Первый хет-трик Демидова в КХЛ! Молодую звезду СКА невозможно остановить

Уже 40 очков в этой регулярке.

СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, а ее героем стал 19-летний нападающий петербуржцев Иван Демидов — он оформил хет-трик. Первый в своей взрослой карьере!

Классное выступление Демидова

Иван — одна из главных звезд СКА прямо сейчас, если вообще не главная. От него всегда ждут шайб и передач (до матча с «Витязем» на его счету было 37 очков в 47 встречах), и обычно он не подводит. Не подвел и в игре с подмосковной командой — да еще как!

Демидов открыл счет голам на 14-й минуте — мощным броском под перекладину прямо с пятачка отправил шайбу в сетку.

Второй гол Демидова пришлось ждать еще полчаса — за это время у СКА успел отличиться Поляков с передачи Бардакова, а «Витязь» смог сократить отставание усилиями Цицюры в меньшинстве. Молодой нападающий питерцев включился на 45-й минуте — слева замкнул классную передачу прямо в пустой угол.

Третья шайба — историческая для Демидова в какой-то мере — пришла легко. «Витязь» на 57-й минуте снял вратаря, и через несколько секунд получил от Ивана в пустые ворота. Хет-трик стал первым в КХЛ для молодого россиянина.

Конечно, на лед полетели кепки. А тренер Демидова Роман Ротенберг поздравил подопечного отдельно — тоже головным убором.

Демидов — в топе

Первый хет-трик Ивана не просто стал приятным событием для хоккеиста — он вписал свое имя в историю! Демидов вошел в топ-4 самых молодых авторов хет-трика в КХЛ — «СЭ» специально подсчитал лучших. Нападающий СКА отличился в возрасте 19 лет и 49 дней — это пятый результат в истории.

В возрасте младше Демидова оформляли хет-трики только Эли Толванен из «Йокерита» (дважды в 2017 году), Никита Гуслистов из «Северстали» (в 2021 году) и Максим Кицын из новокузнецкого «Металлурга» (в 2010-м).

Самые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ

Дата Игрок Команда Матч Возраст 23.08.2017 Эли Толванен Йокерит Динамо Мн (г) — 6:1 18 лет 123 дня 25.09.2017 Эли Толванен Йокерит Витязь (д) — 5:2 18 лет 156 дней 21.01.2021 Никита Гуслистов Северсталь Автомобилист (г) — 6:3 18 лет 236 дней 30.10.2010 Максим Кицын Металлург Нк Атлант (д) — 3:0 18 лет 311 дней 28.01.2025 Иван Демидов СКА Витязь (д) — 4:1 19 лет 49 дней 25.09.2016 Кирилл Капризов Салават Юлаев Медвешчак (д) — 4:5 Б 19 лет 152 дня 10.10.2011 Владимир Тарасенко Сибирь Салават Юлаев (д) — 6:3 19 лет 302 дня 08.12.2011 Владимир Тарасенко Сибирь Барыс (д) — 4:3 ОТ 19 лет 361 день

Ранее Демидов также вошел в топ-10 самых молодых дебютантов в истории лиги — Иван впервые вышел на лед в возрасте 16 лет и 327 дней, это девятый результат. Рекордсмен — Кирилл Кабанов из «Спартака», он дебютировал в 16 лет 125 дней.

Остальные рекорды, учитываемые КХЛ среди молодых хоккеистов, для Демидова уже тоже закрыты:

самый молодой автор гола — Максим Кицын (16 лет 254 дня, «Металлург» Нк);

самый молодой игрок в плей-офф — Кирилл Кабанов (16 лет 229 дней, «Спартак»);

самый молодой автор гола в плей-офф — Виталий Кравцов (17 лет 61 день, «Трактор»).

Но с результативностью Демидова — после игры с «Витязем» на его счету уже 40 очков — впору думать о взрослых рекордах. Даже немного жаль, что уже летом парень, скорее всего, покинет КХЛ и многого не успеет показать в России. С другой стороны, чего же от него ждать в НХЛ?