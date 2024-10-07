В чемпионате КХЛ новый претендент на Кубок. Такой мощный «Трактор» мы не видели много лет

Алексей Шевченко узнал секрет успеха челябинцев на старте сезона.

«Трактор» после трех матчей в Москве возвращается домой лидером восточной конференции. Но цифры не так уж и важны, хотя они кое-что показывают. Главное, что по игре уральская команда выглядит очень здорово. Такого мощного клуба я не видел в последние годы.

Конечно, в прошлом сезоне «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, получил бронзовые награды, и формально к главному тренеру Алексею Заварухину не было никаких вопросов. Он даже выполнил указание руководства, когда внезапно было заявлено, что речь о продлении контракта с тренером можно будет начинать лишь после прохода двух раундов.

Контракт, как вы знаете, не продлили, да и вообще лето у челябинского клуба вышло немного скандальным. Не слишком красивое расставание с Антоном Бурдасовым, поражение «Ак Барсу» в борьбе за Альберта Яруллина, а также приглашение никому не известного Бенуа Гру на пост главного тренера. Плюс нервные переговоры с Алексеем Заварухиным, которому в итоге предложили лишь должность главного тренера в «Челмете».

Но сейчас, кажется, что все сработало. Не хочу сказать, что Антон Бурдасов портил раздевалку, ухудшал атмосферу. Это все не так. Если честно, то я думаю, что и Гру бы с ним нашел общий язык, как с другими, но черная кошка пробежала между Антоном и генеральным менеджером Алексеем Волковым. Последний посчитал, что справятся и без Бурдасова. Он весь прошлый сезон хотел избавиться от форварда, продавить решение удалось лишь в августе.

Антон Бурдасов. Фото Global Look Press

Не сказал бы, что на команду сильно повлиял и уход Яруллина. Да, он бы точно не помешал, но как-то с начала сезона никто не вспоминал о том, что Альберта не удалось оставить. Оборона кажется вполне себе крепкой, без слабых мест.

Что касается Гру, то к нему пока вообще нет никаких вопросов. Недавно был на тренировке «Трактора», пытался разузнать, что же такого сделал новый тренер. Почему челябинский клуб выглядит настолько сильно, словно переродился? Неужели он настолько сильней того же Заварухина?

Разговоры с хоккеистами позволили мне сделать один парадоксальный вывод. Главное достоинство Бенуа Гру в том, что он не знает русский язык, незнаком ни с кем из хоккеистов и для него Илья Карпухин, Максим Шабанов или Александр Кадейкин просто спортсмены, которые оказались в команде в этом сезоне. Ни к кому Бенуа не находит «особый подход», ни с кем не заигрывает или пытается подружиться. Попади он в «Торпедо» или «Адмирал», было бы то же самое. Да, есть кое-какие изменения в тактике, в построении, но ничего кардинального.

Заварухин излишне сближался с хоккеистами, пытался построить в команде семейную атмосферу, а это в российском спорте часто не работает. Анвар Гатиятулин искусственно выстроил дистанцию и потерял доверие со стороны игроков. Бенуа Гру, как хороший таксист бизнес-класса, делает свою работу. Мы вас доставим в определенное место с комфортом, вам достаточно просто не пачкать сиденья, не курить и вести себя прилично, я же буду ехать аккуратно и достаточно быстро. Хотите во время пути поговорить? Поддержу беседу, но мы не друзья.

И команда прониклась этим настроением. Никому не позволяется лишнего, но и палку не перегибают. Работаешь хорошо — играешь. Ошибки на льду есть, но в прошлом это все приводило к печальным последствиям, а сейчас на них не обращают внимание. Ты все можешь исправить, не надо тут сцен устраивать. Плюс дисциплина. Опоздал на командное мероприятие — пропустил игру. И это для всех.

Бенуа Гру с игроками «Трактора». Фото ХК «Трактор»

Такое работает. У «Трактора» в этом сезоне в каждом матче были периоды, когда они действовали неважно, но еще во время игры это все быстро пропадало, так как на скамейке никто не паникует и, наоборот, не делает каменного лица.

Отметим, что и все другие службы клуба работают идеально. Маркетинг по-прежнему на высочайшем уровне, Иван Савин обеспечивает финансирование, Алексей Волков следит за рынком. Получается, что если каждый занимается своим делом, то приходит результат? Да, и мы это видим на примере «Трактора».