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Сегодня, 22:40

«Спартак» и СКА снова дали огня! Москвичи спаслись с 0:3, но проиграли по буллитам

«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Форвард СКА Иван Демидов (слева) реализует свою попытку в серии буллитов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нападающий СКА Валентин Зыков (№ 90) и защитник «Спартака» Вениамин Королев (№ 89).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Очередная яркая серия противостояния команд.

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Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кузьмин — 6 (Карпухин), 7:41 — 0:1. Карпухин — 5, 23:05 — 0:2. Григоренко — 14 (Алистров), 25:05 — 0:3. Голдобин — 11 (Морозов, Мальцев), 43:02 — 1:3. Порядин — 19 (бол., Локтионов, Морозов), 51:56 — 2:3. Королев — 2 (мен., Пашин, Рубцов), 55:29 — 3:3.
Победный буллит: И. Демидов.
Вратари: Загидулин (Николаев, 25:05) — Плешков (55:08 — 55:20).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 41 (9+14+15+3) — 33 (12+12+6+3).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
30 января. Москва. Мегаспорт. 8850 зрителей.

Соперничество «Спартака» и СКА давно вышло за пределы льда. Для высшего руководства обоих клубов это едва ли не самое принципиальное противостояние. В том числе поэтому пять безответных шайб, которые армейцы получили дома в свои ворота от «Спартака», были восприняты в команде достаточно болезненно.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

После той игры СКА пусть и не сразу, но начал выправлять положение. К матчу в Москве восстановился ключевой защитник Александр Никишин, хотя потерь все равно хватает — из-за травм не могут играть Хайруллин, Грицюк, Толчинский и Кузнецов. Григорий Кузьмин и до этого получал прилично игрового времени в этом сезоне, но использовать шансы получалось не всегда. А вот в первом периоде матча со «Спартаком» все получилось как нельзя лучше — кистевой бросок Кузьмина вышел шикарным по точности.

Обмен Глотова и Коромыслова в «Трактор» на Илью Карпухина казался дикой переплатой, но челябинский воспитанник быстро стал своим в СКА. В начале второй двадцатиминутки он забросил свою третью шайбу в четырех последних матчах, притом что за весь сезон в «Тракторе» у него было всего два гола.

Вскоре Григоренко довел преимущество гостей до трех шайб, но в таких матчах никогда нельзя думать о том, что дело сделано. Загидулин хоть и пропустил трижды, но его вины в этих голах не было, поэтому замена на Дмитрия Николаева выглядела скорее как попытка завести команду. И она сработала!

Николаев, который начинал путь в КХЛ как раз в СКА, подтащил команду, а с третьего периода «Спартак» начал активно создавать остроту в чужой зоне. Быстро отыграл одну шайбу Голдобин, а вскоре хозяева реализовали большинство. Павел Порядин пропустил пять матчей из-за травмы, но в этой встрече сыграл так, словно находится в оптимальном состоянии. На долю секунды опередив Дмитрия Юдина, он сократил отставание до минимума.

Габаритный защитник Вениамин Королев в этом сезоне ворвался в основу «Спартака» и прославился своим умением сыграть в силовой манере. Но выйдя на лед в меньшинстве, он поддержал контратаку, которую разогнал Александр Пашин, и сравнял счет.

Придало красок матчу и то, что при равном счете в концовке основного времени команды не стали осторожничать. На последних секундах Плотников мог оставить «Спартак» без набранных очков, но бросок в упор отразил Николаев. Продолжилось сумасшествие и в овертайме: за пять минут команды создали столько моментов, сколько не в каждом матче бывает за 60 минут основного времени. Но забить никто не смог, а в серии буллитов команды словно не хотели отпускать зрителей домой, пробив почти полные две серии — по девять раз.

Решающей стала попытка Ивана Демидова, который провел не самый яркий матч. Но принес команде важные два очка: учитывая плотность в турнирной таблице Западной конференции, это может оказаться ключевым в итоговом «посеве» команд на плей-офф.

КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 51 32 19 65
3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Нефтехимик – Динамо Мн
 1 : 5
30.01 19:00
Витязь – Трактор
 0 : 2
30.01 19:30
ЦСКА – Северсталь
 6 : 1
30.01 19:30
Спартак – СКА
 3 : 4 Б
30.01 19:30
Динамо М – Торпедо
 4 : 2
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