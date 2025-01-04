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Сегодня, 14:45

«Торпедо» Ларионова может не попасть в плей-офф. На Западе КХЛ возродилась интрига

«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице западной конференции
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Тренеры Владимир Филатов, Игорь Ларионов с игроками «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нижегородцы часто проигрывают, причем в домашних матчах.

Перед заключительной частью сезона Западной конференции только одна интрига: кто будет восьмой командой, которая попадет в плей-офф. И есть шанс, что лишним останется «Торпедо», хотя у команды Игоря Ларионова преимущество перед догоняющими.

«Куньлунь» обыгрывает «Витязь» в овертайме, отрыв от «Торпедо» сократился до четырех очков, однако у волжан два матча в запасе. Кажется, что это солидное преимущество, но только вот у автозаводцев вообще ничего не клеится на своем льду. Они потерпели уже 15 поражений на домашней площадке, а следующие четыре матча они проведут как раз дома, так что теперь ничего уверенно сказать нельзя. Да и соперники в ближайших встречах вряд ли могут порадовать. Тут минское «Динамо», набравшее ход, а также «Сибирь», «Адмирал» и «Трактор». Первые два клуба сами еще ничего для себя не гарантировали, а коллектив Бенуа Гру, хоть и немного хромает, но уж точно не является слабым соперником.

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Но что же у «Торпедо»? Вроде бы все при команде, а нет результата. Удивительное дело! Вратарь Иван Бочаров проводит свой лучший сезон за несколько лет, но команда все равно проигрывает. В защите играет как минимум пара человек, которых ждут в Северной Америке, форвардов высокого уровня полным-полно, а результата нет.

Дело в том, что Игорь Ларионов немного заигрался со своей философией. Нет, мы все поддерживаем его стремление играть в атаку, действовать красиво и радовать болельщиков зрелищным хоккеем. Всегда интересно смотреть на это, а не на потуги клубов сохранить 0:0. Но есть ощущение, что главный тренер потерял связь с командой. Никто не осудил бы нижегородцев за то, если бы они в Балашихе при счете 4:2 стали действовать более аккуратно. Все бы стоя аплодировали, если бы команда, поведя 3:0 к 20 минуте встречи против СКА, придержала атакующий порыв и сосредоточилась бы на защите собственных ворот.

Денис Почивалов против Евгения Кузнецова в матче СКА — «Торпедо» (6:4)
Денис Почивалов против Евгения Кузнецова.
Фото Global Look Press

Но не получается. Причем не потому, что хоккеисты в Нижнем Новгороде непослушные, а потому, что, кажется, и не отрабатывают это. Нет у команды плана Б, есть только план А, когда идешь вперед и там создаешь. Но как только случаются потери шайбы, сразу возникают большие проблемы, грубейшие ошибки и поражения.

Самое печальное, что поражения домашние. Это сильно нервирует руководство, которое совсем недавно резко взвинтило цены на билеты. Формально — для борьбы со спекулянтами. Дешевые билеты быстро выкупали и начинали продавать через разные рекламные площадки. В клубе решили, что такой доход пригодится им самим, и сделали цену такой, что у спекулянтов будет либо совсем минимальный доход, либо он пропадет вовсе. Билет за 1000 рублей можно продать за 1500 или 2 тысячи. Но если цена 5 тысяч, то при нынешней экономике никто не будет искать перекупщиков, чтобы отдать 6 тысяч.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Игорь Ларионов с&nbsp;хоккеистами во&nbsp;время матча против &laquo;Спартака&raquo; (6:0) 25&nbsp;ноября. Ларионов ответил за свои слова и разорвал «Спартак». Проблемы красно-белых никуда не делись

В общем, мутная история. Клуб может продавать билеты за миллион, слова никто не скажет. Но за высокие цены хотелось бы и определенного комфорта, а в «Нагорном» ничего предложить не могут, да еще и команда подводит.

Главный плюс «Торпедо» в битве за место в плей-офф — ненадежность конкурентов. Если бы «Витязь» не проиграл 10 матчей, по ходу которых вел в счете (помните, например, поражение от «Спартака», хотя балашихинцы имели преимущество в три шайбы — 4:1), то уже находился бы ближе к «Северстали» или СКА. И главный тренер Павел Десятков, наладивший игру, психологию до сих пор поправить не может.

Тренер Игорь Ларионов с игроками «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С главным преследователем «Витязя» — «Куньлунем» — тоже непонятно. Они спокойно отдавали своих лучших игроков, но в ослабленном составе вдруг стали играть здорово. У команды Михаила Кравца уже четыре победы подряд, включая как раз успех в матче с «Торпедо». Мытищинцы стали действовать очень круто, никого не стесняясь. Но надолго ли?

Все в руках «Торпедо», но для этого надо хоть немного поменять план на матч. Иначе быть беде. Игорю Ларионову не простят досрочное завершение сезона. Ничего не спасет.

Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо М 41 24 17 51
6 Северсталь 41 25 16 50
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8 Торпедо 39 17 22 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
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5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
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