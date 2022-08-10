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Сегодня, 14:15

«Спартак» пугает перед стартом сезона. Красно-белые сгорели «Витязю» 0:8

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
«Спартак» проиграл «Витязю» с разгромным счетом 0:8.
Фото ХК «Витязь»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Фавориты в Сочи

В Сочи завершился первый предсезонный турнир. Сейчас еще идет тот период, когда и к результатам стоит относиться осторожно, не следует обращать внимание на то, как команды разыгрывают большинство и защищаются в меньшинстве. Даже составы чаще всего экспериментальные, а, например, сборная России до 25 лет нигде больше не появится.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;. 9 драк за 6 минут матча. Назаров снова потроллил «Авангард»

«Авангард» стал победителем, начав поездку в Сочи с обидного поражения от сборников. Но потом команда разыгралась, показала, что в этом году собран очень боеспособный коллектив, в котором даже не самая сильная вратарская линия не так бросается в глаза. Нет, иностранного вратаря будут искать, но заниматься выбором начнут аккуратно, не бросаясь за первым попавшимся вариантом. Была и ложка дегтя. В последний день, да еще и во время тренировки, травму получил Владимир Ткачев. Во время упражнения «два в один» ему прилетело шайбой прямым броском с близкого расстояния. У форварда минус три зуба, трещина в челюсти и возможное сотрясение. На какой срок выбыл хоккеист, пока непонятно, но в ближайшие пару дней мы все узнаем.

Питерцы уступили чемпионство, так как проиграли в личной встрече «Авангарду». За СКА интересно наблюдать. Так Роман Ротенберг впервые проводит полноценную предсезонку, кроме того, в межсезонье команда сильно изменилась, поменяв философию. Трудно дать оценку истинной силе клуба. Мы не видели в деле Дмитрия Яшкина, и не совсем понятно, где именно его собираются использовать. Несколько игроков находились в запасе, будучи совершенно здоровыми. Команда одержала четыре победы, но занозой сидит то, что уступили в главной встрече турнира. Из плюсов отметим, что Марат Хайруллин быстро прошел период адаптации, набирает обороты Дамир Жафяров. Из минусов — Марат Хуснутдинов не убедил, что может стать первым центром. Кроме того, Захар Бардаков получил сотрясение и не сможет помочь команде в ближайшее время.

Драка в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;. Не надо лицемерия: драки в КХЛ нужны. Спасибо «Сочи» и «Авангарду» за праздник

Середняки в Сочи

В свое время тренер Марк Френч, возглавив «Медвешчак», потребовал принести записи матчей середняков КХЛ, а не фаворитов, чтобы понять истинный уровень турнира. Это помогло ему попасть в плей-офф в первый сезон. В Сочи мы посмотрели на представителей среднего класса, чья задача на сезон абсолютно понятна. Если минское «Динамо», «Адмирал» и команда Андрея Назарова попадут в плей-офф, то им смело можно выставлять «пятерку».

Хозяева стали последними, но в заключительный день обыграли команду Крейга Вудкрофта. При этом Назаров лишь в последнем матче сделал какие-то изменения в составе, а до этого четыре матча не менял состав. В атаке все стало явно лучше, чем год назад. В августе 2021 года команда не только забивала с трудом, но и не имела большого количества моментов. Все были излишне зажаты. Но сейчас совершенно другой настрой. Беда — оборона. Но и паниковать рано. Вот-вот приедет Джо Морроу и еще какой-то легионер, чье имя не называют из-за суеверия. Боятся сглазить, пока он не пересечет границу. Если защитная линия укрепится, то все будет не так уж и плохо. Было волнение за вратарей. Но Максим Третьяк играет уверенно, а Алексея Мельничука пока оценивать не будем. Он выступал на турнире не совсем здоровым.

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В Минске Крейг Вудкрофт приступил к своей основной задаче — ему надо подтянуть уровень местных хоккеистов до уровня легионеров. Чаще всего он с этим справляется, и команда показывает приемлемый результат. Но нужны еще легионеры, в том числе в оборону. Да и пара голкиперов пока не самая сильная.

Порадовал «Адмирал». У Леонида Тамбиева в коллективе жесткая дисциплина — как на льду, так и в быту. Команда из Владивостока из тех, кто наказывает за любую ошибку. Им трудно биться с такими монстрами, как СКА и «Авангард», но остальным стоит приготовиться к большим проблемам. Правда, нужно все равно еще пару человек в атаку, которые бы умели реализовывать моменты.

7&nbsp;августа. Сочи. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 3:1. Вместо серой предсезонки — ярчайшее шоу. Чем нам запомнился сочинский турнир

Разгром

«Спартак» пригласил к себе на место сбора «Витязь», чтобы провести товарищеский матч, и был бит со счетом 0:8. Сделаем скидку на то, что красно-белые занимаются не только хоккеем на базе «Пересвет», и согласимся, что состав команды экспериментальный. Только и в гости приехал далеко не обладатель Кубка Гагарина, да выбор игроков Вячеслава Буцаева так же был, мягко говоря, не идеальным. Уже во второй тройке выступали Буцаев — Зинченко — Урулин. Каждый из них в сезоне будет хоккеистом ротации. Но все равно неудача слишком оглушительная, чтобы можно было пройти мимо.

Расстроили молодые ребята, переехавшие в «Спартак» после обмена. Никита Чибриков, Федор Свечков очень много ошибались, опять же, не будем говорить, что обмен со СКА получился провальным, ведь оба хоккеиста прошлый сезон практически топтались на месте. Никита выступал в МХЛ, а Федор сыграл непозволительно мало для своего возраста.

Видимо, тренеры сделают вывод по Илье Талалуеву. Этого хоккеиста предлагали на обмен еще в прошлом сезоне, да и летом красно-белые были готовы его отдать, но, видимо, сейчас работы по форварду будут ускорены. Можно было бы сказать, что разочаровал и Герман Рубцов, подписавший просмотровый контракт с командой. Но это от него были какие-то ожидания. Честно говоря, последние два сезона он проводил на уровне форварда высшей лиги, причем не самого сильного клуба. Отчасти разгром связан и с неуверенной игрой вратаря Захара Виноградова.

Но давайте все-таки порадуемся и за команду из Балашихи. Голкипер Максим Дорожко показал, что он может побороться за место в основном состве. Хорошо смотрелся Владислав Кара, да и то, что отличились сразу восемь хоккеистов, — повод порадоваться.

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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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