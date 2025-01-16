Роман Борисович все ближе к отставке?

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СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

Голы: Думбадзе — 7 (мен., Т. Давыдов), 9:42 — 0:1. И. Демидов — 15 (Плотников, Григоренко), 14:07 — 1:1. Чебыкин — 3 (Абросимов, Калдис), 19:02 — 1:2. Аймурзин — 27 (Пилипенко, Барберио), 19:12 — 1:3. Пилипенко — 22 (Аймурзин, Чуркин), 27:09 — 1:4. Ильин — 4 (Аймурзин), 30:10 — 1:5. Думбадзе — 8 (Грудинин, Чуркин), 34:34 — 1:6. Зыков — 10 (бол., Григоренко, Никишин), 37:55 — 2:6. Плотников — 19 (Педан, И. Демидов), 46:05 — 3:6. Зыков — 11 (И. Демидов, Григоренко), 54:55 — 4:6. Пилипенко — 23 (п.в., Ильин), 59:42 — 4:7.

Вратари: Мойсевич (Заврагин, 30:10, 55:25 — 59:42) — Шостак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (12+8+15) — 35 (18+10+7).

Судьи: Бирин, Раминг.

16 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22 195 зрителей.

Тучи над СКА сгущаются. Команда Романа Ротенберга, выдав серию из трех побед в конце 2024 года и начале 2025-го, вдруг рухнула в яму. Сперва пустила пять от «Спартака» дома (0:5, так крупно в родных стенах питерцы не уступали никогда), потом проиграла «Динамо» на выезде 4:5, следом в овертайме уступила «Локомотиву» (3:4).

Попутно СКА влипал в один скандал за другим — сперва начались странные движения вокруг фигуры Тони Деанджело (закончившиеся его уходом из клуба), потом и вовсе заговорили о скорой отставке Ротенберга.

Все эту бурю вокруг армейцев мог хотя бы на время развеять удачный матч с конкурентом по таблице — «Северсталью». Но получилось наоборот — и даже хуже.

Нокдаун в первом периоде

По традиции СКА начал мощно: хозяева площадки открыли счет уже на 2-й минуте встречи, оставшись в большинстве. Но после запроса Андрея Козырева взятие ворот отменили из-за блокировки вратаря. Это была лишь первая из бед — через полторы минуты питерцы остались в меньшинстве, а в конце первой половины стартового периода пропустили шайбу. За «Северсталь» (кстати, находившуюся в меньшинстве) отличился Давид Думбадзе.

Вскоре благодаря Ивану Демидову СКА удалось отыграться, но гости быстро ушли вперед усилиями Николая Чебыкина и Данила Аймурзина. Хозяева ничем не смогли ответить и в целом провалили первый период — как по счету, так и по статистике. 15-32 по общему числу бросков (не только в створ) — вполне символично.

Захар Бардаков и Николай Чебыкин. Фото ХК СКА

Любимый прием Ротенберга

Второй период СКА начал активно, но это ему опять не помогло — «Северсталь» воспользовалась желанием хозяев немедленно отыграться и больно наказала. На 27-й минуте отличился Кирилл Пилипенко. А на 30-й питерцы пропустили пятый — автором шайбы стал Михаил Ильин.

Ротенберг не выдержал и обратился к любимому приему — замене вратаря. Подобный трюк тренер армейцев проворачивал уже больше дюжины раз в этом сезоне, и почти всегда — безрезультатно. Помогла ли замена Павла Мойсевича на Егора Заврагина в этот раз?

Ответил на вопрос Думбадзе, оформивший дубль через четыре минуты после появления Заврагина на льду. СКА устроился на 1:6 к концу второго периода — так много в регулярном чемпионате клуб не пропускал вообще никогда. Правда, на 37-й минуте Валентин Зыков все же сделал счет более рабочим (2:6), забросив с дальнего пятачка.

Героический отыгрыш

СКА часто оставляет все превозмогания на последний период — в этот раз получилось так же. Сразу же после сирены армейцы полетели вперед и уже через шесть минут усилиями Сергея Плотникова отыграли еще одну шайбу.

Правда, потом как отрезало. «Северсталь» стойко переносила все атаки и сама огрызалась не хуже. За пять минут до финиша Ротенберг взял тайм-аут и поменял Заврагина — нет, не на Мойсевича, а на шестого полевого. Уже через три секунды трюк сработал — дубль оформил Зыков, а СКА приблизился к спасению на две шайбы.

Вот только команду подвел ранее забивший Плотников — схватил удаление за задержку соперника клюшкой. Две минуты СКА терпел и выдержал (надо сказать, не очень сильный) напор гостей. За 30 секунд до конца Ротенберг снова снял вратаря, но на этот раз не так удачно. Через семь секунд после того, как Заврагин покинул лед, «Северсталь» забросила в пустые — таким образом впервые в истории СКА пропустил 7 шайб в родных стенах в регулярном чемпионате КХЛ.

Все шансы на спасение были похоронены. Кажется, СКА приближается ко дну — четыре поражения подряд, сплошные разгромы, уход лидера. Роману Борисовичу точно есть о чем подумать — это в том случае, если в высоких кабинетах у армейцев уже не думают по поводу его самого.

А вот «Северсталь» может вполне заслуженно праздновать. Супергерои череповецкого клуба вновь выступили отлично — один из лидеров снайперской гонки (27) Аймурзин набрал 1+2, его коллега и преследователь (23) Пилипенко набрал 2+1. Парни в шикарной форме и явно способны еще дальше нынешнего четвертого места.

А вот как СКА будет выбираться с седьмого — вопрос на засыпку. Вернее, бог с ними, с этими местами — ниже восьмого армейцы вряд ли упадут, — но что делать дальше? Очень интересно, что об этом думает Ротенберг.