У СКА уже четыре поражения подряд. Вопросов к Ротенбергу становится все больше

Армейцы Петербурга проиграли «Сочи» при откровенно неважной игре.

FONBET Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Хафизов — 7, 12:51 — 0:1. Тянулин — 7 (Грэм), 20:33 — 0:2. Хафизов — 8 (бол., Грэм, Кузнецов), 41:32 — 0:3. Хайруллин — 4, 51:13 — 1:3. Никонов — 2 (Корягин), 51:48 — 1:4. Авершин — 3 (п.в., Хафизов, Иванов), 56:47 — 1:5. Воробьев — 5, 59:32 — 2:5.

Вратари: Заврагин (Мойсевич, 20:33, 55:57 — 56:47, 57:55) — Иванов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 43 (9+15+19) — 32 (14+5+13).

Судьи: Гамалей, Светилов.

7 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Серия поражений СКА затянулась до четырех матчей. Казалось бы, соперника лучше, чем «Сочи», и не подобрать, чтобы прервать неудачную полосу. Как бы не так. Южане выдали шикарный матч в Санкт-Петербурге, заставили Романа Ротенберга заменить вратаря при счете 2:0 и не растеряли заработанное преимущество в третьем периоде. «Леопарды» ответственно отнеслись к созданным моментам и не позволили СКА вернуться в игру.

«Сочи» заслужил самые лестные слова за такой матч. Если сравнивать составы, платежные ведомости и возможности клубов, то разница получится примерно как между ценами в 2010 и 2024 годах. Колоссальная пропасть! И это не унижение команды Сергея Зубова, а лишь констатация факта. Исполнители, собранные в СКА, по мастерству значительно превосходили сегодняшнего соперника. Аналогичные вводные получил матч с «Куньлунем», но игра в Мытищах также завершилась поражением армейцев.

СКА в первые месяцы чемпионата дико нестабилен. В начале сентября команда чередовала победы и поражения, затем выдала серию из семи выигрышей подряд. Не покидает ощущение, что успешная полоса расслабила армейцев. Вскрылись проблемы с дисциплиной: разговоры с арбитрами, неоправданные удаления. Против «Сочи» не хватило злости и заряженности. Слишком равнодушно многие хоккеисты отнеслись к матчу с соперником, которого обязаны обыгрывать, как принято говорить, на классе.

Четыре поражения подряд — проблема для любой команды. Уже в следующем матче увидим, как главный тренер Роман Ротенберг попытается найти выход из кризиса. Со временем только подтвердилась мысль, что в СКА зря задвинули вратаря Никиту Серебрякова. Приход молодого и талантливого Егора Заврагина придал временный импульс, но слишком наивно полагать, что 19-летний голкипер без опыта в КХЛ выдаст стабильную игру на дистанции, особенно в топ-клубе. Попал в запас и Артемий Плешков — последний матч он провел 21 октября. Возможно, дело и не во вратарях вовсе?

Роман Ротенберг приложил много усилий, чтобы сделать СКА главным претендентом на Кубок Гагарина по составу. Вернул из НХЛ Евгения Кузнецова, подписал Энтони Деанджело, сильно сработал летом на российском рынке. Вот только все инвестиции в ростер рушатся, когда армейцы не используют свой богатый потенциал. Для любого другого наставника СКА серия из четырех поражений, в совокупности с фиаско против «Сочи», навела бы на мысли об отставке. Позиции Ротенберга очень прочны, но, кажется, пока Роман Борисович сосредоточен на тренерстве, СКА так и не покинет турбулентную зону.

Вернемся в весну. Армейцы вылетели во втором раунде плей-офф от «Автомобилиста» и показали худший результат клуба за долгие годы. После чего затеяли традиционную «точечную перестройку» состава. Перестановки сделали СКА еще могущественнее, но игра не стала стабильнее. Проблема нынешней команды — не в хоккеистах, а в организации игры. В штабе армейцев трудятся вдумчивые и опытные специалисты. Убежден, что с тем же Евгением Корешковым в качестве главного тренера СКА играл бы стабильнее и побеждал еще чаще.

В КХЛ прошли времена, когда для успеха достаточно укомплектовать состав суперзвездами. Лига выровнялась, все более важную роль играет тренерская мысль и организация игры. С этим у СКА в последних матчах явные проблемы. Когда топ-команда играет хуже, чем уровень собранных в ней исполнителей, невольно возникают вопросы к главному тренеру. Даже больших звезд нужно уметь правильно использовать.