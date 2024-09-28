Ротенберг после победы над «Северсталью»: говорил по-английски, представил Деанджело и шутил с журналистами

Очередная яркая пресс-конференция главного тренера СКА.

Петербуржский СКА в очередном матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ взял верх над «Северсталью» (8:5), оформив пятую победу подряд. Команды установили рекорд по скорострельности — забросили семь шайб на двоих всего за 14 минут и 55 секунд от начала игры, причем все эти голы залетели в промежутке восьми минут и трех секунд, это тоже лучший показатель в истории лиги.

Про дебют Деанджело

Против «Северстали» дебютировал защитник Тони Деанджело, который только накануне подписал контракт с армейцами. Экс-игрок «Каролины» сразу же оформил три голевые передачи.

«Адаптация Тони прошла замечательно, — заявил Ротенберг. — По сути, он не заметил разницы с НХЛ, это очень хорошо. Когда наши защитники берут на себя ответственность и проявляют лидерские качества, мы забиваем восемь голов.

Мы очень довольны действиями Тони сегодня. Так сыграть в первом матче, внести вклад в победу индивидуально и работать на команду... Кстати, хочу отметить — у него еще несколько блокшотов сегодня. Тони играет самоотверженно. Вы видели его передачи и броски? Мы все прекрасно понимаем, что это всего лишь первая встреча".

С американцем связан один из самых забавных моментов пресс-конференции: в пресс-зале, видимо, не оказалось переводчика, из-за чего собственные реплики и вопросы журналистов Ротенберг переводил Деанджело лично.

О травме Кузнецова

В первом периоде травмировался другой недавний новичок армейцев Евгений Кузнецов. Нападающий серьезно повредил руку в первом периоде и сразу покинул лед. По словам Ротенберга, хоккеист поехал в больницу, однако характер травмы пока неизвестен.

«На данный момент у нас нет информации. Мы не знаем до конца его диагноз. Но желаем здоровья Евгению. Хотим, чтобы он поскорее вернулся. Но сегодня мы играли за него, и эта победа посвящается Кузнецову. Пожелаем ему здоровья и ждем его возвращения. Он поехал сейчас в больницу», — рассказал тренер СКА.

Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Про уход Эмиля Галимова

Заявить Деанджело армейцам удалось после разрыва контракта с Эмилем Галимовым — после только так СКА сумел вписаться в потолок зарплат. Изначально сообщалось, что хоккеист бесплатно перейдет в «Барыс», однако из-за правил лиги этот переход сорвался — из одного клуба в другой за год можно перейти максимум трем игрокам, а петербуржцы уже отправили в Астану троих. Ротенберг уверил, что Эмиль не останется надолго без игровой практики. Сейчас он будет тренироваться со «СКА Нева».

«Эти вопросы лучше задавать в пресс-службу лиги, — объяснил Ротенберг. — Пусть лига это все объясняет. С нашей точки зрения, мы всегда стараемся помогать нашим игрокам в любой ситуации, мы их не бросаем — стараемся найти им работу. У нас нет профсоюза, который защищает интересы игроков. В этой ситуации мы сделаем все возможное, чтобы Эмиль нашел работу. Мы поговорили и нашли хорошее решение — сейчас он будет тренироваться со «СКА Нева», и мы ищем дальше ему рабочее место в КХЛ».

Поздравил журналиста с днем рождения

Ротенберг разжигал позитивную атмосферу не только тем, что выступил переводчиком для Деанджело. Тренер активно взаимодействовал с журналистами и даже поздравил одного из них с днем рождения, после чего того поддержал весь зал.

«Спасибо, возьмите в тренерский штаб», — шутливо отреагировал на поздравления корреспондент. На это Роман Борисович предложил репортеру прийти в качестве игрока.

Еще одного корреспондента, задавшего вопрос Деанджело по-английски, он заставил переводить и свои слова, и ответ защитника. А потом пожурил его за неточности и добавил пару предложений от себя.

Также Ротенберг под конец конференции развеселил зал вопросами журналисту, вышедшему на связь по видео. «Вы на кухне сидите? Хорошо, что не в спальне. А вы один там?» — шутил тренер. Юмор тренера поддерживали собравшиеся, а сам Роман Борисович переводил свои панчи Деанджело.