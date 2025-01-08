Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

«Спартак» на выезде разгромил СКА
Иван Богун
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Спартак» разгромил СКА (5:0) в Санкт-Петербурге 8 января.
Фото ХК СКА
Кинопоиск.
1/2
Худший матч армейцев в сезоне.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5.
Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — Загидулин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
8 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23 357 зрителей.

С момента предыдущей встречи «Спартака» и СКА в Москве прошло уже больше двух месяцев. Однако забыть ее благодаря не понравившимся петербуржцам кричалкам фан-сектора москвичей и послематчевой тираде Романа Ротенберга получится не скоро. Нужно ли говорить, что очередное столкновение команд из двух столиц все ждали по-особенному?

«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».

Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — такое сообщение пресс-служба красно-белых оставила своим болельщикам в клубных соцсетях незадолго до матча.

Ироничнее всего, что москвичи, несмотря на статус гостей, играли сегодня на арене, которая принадлежит структурам патрона «Спартака» и нынче главного спортивного конкурента Ротенберга Геннадия Тимченко. Поэтому представить, что охрана стадиона будет кошмарить выездных фанатов, было сложно.

Удивили гости не только заявлением, лишний раз подчеркнувшим статус противостояния, но и появлением на тренерским мостике защитника Андрея Миронова, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Ход отнюдь не новый, но положительных эмоций команде, чью игру в обороне критикуют почти всю регулярку, он определенно добавил. Совпадение или нет, но его смена амплуа помогла «Спартаку» отыграть на ноль впервые с 2 ноября, когда парни Жамнова на выезде били 4:0 «Сочи».

Вот только абсолютно роскошный по содержанию матч москвичи выдали еще и в атаке. По-настоящему прорвало гостей этим вечером в концовке первой двадцатиминутки, когда Тони Деанджело, получив шайбу в средней зоне, слишком вальяжно покатил с ней в свою зону и в итоге увидел с лучших мест самую настоящую спартаковскую тики-таку.

Гол, который нарисовали Александр Пашин, Никита Ефремов и Герман Рубцов в раздевалку, точно будет претендовать на звание самого красивого в этом месяце. Оставленному на растерзание перед голкипером новичку СКА Илье Карпухину в этой ситуации можно было только посочувствовать — в родном Челябинске партнеры так его не подставляли.

Однако настоящий развал ждал хозяев во втором периоде, в котором москвичи сумели отправить в ворота петербуржцев четыре безответные шайбы. Винить в этом игроки СКА могут исключительно себя. Оправдать чем-то катастрофический парад голевых ошибок, за который их моментально карал соперник, нереально. Тем более что счет 0:5 на табло красно-белые нарисовали без единого удаления петербуржцев, сделав игру исключительно в равных составах.

Не спасла Ротенберга даже привычная шоковая терапия в виде ранней замены голкипера после шайбы Ивана Морозова. Сменивший в воротах СКА Павла Мойсевича Артемий Плешков ситуацию не спас. Холодный, не игравший в КХЛ с 10 октября парень этим вечером появился на льду, чтобы уже через несколько минут получить две быстрые шайбы, и рисковал оперативно отправиться обратно на лавку. Впрочем, назвать обоих вратарей виновниками разгрома, глядя на тотальный раздрай в обороне хозяев, сложно.

Смешнее всего, что убийственную реализацию гостей соцсети СКА после пятой пропущенной на полном серьезе назвали «невероятным фартом».

И если, получив пять шайб от ЦСКА пару недель назад, команда Ротенберга сумела достать из себя все и чуть было не спасла почти безнадежный матч, то сегодня в третьем периоде она оказалась абсолютно пустой и не доставила сопернику никаких проблем.

Более того, на 47-й минуте «Спартак» сумел забросить шестую шайбу. Правда, арбитры незадолго до отмененного гола Николая Голдобина разглядели блокировку в действиях Михаила Мальцева, которого подтолкнул на собственного вратаря Александр Никишин. Как бы то ни было, этот момент не смог испортить праздник красно-белым, которые последний раз разгромили СКА с разницей в пять шайб в марте 2022-го.

Матч «1» — «2» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Весь хоккейный мир смеется из-за телефона на льду во время матча КХЛ. Форвард «Ак Барса» вышел на игру с мобильным
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 17:00
СКА – Спартак
 0 : 5
8.01 17:00
Торпедо – Сибирь
 2 : 0
8.01 17:00
Северсталь – Авангард
 5 : 6 Б
8.01 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 5 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости