Победивший рак вратарь вернулся в большой хоккей. Мурыгин продолжит карьеру спустя два года

Голкипер за время химиотерапии похудел на 20 килограммов.

Профессиональные спортсмены сильны не только телом, но и духом. Далеко не все трудности на карьерном пути можно преодолеть за счет атлетизма и невероятной физической подготовки. Порой жизнь сочиняет такие сценарии, которые не приснятся даже в ночных кошмарах. Речь не только о драматичных матчах или соревнованиях, когда рушатся мечты о долгожданных медалях. Куда страшнее травмы или болезни, ставящие под вопрос не только карьеру, но и благополучную жизнь вне спорта.

Рак — три эти бросающие в холодный пот буквы вратарь Алексей Мурыгин услышал весной 2019 года. Голкипер играл за «Амур» и во время паузы на Евротур почувствовал боль в горле. Вместе с командным врачом они проконсультировались в хабаровских клиниках, где Мурыгину поставили диагноз «гнойный тонзиллит». Классическая терапия — антибиотики, пастилки для рассасывания и полоскания — не приносила ожидаемого эффекта. Состояние Алексея, несмотря на облегчение болевого синдрома, оставалось неудовлетворительным.

Алексей Мурыгин. Фото Алексей Иванов, —

— Это меня не устраивало, ведь я не прекращал работу и должен был играть дальше — сезон был в самом разгаре, — рассказывал Мурыгин в интервью Metaratings. — В итоге, посовещавшись с женой, решили, что нужно настоять на биопсии, так как безуспешное лечение заняло более трех недель. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: у меня обнаружили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Алексей сразу оповестил о диагнозе руководство и докторов «Амура». Решение о лечении нужно было принять срочно — медлить с такими заболеваниями нельзя. Мурыгин выбирал между Южной Кореей, Германией и Москвой. «Амур» отказался покрывать расходы на терапию. Якобы это не травма, полученная во время матча, поэтому о компенсации речи не шло. Алексей остановился на Германии, и после тщательного обследования немецкие врачи предложили ему два варианта борьбы с новообразованием. Сделать операцию с последующей химиотерапией или попытаться «заглушить» клетки совместно лучевой и химиотерапией.

Такие терапии оказывают колоссальное влияние на организм. Восстановление после химии занимает длительное время, за которое пациент сильно ослабевает. Снижается общая активность, организм становится менее восприимчив к нагрузкам.

— Оставалось выбрать первый вариант — операция, — вспоминал Мурыгин. — В планах была сложная восьмичасовая операция с тремя бригадами врачей. Прошу прощения за подробности, мне сказали, что в ходе операции будет рассекаться лицо — от подбородка до шеи и потом до уха. Лицевую кость частично выпилят и заменят пластиной, в ходе операции также будут удалены все лимфоузлы на шее, а также вырезана вена с дальнейшей пересадкой — предположительно из руки.

Алексей Мурыгин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Операцию назначили на конец апреля, и перед этим Мурыгина попросили сделать свежее обследование МРТ. Томография показала неблагоприятную тенденцию: опухоль увеличилась в размерах и «обвила» сонную артерию. Операция невозможна, ведь шансы благоприятного ее исхода — 50 на 50. Врачи не пошли на такой риск, и Алексей выбрал лучевую и химиотерапию. С середины мая полтора месяца голкипер ежедневно облучался и получал шесть блоков химии в неделю.

После терапии начался длительный процесс восстановления. Сказывались побочные эффекты химии и облучения. У Алексея упали показатели крови — он похудел на 20 килограммов. Для профессионального спортсмена резкая потеря веса чревата не только проблемами с нервной системой, но и снижением иммунитета и падением тонуса мышц. Но Мурыгин не унывал, боролся до конца и стремился вернуться на лед. Восстановление прошло в несколько этапов. Алексей прилетал в клинику, проходил обследования, подтверждающие отсутствие опухоли, — и в сентябре он окончательно победил болезнь.

В декабре вратарь приступил к тренировкам, которые давались непросто. Обычным-то людям трудно возвращаться к привычной жизни после химии, не говоря уже о спортсменах. Мурыгин набрал нормальный вес и шаг за шагом добавлял нагрузки. Алексей был готов вернуться в большой хоккей в прошлом сезоне, но не смог найти команду. В 2021 году на него вышло нижегородское «Торпедо», предложив, правда, только просмотровый контракт.

Еще до официального старта сборов Мурыгин готовился с тренером вратарей автозаводцев Владимиром Куликовым. На первых занятиях Алексею пришлось несладко. Сказались и длительная пауза, и сниженный общий тонус мышц. Он конкурировал с перспективным Петром Кочетковым и способным Андреем Тихомировым — и доказал, что достоин полноценного соглашения. У «Торпедо» было два зрелых вратаря, но уверенности последнему рубежу не хватало. Приглашение опытного Мурыгина, поднявшегося с низов («Амура») до топ-клубов («Магнитка», «Локомотив», «Авангард»), должно пойти на пользу Дэвиду Немировски.

Пару лет назад голкипер устанавливал рекорды лиги по «сухим» матчам в составе «Локомотива». Его приглашали в сборную и на Матч звезд КХЛ. Страшная болезнь оставила Мурыгина на два года без хоккея, но он победил недуг и вернулся на лед. Алексей совершил подвиг, который заслуживает огромного уважения. На таких отважных людях и держится профессиональный спорт.