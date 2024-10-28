Огненная перестрелка лидеров «Востока»: «Трактор» и «Автомобилист» забросили на двоих девять шайб
FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы: Мэйсек — 6 (Голышев), 0:23 — 0:1. Осипов — 2 (Голышев, Да Коста), 2:47 — 0:2. Дронов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 11:02 — 1:2. Кузнецов — 4 (Волк, Денежкин), 18:26 — 1:3. Шаров — 3 (Робинсон, Жарков), 18:41 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 3 (Кравцов, Карпухин), 26:29 — 3:3. Светлаков — 5 (Дер-Аргучинцев), 30:33 — 4:3. Да Коста — 3 (Голышев), 37:07 — 4:4. Мэйсек — 7 (Воробьев), 43:34 — 4:5.
Вратари: Фукале (58:35) — Аликин.
Штраф: 0 — 10.
Броски: 36 (9+12+15) — 23 (11+10+2).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
28 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
28 октября в регулярном чемпионате КХЛ прошло уральское дерби — встреча «Трактора» и «Автомобилиста». Коллектив из Екатеринбурга оказался сильнее челябинцев в крайне результативном матче — команды на двоих забросили девять шайб (5:4).
«Автомобилист» бодро стартовал уже в первом периоде
Гости открыли счет уже спустя 23 секунды после начала матча — Брукс Мэйсек оказался один перед воротами и без проблем переиграл вратаря «Трактора». Третий бомбардир команды до этого молчал на протяжении двух игр. А спустя чуть больше двух минут Максим Осипов удвоил преимущество «Автомобилиста» — огненное начало, тем более обе шайбы были заброшены в равных составах.
Григорий Дронов вернул надежду челябинским болельщикам на 12-й минуте первого периода — в большинстве сократил отставание мощным броском от синей линии. Этот гол остался единственным, забитым в неравных составах.
Первый период проходил в равной борьбе, и под его занавес команды отправили друг другу еще по шайбе. Сначала Владимир Кузнецов вернул «Автомобилисту» преимущество в два гола, но уже спустя 15 секунд Александр Шаров вновь сократил отставание «Трактора» до одного точного броска.
«Трактор» едва не перевернул игру, но все же уступил
Гол Шарова вдохнул в челябинцев силы на третий период. Семен Дер-Аргучинцев и Андрей Светлаков впервые в матче вывели «Трактор» вперед. Однако лидировали хозяева всего шесть с половиной минут: под конец второго периода Стефан Да Коста сравнял счет и накалил интригу перед последней 20-минуткой — ничья 4:4 с большим количеством бросков от обеих команд.
В начале заключительного периода Мэйсек закольцевал игру — забросил пятую шайбу «Автомобилиста» и оформил второй дубль в сезоне, став лучшим снайпером команды в этом сезоне (семь голов). Ярко в составе екатеринбургской команды выглядел и Анатолий Голышев — исполнил три голевые передачи. У «Трактора» самым заметным стал Дер-Аргучинцев, который к голу добавил два ассиста.
Несмотря на мощное давление, челябинцы не сравняли счет, а в третьем периоде больше не было голов. «Трактор» значительно превзошел «Автомобилист» по броскам в створ — 15:2. Но одно из двух попаданий екатеринбуржцев решило исход встречи. Вдобавок хозяева ни разу не удалились против пяти штрафов у соперника.
Как команды выступают в этом сезоне
Уральские клубы идут во главе Восточной конференции: «Трактор» с 32 очками идет во главе турнирной таблицы, «Автомобилист» отстает на шесть баллов, но от ближайшего преследователя оторвался уже на четыре (правда, у «Ак Барса» на четыре матча меньше). Команды встречались во второй раз в сезоне: «Автомобилист» вновь оказался сильнее в дерби, несмотря на предшествующую пятиматчевую победную серию оппонента. 4 сентября екатеринбуржцы тоже минимально обыграли челябинцев (3:2).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|28.10
|17:00
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Трактор – Автомобилист
|4 : 5
|28.10
|19:30
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СКА – Сибирь
|6 : 3