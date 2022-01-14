Тренер пнул игрока во время матча, за него сухо извинились на сайте. Что не так в этой ситуации

Обзор дня Алексея Шевченко.

В плей-офф

СКА стал первым клубом Западной конференции, который официально оформил путевку в плей-офф. Если бы турнир не прервали, то таких команд было бы гораздо больше, но большинство уже в вынужденном отпуске, который продлится еще очень долго. Никто не сомневался, что армейцы решат минимальную задачу на сезон. И пусть произошла смена тренера, а также существует нервозность хоккеистов из-за слишком большой конкуренции, все равно не было шансов, что команда увязла бы за пределами восьмерки. Слишком хороший подбор хоккеистов.

Но сейчас клуб не выглядит фаворитом второго этапа турнира. Конечно, у каждой команды конференции есть свои сложности. Если внимательно изучать каждую, то можно рассмотреть разные проблемы, а весной все сведется к тому, кто допустит меньше ошибок. Пока питерская команда не реализовывает свой потенциал. По тому, как они прячут козыри, конкуренцию составит лишь «Локомотив». Непонятно по какой причине СКА так осторожно играет в атаке.

Ладно бы были существенные дыры в обороне, которые бы сдерживали нападающих, но ведь это не так. В защите отличные мастера, да и с вратарями все очень неплохо. Но при этом форвардам не дают развернуться. И это в клубе, где есть Никита Гусев, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Марат Хуснутдинов. С такими нападающими хочется видеть размашистую игру, какая была при Вячеславе Быкове, тем более, состав позволяет, но вместо этого необъяснимая сдержанность. Особенно в последнее время. Вспомните игру с «Куньлунем», да и в четверг с «Сочи» все было не очень весело. Тренерскому штабу команды нужно быть посмелее, дать волю хоккеистам, разрешить творить на льду. Есть надежда, что после паузы придут к этому. Только тогда СКА действительно будут считаться фаворитом. Пока же они — одни из многих.

Скандал

Главный тренер команды МХЛ «Сарматы» Владимир Громилин пнул ногой хоккеиста своей команды Егора Разумняка. Сначала что-то объяснял, а затем ногой закрепил сказанное. Позже в группе «Сарматов» появилось безликое извинение, мол, эмоции, так-то никогда такого не происходит. Даже непонятно, кто это писал. В пятницу лига обнародует свою позицию по вопросу. И промолчать не получится.

Громилин работал летом по программе МХЛ «Твой шанс». Тогда в Сочи собрали ребят без контрактов, проводили с ними длительные сборы, чтобы у парней появилась возможность заключить договор с каким-нибудь клубом. Я посмотрел на составы, из команды Громилина никто никуда не попал. Не удивлен.

Вчера сразу начались споры: имел ли право тренер так поступать с игроком. Те, кто постарше, особенно со спортивным прошлым, не видят ничего страшного в поступке тренера. Мол, не убил, а иначе до некоторых не доходит. Кто-то придерживается противоположной точки зрения. Мое мнение — такому поведению не место в спорте, тренеры — это педагоги, а когда начинаешь бить, то просто не хватает умения все объяснить. Еще лет тридцать в подобных случаях будут приводить такие аргументы. В Северной Америке специалиста уволили бы в этот день, и никуда не взяли в ближайшие годы.

Но обратить внимание хочется на другое. Не удивлен, что это произошло именно в «Сарматах». Один из самых непонятных клубов лиги. Что они делают? Для кого? За время существования МХЛ всего два раза попадали в плей-офф, причем, один раз, когда во второй этап выходило 16 клубов. Про комплектование команды постоянно рассказывают дикие вещи, да и тренер у них довольно специфический, с не лучшим бэкграундом. Вы можете вспомнить хоть кого-то, кого реально подготовили в «Сарматах» (ранее команда называлась «Белые Тигры»)? Да, сезон за них играл Вадим Перескоков. Не мало ли за 12 лет? Зато там постоянно были скандалы с выплатой зарплат, обманом игроков. МХЛ бы не тренера наказать, а подумать о целесообразности выступления такого клуба в лиге.

Победа

«Автомобилист» провел первый матч после длительной паузы и обыграл «Северсталь» — 5:2. У команды уже 42 очка, они на 10 месте, но в Восточной конференции ничего не изменилось. До «Барыса», который находится на восьмом месте — шесть баллов, при этом всего две встречи в запасе. До «Нефтехимика» — 10 очков, при четырех матчах, которые еще предстоит сыграть. Уверен, что уральцы радуются, когда в КХЛ рассматривают вариант с плей-ин. Да, еще нужно выиграть свои матчи, но хотя бы появляется шанс влезть в плей-офф. Сейчас команда по потерянным очкам вне восьмерки.

Что мы увидели в последней встрече? Череповецкий клуб, где по признанию Андрея Разина очень много больных игроков, совсем не уступал сопернику. Гости даже погасили преимущество в две шайбы, но потом не выдержали, в том числе и благодаря довольно спорным судейским решениям. Когда игра очень ровная, а все решают нюансы, то и арбитрам нужно ответственно относиться к моментам. Но команда Николая Заварухина стала немного другой по стилю, пусть и состав неоптимальный. Видимо, тренер осознал, что нынешний подбор игроков, вряд ли способен дисциплинированно действовать в обороне на протяжении матча. И пусть лучше они ищут счастье впереди, а не сидят в свой зоне. Так будет только хуже. Это еще соперником была «Северсталь», но даже им удавалось сильно нагнетать в чужой зоне, а дальше нужно будет играть совсем с другими командами. Очень плохо, что отменилась игра 22 января с «Йокеритом». Учитывая, что большинство игроков финского клуба головой уже будут на Олимпиаде, была хорошая возможность взять два очка. Но теперь придется снова тренироваться. Причем, неизвестно, когда надо будет выйти на площадку в следующий раз.