Пора возвращать былой интерес к КХЛ, иначе турнир ждет катастрофа

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сезон

Матчем «Авангард» — ЦСКА начинается очередной сезон в КХЛ. К сожалению, мир все еще трясет, так что на полные стадионы рассчитывать не приходится, но все лучше, чем в прошлом году, когда везде были пустые трибуны и не пускали совсем никого. Сейчас какие-то клубы пробивают аж по 70 процентов от вместимости, а КХЛ волевым решением создает отличные условия для журналистов. Закрыты лишь раздевалки, но можно приходить на тренировки, возвращается микст-зона и очные пресс-конференции. В Сочи, Магнитогорске и Казани летом вообще можно было работать как в прежние времена, когда встречаешься с кем угодно и когда удобно.

Я почему про журналистов-то говорю. Нам надо поднапрячься, чтобы вернуть интерес к хоккею. Но и хоккеисты, тренеры, менеджеры клубов в нынешнем сезоне тоже должны помнить, что когда шел Кубок Гагарина, то знали об этом какие-то шесть процентов, а это катастрофа. Отрицательная динамика превратит крутой турнир в никому не нужное событие, и все пострадают, надеюсь, что участники осознают приближение катастрофы.

Что касается спортивной части, то каждый год я жду сюрпризов. И они случаются, пусть и локальные. Хочется как можно больше неожиданных результатов, хоккеистов, взявших на себя лидерские функции, появление новых героев. Нужно больше результатов типа 7:6, 3:9 или 8:3, а не унылые 1:0 в овертайме. Я не склонен ныть о том, что уровень хоккея падает, все звезды уехали. Ну и отлично, у нас 24 команды, полно крутых игроков. Так что просто получайте удовольствие от хоккея, причем все.

Обмен

СКА поступил мудро, отказавшись усиливать своих прямых конкурентов, и отдал нападающего Мальте Стремвалля в минское «Динамо». Взамен получены права на Бреннана Менелла, но еще неизвестно, приедет ли он в КХЛ. Но белорусский клуб победил в этой сделке. Теперь у них два по-настоящему сильных звена, Крейгу Вудкрофту будет гораздо проще выполнить задачу-минимум в регулярном чемпионате.

Проблемы шведа в питерском клубе вполне понятны. При Илье Воробьеве или Вячеславе Быкове он был бы главной звездой команды, но система игры питерского клуба серьезно поменялась, в СКА отказались от знаменитого девиза «забивайте нам сколько угодно, мы все равно чаще будем поражать чужие ворота». К Мальте предъявлялось слишком много требований во время матча, а он оказался не готов их выполнять. И это нормально, ситуация не говорит о том, что Стремвалль стал плохим игроком, просто нынешнему СКА он не подходит. Вам, например, нравится, как играет сейчас Кирилл Марченко? А ведь они чем-то похожи по стилю. Но отказываться от российского хоккеиста в условиях лимита — проблема, а легионера можно отдать. В свое время Мальте очень сильно сыграл в «Сочи», в таких клубах, где нет слишком большого давления, где исполнителей ценят, он в полном порядке. Кажется, что в Белоруссии Стремвалль выйдет на свой уровень в 30+ очков за сезон. Жаль, что питерцы идут куда-то не туда, и летом это было остро заметно.

Новый состав

Поменялся состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. К этому органу очень много вопросов. Многие решения последних сезонов имели очень нехороший оттенок. Плюс организация совершенно закрытая, мы никогда не знаем, кто и как голосует, как принимаются решения, какие аргументы приводятся в спорах, да и есть ли вообще дискуссия.

В прошлом сезоне были оскорбительные для КХЛ ситуации, когда меняли правильные решения арбитров, странно оценивали моменты или выписывали несправедливые дисквалификации. Были случаи, когда вопросов к решению не было, все понимали, что справедливость восторжествовала, но, к сожалению, это были редкие исключения.

В новый состав вошли Вячеслав Буцаев и Сергей Немчинов. Бывший тренер «Нефтехимика» прекрасно разбирается в хоккее, понимает, что означает тот или иной момент, его сложно обмануть, разбирая какие-то симуляции или нарушения правил. То же самое касается и Немчинова. По новым кандидатурам вопросов нет, по крайней мере, нельзя сказать, что это посторонние люди.

Но вопросы к СДК никуда не денутся. Большие претензии к Валерию Каменскому, который остался на посту председателя комитета. К сожалению, уже нет веры в то, что решения принимаются исключительно по закону. Комитету необходима открытость, но ее не будет пока, он — инструмент «богатых и влиятельных» людей. СДК в нынешнем виде, хоть со старыми участниками, хоть с новыми, — орган, который бросает тень на российский хоккей. И это очень плохо.