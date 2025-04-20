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20 апреля, 17:45

«Динамо» выдало лучший сезон в истории. Теперь главная задача — любой ценой оставить Квартальнова в Минске

«Трактор» обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 20 апреля.
Фото ХК «Динамо» Минск
«Трактору» было очень тяжело в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1.
Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4).
Судьи: Ромасько, Соин.
20 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 4-1.

Минское «Динамо» покидает плей-офф, проиграв в четвертьфинале «Трактору». Но это тот случай, когда упрекнуть команду не в чем. Минчане и так выдали лучший сезон в истории, впервые за время выступления в КХЛ выйдя во второй раунд Кубка Гагарина. Причем сделав это в блестящем стиле, абсолютно по делу переиграв ЦСКА.

И ведь могло «Динамо» цепляться и во втором раунде. Первый матч серии был проигран на последней минуте, до которой минчане вели в счете. Во втором матче команда Дмитрия Квартальнова имела преимущество — 3:0, но и это не стало гарантией победы. А при 0-2 возвращаться в серию уже было тяжело, хоть «Динамо» и выдало фееричные 8:0 на домашнем льду.

Катастрофичными оказались потери ведущих нападающих — Александра Волкова и Вадима Шипачева, без которых ослабли сразу две главные тройки. Остроты в атаке как раз и не хватило — в четвертом и пятом матчах, в которых отсутствовали и Шипачев, и Волков, «Динамо» забросило суммарно всего три шайбы.

Откровенно не выручил и основной голкипер Василий Демченко, обмен которого из «Адмирала» по ходу сезона решил вратарскую проблему. Всю регулярку и первый раунд плей-офф он провел прекрасно, но против родного клуба дрогнул. И в первом, и во втором матче Василий пропускал «свои» голы. Неслучайно на решающую игру в Челябинске тренерский штаб доверил место в воротах Андрею Тихомирову — кажется, для Демченко выходить на лед на арене «Трактор» было слишком волнительно.

В любом случае «Динамо» совершило качественный рывок, у которого есть две составляющие. Первая — состав. В Минске собрали шесть североамериканских защитников высокого уровня, которых нет даже у того же «Трактора», перезагрузил карьеру после «Ак Барса» Шипачев, вписался в команду, пусть и не сразу, опытный Крис Тирни. Почувствовав доверие, начали еще быстрее прогрессировать молодые белорусские форварды.

Фото ХК «Динамо» Минск

Но ключевая роль в успехе — у главного тренера и его тренерского штаба. Говорят, что Квартальнов изменился, став чуть более демократичным, но при этом сохранил талант мотиватора, а про его мощнейшую харизму всем давно известно. Вовремя он понял и то, что ему нужны другие помощники, — пришедшие по ходу сезона Андрей Ковалев и Игорь Горбенко усилили штаб.

У Квартальнова еще год контракта с «Динамо», но в нем есть пункт, согласно которому в случае выхода во второй раунд тренер может покинуть команду без компенсации. Либо клуб продлевает с ним соглашение на более выгодных условиях. Во второе верится охотно — после такого сезона упускать Квартальнова в Минске не имеют права.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Дмитрий Квартальнов
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
3 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
3 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 2
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
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7. Сал. Юлаев - Сибирь
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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1. Спартак - Северсталь
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4. Северсталь - Спартак
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5. Спартак - Северсталь
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4 - 1
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
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6. Ак Барс - Автомобилист
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7. Автомобилист - Ак Барс
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