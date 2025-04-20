«Динамо» выдало лучший сезон в истории. Теперь главная задача — любой ценой оставить Квартальнова в Минске
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1.
Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4).
Судьи: Ромасько, Соин.
20 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 4-1.
Минское «Динамо» покидает плей-офф, проиграв в четвертьфинале «Трактору». Но это тот случай, когда упрекнуть команду не в чем. Минчане и так выдали лучший сезон в истории, впервые за время выступления в КХЛ выйдя во второй раунд Кубка Гагарина. Причем сделав это в блестящем стиле, абсолютно по делу переиграв ЦСКА.
И ведь могло «Динамо» цепляться и во втором раунде. Первый матч серии был проигран на последней минуте, до которой минчане вели в счете. Во втором матче команда Дмитрия Квартальнова имела преимущество — 3:0, но и это не стало гарантией победы. А при 0-2 возвращаться в серию уже было тяжело, хоть «Динамо» и выдало фееричные 8:0 на домашнем льду.
Катастрофичными оказались потери ведущих нападающих — Александра Волкова и Вадима Шипачева, без которых ослабли сразу две главные тройки. Остроты в атаке как раз и не хватило — в четвертом и пятом матчах, в которых отсутствовали и Шипачев, и Волков, «Динамо» забросило суммарно всего три шайбы.
Откровенно не выручил и основной голкипер Василий Демченко, обмен которого из «Адмирала» по ходу сезона решил вратарскую проблему. Всю регулярку и первый раунд плей-офф он провел прекрасно, но против родного клуба дрогнул. И в первом, и во втором матче Василий пропускал «свои» голы. Неслучайно на решающую игру в Челябинске тренерский штаб доверил место в воротах Андрею Тихомирову — кажется, для Демченко выходить на лед на арене «Трактор» было слишком волнительно.
В любом случае «Динамо» совершило качественный рывок, у которого есть две составляющие. Первая — состав. В Минске собрали шесть североамериканских защитников высокого уровня, которых нет даже у того же «Трактора», перезагрузил карьеру после «Ак Барса» Шипачев, вписался в команду, пусть и не сразу, опытный Крис Тирни. Почувствовав доверие, начали еще быстрее прогрессировать молодые белорусские форварды.
Но ключевая роль в успехе — у главного тренера и его тренерского штаба. Говорят, что Квартальнов изменился, став чуть более демократичным, но при этом сохранил талант мотиватора, а про его мощнейшую харизму всем давно известно. Вовремя он понял и то, что ему нужны другие помощники, — пришедшие по ходу сезона Андрей Ковалев и Игорь Горбенко усилили штаб.
У Квартальнова еще год контракта с «Динамо», но в нем есть пункт, согласно которому в случае выхода во второй раунд тренер может покинуть команду без компенсации. Либо клуб продлевает с ним соглашение на более выгодных условиях. Во второе верится охотно — после такого сезона упускать Квартальнова в Минске не имеют права.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|3 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|21.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|21.04
|19:00
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -