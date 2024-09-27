Плохие парни, которых мало кто любит. СКА сделал все, чтобы заявить защитника из США

Странная история контракта игрока петербургского клуба Тони Деанджело.

СКА, Евгений Кузнецов, потолок зарплат, Арсений Грицюк, переподписанные контракты, миллиарды, бонусы — это ключевые слова околохоккейной темы номер один в КХЛ начиная еще с минувшей весны. После того как совсем недавно ради приглашения американского защитника Тони Деанджело добровольно упал в два с половиной раза по зарплате лучший по версии многих игрок лиги Александр Никишин, петербургский клуб окончательно застолбил за собой первое место в списке «плохих парней», которых мало кто любит. Есть за что.

Слишком подозрительно смотрятся сюжеты, когда игроки, умеющие считать каждый рубль, внезапно спокойно идут на понижение гарантированной зарплаты. Деанджело подписался всего на 30 миллионов рублей за сезон, хотя, как только он появился на рынке, разговор шел о суммах в три раза больше. Все эти ухищрения сомнительного толка были сделаны для того, чтобы армейцы смогли вписаться в потолок зарплат.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, посвященной подписанию американца, сообщил журналистам, что тот из-за необходимости урегулировать юридические моменты, включая получение рабочей визы, сможет сыграть не ранее чем через неделю. Однако вместо предполагаемых мастер-классов с детьми Деанджело дебютировал уже в матче против «Северстали». Неожиданно быстрая развязка стала возможной благодаря изучению автором этих строк ситуации с контрактом нападающего Эмиля Галимова.

Ему еще с лета не нашли новый клуб, поэтому он продолжал получать деньги по контракту (40 миллионов рублей в год), действующему до 31 мая 2026 года. Однако игрока не внесли в заявку клуба, и его зарплата не учитывалась в потолке. Это показалось странным, поскольку в статье 33 Спортивного регламента КХЛ написано, что любой хоккеист, находящийся на контракте, должен быть внесен в заявочный лист. В противном случае клуб могут наказать в соответствии с Дисциплинарным регламентом.

Эмиль Галимов. Фото ХК СКА

С начала регулярного чемпионата прошел почти месяц, но никакого развития этого вопроса не было. В четверг «СЭ» получил ответ на свой запрос от пресс-службы. «Нападающий Эмиль Галимов включен в список игроков основной команды ХК СКА, но не заявлен на текущий сезон КХЛ в связи с тем, что не выполнены все требования включения в заявку, указанные в статье 36 Спортивного регламента КХЛ, говорилось в заявлении. — Зарплата данного игрока не учитывается в потолке зарплат хоккеистов клуба.

Лига может оставить за собой право не допускать игроков по новым дозаявкам основной команды, пока не будут исправлены недочеты в ранее присланных дозаявках".

Второй абзац воспринимался как призыв к действию для менеджмента армейского клуба. Пока не решится вопрос с Галимовым, дозаявить Деанджело нельзя. В СКА, среагировав на новость от «СЭ», попытались оперативно расстаться с нападающим. Коллеги с «Матча», опережая события, «отправили» игрока в «Барыс», добавив смешное пояснение «в рамках дружбы между Россией и Казахстаном». Однако по регламенту эту сделку осуществить нельзя, поскольку клуб из Астаны уже закрыл квоту из трех человек, которые с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года имели контракты с одним клубом. В данном случае со СКА. Галимов — лишний.

Не найдя быстрых вариантов обмена, армейцы в пятницу расторгли контракт с нападающим, что и позволило решить вопрос с дозаявкой Деанджело. Но если бы американец не появился на радарах СКА, то эпопея с Галимовым в теории могла бы тянуться до бесконечности. Лига так и не предприняла никаких действий и фактически позволяла СКА обходить щепетильный вопрос с потолком зарплат из-за процедуры заявки на протяжении почти целого месяца.

Любопытно, что конкретного наказания за это нарушение в Дисциплинарном регламенте не прописано. То есть ни о штрафах, ни тем более о чем-то более серьезном типа снятия очков речь идти не может. Это явный прокол юридического департамента лиги, который сам по себе бездействовал несколько недель и не реагировал на ситуацию с Галимовым. Теперь этот пробел должны закрыть, но осадок останется. Такая история не красит ни лигу, ни СКА.