«Трактор» посмеялся над Кузнецовым после поражения СКА. Вратарь челябинцев провел феноменальный матч

СКА впервые в истории КХЛ не забил в двух матчах подряд.

ФОБЕТ Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Шабанов — 2 (Кравцов), 47:49 — 0:1. Кравцов — 3 (Шабанов), 51:01 — 0:2. Шабанов — 3 (п.в., Ткачев, Фукале), 57:21 — 0:3.

Вратари: Плешков — Фукале.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 38 (13+12+13) — 33 (10+10+13).

Судьи: Бирин, Гамалей.

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12285 зрителей.

СКА уступил «Трактору» в четвертом матче нового сезона КХЛ (0:3). Вернувшийся в Россию Евгений Кузнецов впервые вышел на лед против родной челябинской команды, но не помог армейцам победить. Зато фантастическую игру провел голкипер «Трактора» Зак Фукале.

Кузнецов едва не огорчил «Трактор» уже в первом периоде

Евгений начал карьеру в СКА голом в дебютном матче — огорчил «Металлург» (4:5 ОТ), после чего не набрал ни одного очка. Нападающий чуть не прервал свою засуху в первом периоде игры с «Трактором» — родной для него команды, из которой он уехал в НХЛ. Кузнецов получил шайбу в районе левого пятака от Александра Никишина и мощно выстрелил в ближний угол — вратарь челябинцев Фукале отбил бросок черенком клюшки.

Также в стартовом отрезке Евгений подарил крутой хайлайт: после паса из-за ворот бросил в касание с неудобной руки, просунув клюшку между ног. Правда, с этой попыткой легко справился голкипер, ставший одним из главных героев победы «Трактора».

Выдающаяся игра Фукале

29-летний канадец выдал потрясающий матч и выкрутился в одном из самых красочных спасений старта регулярки. Под конец второго периода, лежа на льду вне створа, Фукале выловил ловушкой шайбу после броска Михаила Григоренко на истечении большинства. Вратарь отыграл на ноль и не пропустил ни один из 38 попаданий в створ.

Под конец встречи Зак еще и отметился голевой передачей— стал одним из ассистентов Максима Шабанова, забросившего в пустые ворота. «Он просто сражается до последнего. Думаю, это претендент на сейв года», — похвалил партнера капитан «Трактора» Владимир Ткачев во втором перерыве.

«Трактор» дожал в третьем периоде

Челябинцы яростно начали третий период и быстро создали несколько горячих моментов. После броска Чарльза Робинсона шайба стукнулась о перекладину, а голкипер петербуржцев Артемий Плешков выдерживал темп канадского коллеги по спасениям. На 48-й минуте матча Шабанов наконец открыл счет — выследил шайбу на пятачке и смачно вонзил под перекладину.

Чуть более, чем через три минуты, челябинцы затолкали второй — Виталий Кравцов в одиночку въехал в чужую, одним движением убрал вернувшегося в состав армейцев Александра Никишина зону и мощным кистевым уложил шайбу в угол ворот Плешкова. Третью шайбу Шабанов закатил уже в пустые ворота.

Как команды начали сезон

СКА во второй раз в истории не забил в двух матчах КХЛ подряд — в прошлой игре наткнулся на «Локомотив» (0:2). В прошлый раз такую проблему с реализацией петербуржцы испытали в феврале 2019-го. Для команды Ротенберга это третье поражение за четыре встречи — она расположилась на девятой строчке «Запада».

«Трактор» оформил вторую победу в сезоне и после игры затроллил армейцев в Telegram-канале. Пост с разгромным результатом матча подписали «некультурно в культурной столице», а также прикрепили отрывок песни Люси Чеботиной «За бывшего» — вероятно, отсылка к Евгению Кузнецову. Челябинцы пока четвертые в Восточной конференции.