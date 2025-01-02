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Ротенберг не нашел топ-вратаря в дедлайн. Это самая большая проблема СКА перед плей-офф

СКА не подписал топ-вратаря в дедлайн КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратари СКА Егор Заврагин, Павел Мойсевич и Артемий Плешков.
Фото Global Look Press
Выиграть Кубок с такими молодыми голкиперами будет очень сложно.

За итогами дедлайна КХЛ, карнавальной селекцией «Авангарда» и грандиозными перестановками в «Тракторе» можно было упустить очевидную и отчасти даже банальную мысль. СКА входит во вторую половину сезона без опытного основного голкипера. Все попытки усилить вратарскую линию оказались безуспешными.

Илья Набоков, которого Роман Ротенберг обхаживал еще с Кубка Первого канала, остался в «Металлурге». Максим Дорожко, инсайд о переходе которого оказался неверным, — в «Витязе». Не исключаю, что армейцы прорабатывали и другие варианты, но ничего не срослось.

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Егор Заврагин, Павел Мойсевич, Артемий Плешков, Станислав Бережной — так выглядит линейка вратарей СКА после дедлайна. Ее средний возраст — 20,5 года. Каждый голкипер армейцев по-своему талантлив. Заврагина и Мойсевича неспроста задрафтовали в НХЛ «Филадельфия» и «Вегас». Плешков здорово смотрелся в ВХЛ да и в КХЛ показывал зрелую игру. Бережной для взрослого уровня пока сыроват, но перспективы у парня хорошие. Только ключевое здесь — именно перспективы. Здесь и сейчас каждый вратарь СКА — в лучшем случае хороший дублер, а не первый номер команды, мечтающей о Кубке Гагарина.

Нелогичной позицией по Никите Серебрякову и вратарскими метаниями Роман Ротенберг завел клуб в патовую ситуацию. Грандиозные вложения в состав (возвращение из НХЛ Евгения Кузнецова, подписания Тони Деанджело, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова и других звезд) могут не сработать только из-за того, что в воротах сыграет парень без кубкового опыта. Стоит ли отдельно напоминать, что из четверых голкиперов СКА только Мойсевич выходил в плей-офф КХЛ, но лишь в одном матче, когда заменил Серебрякова в серии с «Торпедо».

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков.
Фото ХК «Металлург»

Контраргумент, разбивающий опасения вокруг вратарей армейцев, — заразительная история Ильи Набокова. В сезоне-2023/24 парень полноценно дебютировал в КХЛ. Первый год — и сразу Кубок Гагарина и приз MVP плей-офф. Самый настоящий голливудский сюжет, как и для многих игроков чемпионской «Магнитки». Но не стоит забывать, что Набоков выгрыз место под солнцем в честной борьбе. Еще в начале сезона «Металлург» ставил на Артема Загидулина, но в конце декабря в клубе поняли, что Набоков созрел для больших дел. В СКА же бросили Заврагина в основу спонтанно, как только забрали из «Сочи».

Армейцы сейчас очень уязвимы. Собранный суперсостав пойдет в плей-офф с безумно молодой вратарской бригадой. С трудом представляю, кто из голкиперов весной заберет позицию основного, но кто бы им ни оказался, СКА серьезно рискует.

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Ротенбергу было бы лучше определиться с первым номером как можно скорее. Чтобы и хоккеист почувствовал ответственность, и команда поняла, что в воротах играет не вчерашний дебютант, а голкипер с мало-мальским опытом КХЛ. Вот только в СКА психологию вратарей прибивают еще и бесконечные замены по ходу игр. Подобные спартанские методы не поднимают стрессоустойчивость.

Не припомню, что будущий чемпион после дедлайна оказывался в подобной ситуации. Нюанс золотого «Металлурга» пояснил выше. Крепкий основной вратарь — незаменимый пазл в чемпионской команде. СКА может это помнить по сезону-2014/15, когда выменял из «Сибири» Микко Коскинена. Однако сейчас армейцы пошли нетривиальным путем и остались с молодой четверкой голкиперов. Это серьезно снижает шансы на Кубок Гагарина ближайшей весной.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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