали все усилия, — представить сложно. Особенно если учесть, что многие из них в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Гагарина с Фукале, который не раз приносил победы — тоже практически в одиночку.

Фото Global Look Press

Расставание с Дригером затянулось из-за травмы Сергея Мыльникова, который изначально рассматривался как второй вратарь. Руководство «Трактора» не решалось остаться с голкиперами из ВХЛ или МХЛ. Теперь Сергей восстановился и приступил к тренировкам. Неизвестно, когда Волков найдет замену Крису и сколько времени в роли первого номера пробудет Мыльников. Но ясно одно: с одним вратарем уровня КХЛ клуб из Челябинска выступать не будет, а значит, стоит ждать новое приобретение.