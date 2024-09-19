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19 сентября, 23:45

Кузнецов отдал пас-шедевр. Соперник в ответ сделал пародию на Евгения

СКА со счетом 7:4 обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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СКА на выезде победил «Сочи» — 7:4.
Фото ХК СКА
СКА победил «Сочи» (7:4). Молодой талант Иван Демидов набрал 4 (2+2) очка.

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«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:7 (2:3, 0:3, 2:1)
Голы: Криштоф — 2 (Ибрагимов, Попов), 4:54 — 1:0. Кузьмин — 1 (Кузнецов), 6:23 — 1:1. Авершин — 1 (Хафизов, Сероух), 12:56 — 2:1. Никишин — 1 (Демидов, Кузнецов), 15:50 — 2:2. Фальковский — 2 (Демидов), 18:37 — 2:3. Зыков — 2 (Грицюк, Фальковский), 27:19 — 2:4. Бардаков — 1 (Фальковский), 31:11 — 2:5. Демидов — 2 (Кузьмин, Кузнецов), 34:58 — 2:6. Хафизов — 1 (Сероух, Волков), 42:54 — 3:6. Хафизов — 2 (Сероух), 46:10 — 4:6. Демидов — 3 (п.в.), 58:40 — 4:7.
Вратари: Иванов (Заврагин, 27:19, 58:31 — 58:40) — Серебряков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (8+11+11) — 33 (7+19+7).
Судьи: Гашилов, Овчинников.
19 сентября. Сочи. ДС Большой. 7220 зрителей.

Старт сезона для звездного новичка СКА Евгения Кузнецова получился сложным — в первых пяти матчах форвард набрал всего 2 (1+1) очка и не выделялся на фоне партнеров. В игре против «Сочи» на выезде Кузнецов был более заметен и установил личный рекорд в составе СКА — сразу 3 (0+3) набранных очка.

Началось все для армейцев с пропущенного гола — счет открыл словак Михал Криштоф. Но уже скоро гости сравняли счет. Сочинцы как завороженные смотрели на Кузнецова за воротами, вратарь Сергей Иванов потерялся, а 92-й номер СКА нашел передачей одинокого Кузьмина.

Вскоре возник очень спорный момент — хозяева вновь вышли вперед после отличного прохода Хафизова и подставления Авершина, но тренерский штаб СКА взял запрос на видеопросмотр момента. С некоторых ракурсов казалось, что Авершин действительно вошел в зону раньше шайбы, которую завез Хафизов, но арбитры определили, что все было по правилам.

«Сочи» надолго не хватило — во втором периоде команда Сергея Зубова провалилась, пропустив трижды. Но в заключительной двадцатиминутке хозяева ожили — повел команду за собой Тимур Хафизов, который отличился дважды в течение трех с небольшим минут. После первого своего гола форвард сочинцев изобразил птичку, машущую крыльями — традиционное празднование Кузнецова, которым он давно отмечает свои голы.

Троллинг удался — после матча его оценил и сам Кузнецов, поприветствовавший соперника. По информации «СЭ», Хафизов не просто так решил подколоть экс-звезду «Вашингтона» — Кузнецов во время игры провоцировал 87-го номера «Сочи». Этот эпизод в итоге даже затмил ассистентский хет-трик самого Кузнецова и сразу четыре набранных очка юного таланта СКА Ивана Демидова, поставившего точку броском по пустым воротам.

СКА потихоньку набирает ход — армейцы выиграли второй матч подряд, суммарно отличившись 11 раз. Но вот цельности игры команде Романа Ротенберга пока не хватает — в обороне провалов избежать не удалось. А вот то, что Кузнецов начинает обретать себя, только радует. И то, что Евгений — отличный раздражитель для соперников, делает события в лиге интереснее.

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