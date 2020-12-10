«Фотографии и видео концерта Басты были с прошлого года». Колонка комментатора Шестакова о скандале с ареной СКА

«СЭ» вместе с петербургским телеканалом «78», который транслирует в прямом эфире все матчи СКА, продолжает проект о выступлениях армейцев в КХЛ. Рассказ о последних событиях с Ледовым дворцом питерцев, который могли закрыть после скандального шоу Басты, — в колонке комментатора Андрея Шестакова.

Не вижу смысла сравнивать концерт и хоккейный матч. Никто не побежит целоваться и обниматься к игрокам, как это обычно бывает во время выступлений на сцене. На хоккее все предельно строго — в таком режиме мы работаем с предсезонного Турнира Николая Пучкова. Дворец разделен на «чистую» и «грязную» зоны. У меня есть аккредитация, меня знает практически вся охрана, но в «чистую» зону к игрокам я подойти не могу. Для этого нужно сдать тест на коронавирус, как это делают коллеги, которые берут интервью у хоккеистов во время матча.

На «сухую» разминку перед игрой могу посмотреть только издалека. К хоккеистам не подойти — установлены металлические барьеры, все максимально строго. При входе у всех сотрудников и болельщиков проверяют температуру. Охранники носят маски, везде установлены санитайзеры.

Билеты реализуются исключительно через интернет. Если вы идете с семьей, вам продадут соседние места. Для посторонних людей предусмотрена определенная социальная дистанция. Все это мне прекрасно видно, так как из комментаторской кабины отличный обзор на все секторы.

Поэтому стало очень обидно, когда узнал, что «Ледовый» могут закрыть вообще. Из-за нестыковок на концерте Басты болельщики могли потерять возможность ходить на игры. Я разговаривал с охранниками и сотрудниками, которые работали на концерте. Они говорят, что все было нормально. А фотографии и видео были с прошлогоднего концерта, когда действительно дворец был переполнен — пришло около 10 тысяч человек.

В Ледовом дворце всегда безукоризненно соблюдали все правила. В 2006 году стал свидетелем драки в «Юбилейном», когда туда перенесли матч СКА и «Спартака». Как позже выяснилось, охрана оказалась совершенно не подготовлена к возможным инцидентам. А случилось все из-за того, что болельщики футбольного «Зенита» купили билеты, не собираясь смотреть хоккей. У них была цель — затеять драку с фанатами «Спартака», пусть даже не футбольными.

Беспорядки были нешуточные. Матч остановили. Дошло до того, что капитаны команд подходили к дикторскому микрофону и призывали болельщиков успокоиться и соблюдать правила. Самое интересное, что фанаты СКА в потасовке не участвовали. Они спокойно сидели на противоположной трибуне. Так вот в «Ледовом» ничего подобного не было.

Опасения, что дворец могут закрыть совсем, оставались. В этом-то и обида: почему вы собираетесь лишить болельщиков возможности смотреть хоккей, если в «Ледовом» соблюдаются все необходимые правила? Мне звонили разные журналисты, телеканалы, и я до последнего стоял на своем — хоккей в «Ледовом» нужно оставлять.

Итоговое решение вынес суд Невского района Санкт-Петербурга. Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей. СКА на следующий день обратился к болельщикам и пояснил, что при проведении матчей полностью соблюдаются все требования. Кроме того, предписаний на прекращение игр в Ледовом дворце от Роспотребнадзора не поступало.

Конечно, это нужно ценить. Питер все-таки в хорошем положении — у нас пускают половину зрителей. В Московской области играют при пустых трибунах уже месяц. Нет болельщиков в Нур-Султане, в Хельсинки. Давайте ценить, что 6500 человек могут смотреть хоккей вживую!

Пусть зрителей немного, но атмосфера на матчах все равно остается потрясающей. На рижское «Динамо» по разным причинам пришло около 5000 зрителей. И я задумался: неужели эти пять тысяч споют гимн, как когда-то полный стадион? И спели! Я не почувствовал никакой разницы в громкости звучания.

Радует, что нашлись адекватные люди, которые приняли правильное решение. Было бы вопиющей несправедливостью, если бы зрителей не пустили на трибуны. Театры, кино, рестораны — все закрывают. И именно хоккей остается одной из немногих отдушин для болельщиков.

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