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22 марта, 22:50

«Торпедо» Ларионова сделало для победы все. Но СКА включил режим зверя и выиграл матч за 10 минут

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты СКА радуются победе над «Торпедо».
Фото пресс-служба ХК СКА
4-0 в серии, петербуржцы идут дальше. Но никто не посмеет кинуть камень в нижегородцев.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)
Голы: Гончарук — 3 (бол., Кручинин, Конюшков), 1:31 — 1:0. Гончарук — 4 (Коваленко, Федотов), 4:45 — 2:0. Рукавишников — 1 (Воробьев, Камалов), 16:25 — 2:1. Атанасов — 1 (Белевич, Веряев), 43:49 — 3:1. Галимов — 2 (Фальковский, Поляков), 50:13 — 3:2. Гусев — 5 (Хуснутдинов), 53:17 — 3:3. Ожиганов — 2 (Хайруллин), 56:42 — 3:4. Хайруллин — 6, 58:19 — 3:5.
Вратари: Кульбаков — Николаев (Подъяпольский, 4:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (9+6+4) — 42 (12+12+18).
Судьи: Беляев, Ромасько.
22 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии 0-4.

Сколько матчей мы ждали в паре СКА — «Торпедо» незадолго до начала второго раунда? В идеале противостояние двух атакующих систем должно было подарить еще одну семиматчевую серию, которая вошла бы в историю лиги. Ну или хотя бы затянуться до шести встреч. Но уж точно не ограничиться самым минимумом.

Кажется, сегодня в первом периоде «Торпедо» забило то, что не забило позавчера. Причем должок судьба сполна вернула Сергею Гончаруку — пожалуй, главному страдальцу третьего матча. Если в понедельник 27-й номер нижегородцев не смог забросить с 7 бросков в сторону ворот СКА, то сегодня ему хватило всего лишь двух попаданий в створ, чтобы сделать дубль и быстро отправить Дмитрия Николаева на лавку.

Уже на второй минуте он не дал пропасть первому большинству хозяев. Позиция для выстрела в касание у лучшего снайпера Ларионова была не самая очевидная. Однако это не помешало ему поразить ближний угол лазерным броском над плечом голкипера.

А через пару смен Гончарук вместе с партнерами убежал в контратаку и хлестким кистевым из-под защитника поразил дальнюю девятку, заставив экстренно одеваться Владислава Подъяпольского, еще не становившегося в рамку петербуржцев в этом плей-офф.

СКА ответил на две пропущенных, пожалуй, лучшим способом — армейцы включили фирменный прессинг в чужой зоне и старались не давать защитникам «Торпедо» возможность поднять голову, раз за разом заставляя их ошибаться и отбрасываться под давлением. И если бы не Иван Кульбаков, подчищавший последствия бессистемности и нервозности собственных партнеров, которые эпизодами кидались на игрока с шайбой втроем, то СКА точно бы не ограничился голом Романа Рукавишникова и вполне мог уйти на перерыв с равным счетом.

Во второй двадцатиминутке форчекинг гостей почему-то испарился, и команда Ларионова, почувствовавшая свободу, была по-настоящему близка к третьей шайбе. Только на 32-й минуте увеличить счет хозяевам помешало великолепное спасение Подъяпольского, отразившего практически голевой бросок Владислава Фирстова, а незадолго до перерыва за гостей сыграла перекладина.

В конце концов, игровое преимущество «Торпедо» все-таки вылилось в третий гол, но уже в начале третьего периода. И как после роскошной шайбы Василия Атанасова с неудобной руки не вспомнить, что нижегородцы этим летом не побоялись рискнуть и заплатили «Югре» достаточно большие для себя деньги за нападающего, у которого практически не было опыта игры на взрослом уровне?

Жаль, что как бы Нижний Новгород моментами не превосходил соперника в движении и в креативе, иногда против лома, сделанного из опыта и огромного запаса мастерства, нет приема. СКА включил режим зверя ровно на десять минут, и этого оказалось достаточно для того, чтобы перевернуть игру с ног на голову. Да, возможно где-то гостям помогло везение — без гола Эмиля Галимова, которому помог конек Михаила Орлова, инстинкт убийцы мог бы и не запуститься. Однако, почувствовав дрожь в ногах соперника, фаворит сыграл идеально и своего уже не упустил.

Никита Гусев был незаметен почти весь матч, но в самый нужный момент он вышел и сделал спасительный третий гол. Игорь Ожиганов не бросал даже в большинстве, но на 57-й минуте оказался на добивании и заставил «Нагорный» замолчать. К сожалению для «автозаводцев», этого оказалось достаточно для четвертой победы СКА.

Эта серия наверняка еще будет несколько раз переосмыслена и разобрана на холодную голову. Но пока сердце еще колотится от увиденного, давайте зададимся вопросом — разве кто-то посмеет бросить камень в «Торпедо» после этих 0-4? Тем более после того, как нижегородцы в этом сезоне перевернули наше представление о хоккее и покинули лед под аплодисменты забитого до отказа дворца.

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ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
13
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
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Авангард - Металлург
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0 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
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2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
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2. Ак Барс - Адмирал
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3. Адмирал - Ак Барс
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4. Адмирал - Ак Барс
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5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3 - 1
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
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2 - 3
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2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
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6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
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3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
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2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
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4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
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6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
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1. Авангард - Сибирь
1 - 2
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3. Сибирь - Авангард
3 - 4
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5. Авангард - Сибирь
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Ак Барс - Нефтехимик
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1. Ак Барс - Нефтехимик
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СКА - Динамо Мн
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Локомотив - Витязь
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
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