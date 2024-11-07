Пресс-конференция главного тренера армейцев.

СКА потерпел четвертое поражение подряд в FONBET Чемпионате КХЛ. На этот раз армейцы уступили дома «Сочи» (2:5). Команда Романа Ротенберга опустилась на третье место в Западной конференции.

Замена Заврагина не помогла

В первом и втором периодах гости забросили по шайбе — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. У хозяев же совсем не клеилось в атаке, несмотря на большое количество удалений у «Сочи». СКА умудрился не реализовать четыре большинства подряд!

В третьей двадцатиминутке питерцы сподобились на два гола усилиями Марата Хайруллина и Михаила Воробьева, но это не спасло их положение. Южане же отличились еще три раза, Хафизов оформил дубль — то же самое нападающий сделал в первом матче сезона между этими командами.

СКА провел невыразительный матч. Возможно, сказалось отсутствие Евгения Кузнецова из-за болезни. Не помогло и решение тренера сменить голкипера прямо по ходу встречи — вместо Егора Заврагина, которого совсем недавно вернули из «Сочи», вышел Павел Мойсевич.

Итог для СКА неутешительный — 2:5. На следующей неделе у невской команды гостевая серия по маршруту Омск — Новосибирск — Казань.

Как Ротенберг объяснил поражение

«Сегодня команда очень хотела выиграть, все стремились побеждать. Соперник сыграл от обороны на контратаках, как мы и ожидали. Допустили индивидуальные ошибки, много сил и эмоций тратим на тренировках, в играх, идет накопление нагрузки. У нас есть возможность отдохнуть день. Не имеем права играть так дома, с командой обсудили все. Мы привыкли забивать сразу и много, может, надо было проще начинать. Лидеры наши — молодые парни, понимаем, что где?то не всегда хватает стабильности. Ждем обратно Кузнецова, он, к сожалению, приболел, сильно прихватило живот», — сказал главный тренер СКА про поражение. А вот еще его несколько ярких цитат на пресс-конференции.

Подробнее об отсутствии Кузнецова

«Звонит Кузя и говорит, что очень хочет сыграть, но находится в том месте... не будем говорить, в каком месте. Он был всю ночь в этом месте. Он не спал».

О том, почему во втором периоде СКА перешел на три тройки нападения

«Анатолий Владимирович Тарасов всегда играл в три звена в советское время, еще до Виктора Васильевича Тихонова. И сейчас многие команды так действуют. Главный тренер сам решает, как будет делать. Это управление игрой. Это обычная практика и в НХЛ. Смотрели последнюю игру «Эдмонтона»? Какое игровое время у Драйзайтля и Макдэвида, знаете? Примерно, как у Демидова. У Ивана чуть поменьше. Если изучить статистику лидеров команд КХЛ и НХЛ, то эти цифры похожи».

О замене Заврагина

«Мы дали ему возможность отдохнуть. Понимали, что непростая игра будет сегодня. Он готовится к следующему матчу».

О том, что его не включили в список лучших тренеров КХЛ

— Недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на данный момент. Не обидно ли вам, что в этот рейтинг не включили вас? — задал вопрос Ротенбергу корреспондент «СЭ» Алексей Михайлов.

— У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу.

— То есть вас это мотивирует?

— Конечно. У Никитина и Гру больше опыта, и они старше меня. Я стремлюсь каждый день улучшать свою работу, чтобы давать команде больше, чем давали другие тренеры. В спорте присутствует соревновательный дух. Без него не победить, — сказал Ротенберг.