«Торпедо» Ларионова сделало для победы все. Но СКА включил режим зверя и выиграл матч за 10 минут
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)
Голы: Гончарук — 3 (бол., Кручинин, Конюшков), 1:31 — 1:0. Гончарук — 4 (Коваленко, Федотов), 4:45 — 2:0. Рукавишников — 1 (Воробьев, Камалов), 16:25 — 2:1. Атанасов — 1 (Белевич, Веряев), 43:49 — 3:1. Галимов — 2 (Фальковский, Поляков), 50:13 — 3:2. Гусев — 5 (Хуснутдинов), 53:17 — 3:3. Ожиганов — 2 (Хайруллин), 56:42 — 3:4. Хайруллин — 6, 58:19 — 3:5.
Вратари: Кульбаков — Николаев (Подъяпольский, 4:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (9+6+4) — 42 (12+12+18).
Судьи: Беляев, Ромасько.
22 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии 0-4.
Сколько матчей мы ждали в паре СКА — «Торпедо» незадолго до начала второго раунда? В идеале противостояние двух атакующих систем должно было подарить еще одну семиматчевую серию, которая вошла бы в историю лиги. Ну или хотя бы затянуться до шести встреч. Но уж точно не ограничиться самым минимумом.
Кажется, сегодня в первом периоде «Торпедо» забило то, что не забило позавчера. Причем должок судьба сполна вернула Сергею Гончаруку — пожалуй, главному страдальцу третьего матча. Если в понедельник 27-й номер нижегородцев не смог забросить с 7 бросков в сторону ворот СКА, то сегодня ему хватило всего лишь двух попаданий в створ, чтобы сделать дубль и быстро отправить Дмитрия Николаева на лавку.
Уже на второй минуте он не дал пропасть первому большинству хозяев. Позиция для выстрела в касание у лучшего снайпера Ларионова была не самая очевидная. Однако это не помешало ему поразить ближний угол лазерным броском над плечом голкипера.
А через пару смен Гончарук вместе с партнерами убежал в контратаку и хлестким кистевым из-под защитника поразил дальнюю девятку, заставив экстренно одеваться Владислава Подъяпольского, еще не становившегося в рамку петербуржцев в этом плей-офф.
СКА ответил на две пропущенных, пожалуй, лучшим способом — армейцы включили фирменный прессинг в чужой зоне и старались не давать защитникам «Торпедо» возможность поднять голову, раз за разом заставляя их ошибаться и отбрасываться под давлением. И если бы не Иван Кульбаков, подчищавший последствия бессистемности и нервозности собственных партнеров, которые эпизодами кидались на игрока с шайбой втроем, то СКА точно бы не ограничился голом Романа Рукавишникова и вполне мог уйти на перерыв с равным счетом.
Во второй двадцатиминутке форчекинг гостей почему-то испарился, и команда Ларионова, почувствовавшая свободу, была по-настоящему близка к третьей шайбе. Только на 32-й минуте увеличить счет хозяевам помешало великолепное спасение Подъяпольского, отразившего практически голевой бросок Владислава Фирстова, а незадолго до перерыва за гостей сыграла перекладина.
В конце концов, игровое преимущество «Торпедо» все-таки вылилось в третий гол, но уже в начале третьего периода. И как после роскошной шайбы Василия Атанасова с неудобной руки не вспомнить, что нижегородцы этим летом не побоялись рискнуть и заплатили «Югре» достаточно большие для себя деньги за нападающего, у которого практически не было опыта игры на взрослом уровне?
Жаль, что как бы Нижний Новгород моментами не превосходил соперника в движении и в креативе, иногда против лома, сделанного из опыта и огромного запаса мастерства, нет приема. СКА включил режим зверя ровно на десять минут, и этого оказалось достаточно для того, чтобы перевернуть игру с ног на голову. Да, возможно где-то гостям помогло везение — без гола Эмиля Галимова, которому помог конек Михаила Орлова, инстинкт убийцы мог бы и не запуститься. Однако, почувствовав дрожь в ногах соперника, фаворит сыграл идеально и своего уже не упустил.
Никита Гусев был незаметен почти весь матч, но в самый нужный момент он вышел и сделал спасительный третий гол. Игорь Ожиганов не бросал даже в большинстве, но на 57-й минуте оказался на добивании и заставил «Нагорный» замолчать. К сожалению для «автозаводцев», этого оказалось достаточно для четвертой победы СКА.
Эта серия наверняка еще будет несколько раз переосмыслена и разобрана на холодную голову. Но пока сердце еще колотится от увиденного, давайте зададимся вопросом — разве кто-то посмеет бросить камень в «Торпедо» после этих 0-4? Тем более после того, как нижегородцы в этом сезоне перевернули наше представление о хоккее и покинули лед под аплодисменты забитого до отказа дворца.
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|Торпедо
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|42
|26
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|Динамо М
|68
|38
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|87
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|68
|34
|34
|76
|7
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
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|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
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|41
|27
|91
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|86
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|83
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|30
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|35
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|8
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|68
|33
|35
|72
|9
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|31
|37
|72
|10
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|68
|30
|38
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|11
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|68
|27
|41
|61
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|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -