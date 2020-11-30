Канадец с паспортом Казахстана продолжает разрывать КХЛ. Доусу уже 35, и он не думает останавливаться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

Шведский легионер Мальте Стремвалль пополнил ряды СКА. Никакой это не обмен с «Сочи», конечно. Ни один разумный менеджер в мире просто так не отдаст лидера команды, получив взамен трех хоккеистов без серьезного опыта. И слова про «развитие молодежи» никого не убедят. Питерский клуб забрал нападающего потому, что может, но никто в мире не объяснит, зачем Мальте им нужен. Теперь у Валерия Брагина семь легионеров, вероятно, от кого-то в дальнейшем откажутся, но на данный момент два иностранца только будут получать зарплату и не играть.

У СКА нет никаких проблем с составом, даже если учесть, что Василий Подколзин уедет на чемпионат мира, то крайних форвардов в системе клуба полно, а заменить нынешнего Василия легко. Плюс Мальте совершенно не тот человек, который бы усилил топ-клуб. Он неплохо смотрелся в 20-м клубе КХЛ на сегодняшний день, он умеет забивать, талантлив. Но он не сильнее тех, кто уже есть у СКА. У Стремвалля не было никакого интереса из-за океана и пусть это не самый объективный показатель, но когда Мальте играл там, то упал в ECHL.

Мальте будет занимать в СКА чужое место, забирать игровое время у талантливой молодежи, нервировать хоккеистов системы, которые будут понимать, что у них снова нет шансов.

Шанс

Владислав Валенцов, Иван Володин и Владислав Курбатов не виноваты в том, что их угораздило попасть в систему питерского клуба, а в воскресенье стать участниками сделки, в результате которой они перешли в «Сочи». Все три хоккеиста, который числились в «СКА-Неве», играли в основном в Высшей лиге. И, конечно, все трое очень рады, что теперь будут выступать в КХЛ. Очень надеюсь, что у парней получится, но искренне сомневаюсь, что им будут помогать.

Кто вообще развился в нынешнем «Сочи»? Напомним, что питерский клуб уже командировал на юг Геннадия Солянникова, Даниила Огирчука, Кирилла Петькова и Даниила Мироманова. Только последний на слуху, но, надо признать, что про него говорили и раньше. Стабильно играет Геннадий, но он выступает в третьей паре защиты. О прогрессе остальных не идет и речи. Петьков много забивал в ВХЛ, но сейчас Кирилла не видно.

Да, что там ребята из «Вышки». Посмотрите в кого превратился Герман Рубцов. Единственный навык, который он приобрел в «Сочи», так это умение незаметно провести игру, совершенно неважно при этом, сколько времени ему выделяют. Непонятно, как в лиге, которая хочет считаться солидной, вообще существуют команды с задачами типа «развивать молодых». Ну, хорошо, допустим. Но для этого нужно создать условия, а их просто нет. Менеджеры со странными решениями, тренеры без опыта работы, ладно бы в штаб входили какие-то профильные специалисты, но и этого нет. Так что, думаю, это будет чудом, если кто-то из этих трех ребят выкарабкается.

Хет-трик

Найджел Доус сделал хет-трик в матче с «Северсталью». Не думаю, что это та игра, которую будут помнить дольше суток. Гости вышли на лед какими-то обреченными, Андрей Разин зачем-то поменял вратаря, хотя Владислав Подъяпольский ни в чем не был виноват, да и вообще соперник приехал, заранее сдавшись. Если бы не Доус, то кто-нибудь другой забил столько, сколько нужно.

Но я бы обратил внимание не на голы, а на действия Найджела. Мне кажется, что он единственный в составе «Ак Барса», кого до глубины души тронуло поражение от «Авангарда» — 0:3. В следующем матче с «Металлургом» он выжигал, да забить не удалось, но казахский легионер был самым опасным, впрочем, за ним в итоге победный буллит. Это же настроение он перенес и на «Северсталь». Не знаю, долго ли Доус сохранит такой настрой, но хочется, чтобы и другие игроки казанского клуба так переживали неудачи. Ох, хорошо, что у него не было ни с кем конфликтов во время этих двух встреч. Если бы кто-то из соперников попался бы под горячую руку, то ветеран непременно вступил бы в бой.

Я уверен, что энергия Найджела не осталась незамеченной и главным тренером. Очень интересно, как Дмитрий Квартльнов теперь поступит. Будет ли стараться сдерживать хоккеиста, чтобы у него остался огонь на плей-офф? Или, наоборот, вообще не будет трогать нападающего, пока он сам не устанет? С таким запалом долго продержаться нельзя, но если Доус будет таким во время плей-офф, то всем соперникам придется несладко.