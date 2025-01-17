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Сегодня, 13:00

Почему СКА не выигрывает? Дело не только в обороне, вратарях и реализации моментов

СКА потерпел четыре поражения подряд
Иван Богун
Корреспондент
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Нападающий СКА Сергей Плотников.
Фото ХК СКА
Есть и другая причина.

Семь пропущенных шайб и домашнее поражение от «Северстали» в первом матче после расторжения контракта с Тони Деанджело наталкивают на мысль, что причины черной полосы СКА кроются не в постоянных привозах и слабых оборонительных навыках американца. И даже не в его токсичности для коллектива, о которых «совершенно неожиданно» стало известно одному спортивному телеканалу. Ну или не только в них. «А на третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены».

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«Сегодня утром заболел Никита Зайцев, у нас вирус гуляет по команде, много ребят отсутствуют. Но в любом составе мы обязаны побеждать, хочу поблагодарить всех болельщиков, полные трибуны.

Была обоюдоострая игра. Где-то мы свои моменты не реализовали, нам отменили две шайбы. Где-то, может, повлияла на молодых ребят эта ситуация. Но это надо пройти, чтобы быть сильнее.

Уверены, скоро наши ребята вернутся, им еще нужно время. И мы будем радовать наших болельщиков. Мы очень благодарны каждому болельщику. Мы не форсируем возвращение игроков, нам не нужны травмы перед плей-офф. Наша задача — с каждой игрой добавлять в любом составе.

В любом составе мы обязаны побеждать. Но некоторые молодые ребята такого давления не выдерживают. Мы будем сильнее, к следующей игре подготовимся по-другому, у нас будет время подготовиться к лидеру чемпионата», — прокомментировал матч по горячим следам Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фактически главный тренер СКА перечислил все, кроме главной причины текущего спада — слабого движения и «физики» его команды. Сегодня этот нарыв очень показательно вскрыла «Северсталь», которая по этому компоненту едва ли уступает кому-то в лиге. Этим вечером команда Андрея Козырева переиграла питерцев прежде всего ногами.

В последние два сезона мы привыкли видеть армейцев одной из самых скоростных и бегущих команд лиги. Мало кто в КХЛ играет в настолько агрессивный форчекинг по схеме «2-1-2» и эффективно действует на возврате. Как бы часто Ротенберг не повторял мантру про желание играть в «советский хоккей» и мифическую «ленинградскую тики-таку», основа текущей игровой модели СКА — это «физика», способная давать результат вкупе с элитным подбором исполнителей любого профиля. Без нее уже набившая оскомину система теряет всякий смысл.

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Каждое лето команда из Санкт-Петербурга не боится прослыть ортодоксальной и даже нарочито гордится, что ее предсезонка строится по советским канонам на пахоте, постоянных бегах, «городках», тяжелых весах и больших тренировочных объемах. Пока другие клубы стараются внедрять более современные методики, петербуржцы продолжают тренироваться так, «как это делали в чемпионские сезоны». Ничего удивительного в этом нет, зная какое влияние на тренировочный процесс и лично на главного тренера СКА оказывает его советник Владимир Владимирович Юрзинов.

Глобально нет ничего плохого в том, что армейцы используют подходы, показавшие эффективность в предыдущие годы. Пусть некоторые из них и критикуются как тренерами новой волны, так и самими хоккеистами. Летом игрокам СКА всегда давали достаточно мощный функциональный фундамент. Однако проблема в том, что на нем нельзя проехать всю дистанцию регулярного чемпионата, растянувшегося в этом сезоне до середины марта. Особенно если твой хоккей зиждется на агрессии и постоянном движении.

Если в предыдущие годы тренеры армейцев на всей дистанции регулярки постоянно поддерживали «базу» как через лед, так и через зал, то с текущего сезона резко сократили объем тренировочного процесса между матчами. Все это привело к тому, что ближе к Новому году команда начала выезжать на голом мастерстве, которое в последнее время начало давать сбои, когда на фоне усталости голова начала закипать.

На протяжении последних месяцев не раз приходилось слышать, что Ротенберг в погоне за свежестью во время нахождения дома щедро раздает выходные команде, а на выездах сделал посещение привычных тренировок за день до игры по желанию. В какой-то момент хоккеисты начали признаваться в кулуарах, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий. Вот и перед встречей с «Северсталью» они отдыхали два дня, лишь немного раскатившись сегодня утром.

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Нередко тренеры в КХЛ переходят на энергосбережение в насыщенные матчами календарные периоды, когда на первый план выходит восстановление команды между играми и сумасшедшими переездами. Однако происходит это по большей части эпизодически. Включать на постоянку энхаэловский режим, где тренировочный процесс по ходу сезона чересчур усечен из-за логистики и невероятно плотного графика, в российских реалиях себе дороже.

Именно североамериканского подхода и придерживаются в Санкт-Петербурге. Но пока попытка слепо следовать ему без учета местной специфики ведет к затяжному спаду.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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«Северсталь» устроила исторический разнос СКА! Команда Ротенберга пропустила семь дома — такого не было никогда в регулярке КХЛ
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3 ЦСКА 44 26 18 59
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5 Спартак 44 26 18 57
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7 СКА 45 25 20 55
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7 Адмирал 45 20 25 47
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