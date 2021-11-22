Побоище в Москве: молодой защитник «Спартака» поколотил финна, который нанес травму его партнеру!

Битва на второй секунде матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Голы: Юнттила — 2 (Пакаринен), 2:09 — 0:1. Турунен — 8 (Иконен), 3:40 — 0:2. О`Нилл — 7 (бол., Пакаринен, Норман), 15:00 — 0:3. Линдбом — 3 (Савинайнен, О`Нилл), 23:49 — 0:4. Лескинен — 2 (О`Нилл), 34:09 — 0:5. Широков — 8 (Лехтеря), 36:05 — 1:5. Хянникяйнен — 4 (мен., п.в., Анттила, Фриман), 56:54 — 1:6.

Вратари: Красиков (Данск, 15:00, 55:22 — 56:54) — Линдбек.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 24 (10+7+7) — 32 (12+10+10).

Судьи: Наумов, Оленин.

22 ноября. Москва. «Мегаспорт».

После назначения в «Сочи» Андрея Назарова все привыкли, что драки во время матчей ассоциируются с клубом с черноморского побережья. Иронизировать можно сколько угодно, но с приходом нового главного тренера «леопарды» перезагрузились, отказались от уныния и начали получать удовольствие от хоккея. Сегодня примеру «Сочи» последовали игроки «Спартака» и «Йокерита», устроившие с первой же смены два кулачных поединка. Не исключаю, что хоккеисты договорились о боях заранее, не поделив что-то на раскатке.

Неслучайно защитник четвертой пары Никита Соколов вышел на первое вбрасывание на месте крайнего нападающего. Россиянин целенаправленно готовился к драке с Маркусом Хянникяйненом. Судьи не вмешивались в бой до тех пор, пока доминирование Соколова не стало очевидным. Защитник отомстил финну за жесткий силовой прием в прошлом матче против Андрея Локтионова. 20 ноября в Хельсинки лидер «Спартака» получил травму и выпал из состава. Соколов проучил Хянникяйнена, пояснив, что за партнеров москвичи стоят горой. Отрадно, что красно-белые следуют правильным принципам мужской командной игры.

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Параллельно прошел бой в супертяжелом весе. Два гиганта — Олег Евенко и Марко Анттила — решили проверить, чьи кулаки бьют сильнее и точнее. Финн пропустил удар в район затылка от белорусского богатыря и повалился на лед. Судьи разняли драчунов, когда Анттила оказался в нокауте. Оба противостояния остались за игроками «Спартака», а всех провинившихся наградили пятиминутными удалениями.

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На этом вечер бокса в Москве завершился, и команды предложили болельщикам результативный хоккей. Правда, драться у хоккеистов «Спартака» сегодня получалось лучше, чем создавать и реализовывать моменты. К первому перерыву «Йокерит» отправил в ворота красно-белых три безответные шайбы и подтолкнул тренерский штаб москвичей к замене Оскара Данска на Алексея Красикова. По трем неполным месяцам регулярки шведский вратарь не оправдывает летних ожиданий, но руководство «Спартака» продолжает верить в него и не собирается расторгать контракт.

Вышедший на замену Красиков оставался «сухим» недолго. На старте второго периода Петтери Линдбом довел счет до неприличного, а спустя 11 минут Отто Лескинен заставил зрителей мысленно проиграть композицию группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка». «Спартак» ответил шайбой Сергея Широкова, а точку в матче поставил получивший тумаков от Соколова Хянникяйнен. Москвичи завели болельщиков яркими драками, но на эмоциональном подъеме не справились с возглавившим таблицу «Запада» «Йокеритом».

Коуч финнов Лаури Марьямяки после матча отказался комментировал инцидент на первых секундах. Борис Миронов же не считает эпизод местью за Локтионова. Для него это обычный игровой момент. Тренер москвичей произнес фразу со скрытым смыслом. «В хоккее всегда были драки и силовые приемы. Мы не плюшевые мишки, у нас не женский хоккей, где нельзя сталкиваться». Миронов сам поиграл в НХЛ и не понаслышке знаком с жестким североамериканским стилем и командными принципами 1990-х годов. «Спартак» получил разгромное поражение, но показал, что может постоять за себя и не готов мириться с ролью мальчиков для битья.