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Сегодня, 13:30

Что не так со СКА? Ужасный матч со «Спартаком» — шок за два месяца до плей-офф

«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты Сергей Толчинский, Тони Деанджело и Матвей Короткий в матче СКА — «Спартак» (0:5). 8 января. Санкт-Петербург
Сергей Толчинский, Тони Деанджело и Матвей Короткий в матче СКА — «Спартак» (0:5). 8 января. Санкт-Петербург.
Фото Global Look Press
Отсутствие эмоций поразило даже больше, чем ошибки.

Когда СКА сразу после новогодней паузы на протяжении двух периодов показательно уничтожал подошедший к этому матчу с серией из 11 побед ЦСКА, то впечатление от игры петербуржцев было однозначным — команда снова стала похожа на фаворита, готового спуститься с горы, чтобы устроить полную испытаний жизнь другим претендентам на Кубок Гагарина. Однако, как и ранее на протяжении нынешнего регулярного чемпионата, солидная на первый взгляд конструкция стала шататься под первым серьезным давлением. ЦСКА в той встрече не хватило немного времени на камбек, потом «Витязь» не удержал преимущества в две шайбы и, наконец, «Спартак» жестко приземлил витавшего в облаках соперника.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил СКА (5:0) в&nbsp;Санкт-Петербурге 8&nbsp;января. Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

Дело даже не в ужасающем содержании последнего матча в Санкт-Петербурге. Хотя такого беспомощного СКА у себя дома не приходилось видеть очень давно. Особенно на фоне принципиального соперника. У всех команд в течение длинного и большого напряженного сезона бывают провалы, которым сложно найти объяснение. Достаточно вспомнить сенсационные поражения от «Куньлуня». Осенью эти казусы допустимы и даже простительны. Однако к январю лимит на такие безобразия должен быть исчерпан.

После победного матча со «Спартаком» в Москве страсти кипели. Стороны устроили горячий обмен мнениями со взаимными претензиями. Обе стороны тот конфликт, мягко скажем, не украсил. Но было видно, насколько всех зацепила ситуация, выведя на выплеск эмоций. В эту среду СКА, допустивший глупых ошибок на месяц вперед, смог поставить красно-белых в неудобное положение только в начале встречи, хотя у гостей играл второй вратарь Загидулин, а оборона была обескровлена отсутствием нескольких ведущих защитников. Огонь в сердцах и умах игроков армейцев едва теплился. Это поразило даже больше, чем ляпы Деанджело, Зайцева и Юдина.

Хоккеисты СКА в матче СКА — «Спартак» (0:5). 8 января. Санкт-Петербург
Фото ХК СКА

Понятно, что в середине зимы кубки не выигрываются. Важнее последовательно устранять недостатки и выводить себя на новый уровень. СКА за четыре месяца с начала чемпионата так и не смог обрести стабильность, позволяющую проводить без резких перепадов большинство матчей. Активная деятельность на трансферном рынке имела свою логику, но мощной отдачи быстро не принесла.

Вратари СКА Егор Заврагин, Павел Мойсевич и&nbsp;Артемий Плешков. Ротенберг не нашел топ-вратаря в дедлайн. Это самая большая проблема СКА перед плей-офф

В недавних играх с «Торпедо», «Витязем» и «Амуром» игрового ресурса, чтобы смять и догнать соперника, у питерцев хватило. Против более солидных оппонентов этот прием почти не работает. В первом раунде Кубка Гагарина, похоже, других и не будет. Для победы над ними одних только характера и воли не напасешься. Этот СКА обязан быть лучше. Например, забирать в регулярном чемпионате хотя бы часть игр на классе, чего на постоянной основе так и не наблюдается, и диктовать свою волю в матчах против серьезных конкурентов в борьбе за титул.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Времени для перезарядки осталось немного — рассчитывать, что возвращение одного Кузнецова в корне изменит ситуацию, было бы наивно. Совсем скоро СКА ждут выездные матчи против московского «Динамо» и «Локомотива». Посмотрим, сдержит ли Роман Ротенберг данное слово решить проблемы и как изменится игра его команды в самом ближайшем будущем.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
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