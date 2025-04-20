«Трактору» было очень тяжело в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1.

Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4).

Судьи: Ромасько, Соин.

20 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Минское «Динамо» покидает плей-офф, проиграв в четвертьфинале «Трактору». Но это тот случай, когда упрекнуть команду не в чем. Минчане и так выдали лучший сезон в истории, впервые за время выступления в КХЛ выйдя во второй раунд Кубка Гагарина. Причем сделав это в блестящем стиле, абсолютно по делу переиграв ЦСКА.

И ведь могло «Динамо» цепляться и во втором раунде. Первый матч серии был проигран на последней минуте, до которой минчане вели в счете. Во втором матче команда Дмитрия Квартальнова имела преимущество — 3:0, но и это не стало гарантией победы. А при 0-2 возвращаться в серию уже было тяжело, хоть «Динамо» и выдало фееричные 8:0 на домашнем льду.

Катастрофичными оказались потери ведущих нападающих — Александра Волкова и Вадима Шипачева, без которых ослабли сразу две главные тройки. Остроты в атаке как раз и не хватило — в четвертом и пятом матчах, в которых отсутствовали и Шипачев, и Волков, «Динамо» забросило суммарно всего три шайбы.

Откровенно не выручил и основной голкипер Василий Демченко, обмен которого из «Адмирала» по ходу сезона решил вратарскую проблему. Всю регулярку и первый раунд плей-офф он провел прекрасно, но против родного клуба дрогнул. И в первом, и во втором матче Василий пропускал «свои» голы. Неслучайно на решающую игру в Челябинске тренерский штаб доверил место в воротах Андрею Тихомирову — кажется, для Демченко выходить на лед на арене «Трактор» было слишком волнительно.

В любом случае «Динамо» совершило качественный рывок, у которого есть две составляющие. Первая — состав. В Минске собрали шесть североамериканских защитников высокого уровня, которых нет даже у того же «Трактора», перезагрузил карьеру после «Ак Барса» Шипачев, вписался в команду, пусть и не сразу, опытный Крис Тирни. Почувствовав доверие, начали еще быстрее прогрессировать молодые белорусские форварды.

Фото ХК «Динамо» Минск

Но ключевая роль в успехе — у главного тренера и его тренерского штаба. Говорят, что Квартальнов изменился, став чуть более демократичным, но при этом сохранил талант мотиватора, а про его мощнейшую харизму всем давно известно. Вовремя он понял и то, что ему нужны другие помощники, — пришедшие по ходу сезона Андрей Ковалев и Игорь Горбенко усилили штаб.

У Квартальнова еще год контракта с «Динамо», но в нем есть пункт, согласно которому в случае выхода во второй раунд тренер может покинуть команду без компенсации. Либо клуб продлевает с ним соглашение на более выгодных условиях. Во второе верится охотно — после такого сезона упускать Квартальнова в Минске не имеют права.