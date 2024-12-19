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19 декабря, 23:05

Матч-концерт. СКА и «Торпедо» потрясли атакующим хоккеем, но в плей-офф им будет очень тяжело

СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты СКА празднуют гол в матче против «Торпедо» (6:4).
Фото ХК СКА
Команды забросили 10 шайб на двоих.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)
Голы: Фирстов — 9 (Ларионов, Атанасов), 3:50 — 0:1. Войнов — 3 (бол., Артамонов), 5:22 — 0:2. Ларионов — 3 (мен., Атанасов), 19:05 — 0:3. Григоренко — 11 (бол., Кузнецов), 19:53 — 1:3. Хайруллин — 11 (Кузнецов), 20:23 — 2:3. Деанджело — 5 (Кузнецов, Глотов), 23:44 — 3:3. Атанасов — 12 (Линч), 26:19 — 3:4. Воробьев — 6 (Бардаков, Зайцев), 31:43 — 4:4. И. Демидов — 7 (Кузнецов), 51:38 — 5:4. Глотов — 11 (п.в.), 59:44 — 6:4.
Вратари: Мойсевич (Заврагин, 5:22) — Бочаров (59:38 — 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (14+17+11) — 19 (6+4+9).
Судьи: Оскирко, Спирин.
19 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена«. 21 546 зрителей.

Благодаря таким матчам, как СКА — «Торпедо», люди влюбляются в хоккей. Голы на любой вкус, камбэк с 0:3, развязка на последних минутах — после такого дети заставляют своих родителей покупать билеты на игру с шайбой как можно чаще. Вдвойне круто, что такая игра состоялась на «СКА Арене», а ее посетили 21 с половиной тысячи зрителей. Можно сколько угодно говорить про трофеи, но популяризировать хоккей куда легче с помощью таких праздников.

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Вот только даже такой шикарный матч не убедил в кубковых перспективах команд. «Торпедо» и без этого не считалось фаворитом сезона, но упустить победу, ведя в три шайбы, — непростительно. Как не умели нижегородцы играть по счету, так и не научились.

Блистательно сыграл Василий Атанасов, «Торпедо» в целом классно организовывало контратаки, но СКА перекрывал соперника объемом движения. Армейцы в нужный момент проявили характер и просто сломили нижегородцев. Команда, которая так легко отдает свое, вряд ли может добиться успеха в плей-офф. Красиво поиграть в регулярном чемпионате, выдать пару неплохих перформансов в первом раунде — на этом, пожалуй, все.

В СКА же снова обнажились старые проблемы. Армейцы пропускали много контратак, неприятно удивила игра Александра Никишина, допустившего немало потерь. Не выручили вратари — Павла Мойсевича заменили после двух пропущенных шайб, первым броском пропустил и Егор Заврагин. В концовке 19-летний вратарь спас свою команду, но заходить в плей-офф с таким молодым тандемом очень рискованно.

Чей-то победный опыт всегда находит последователей. Вот и пример «Магнитки» с юным вратарем Ильей Набоковым, который проводил свой первый полноценный сезон в КХЛ, очень заманчив. Но, притом что Андрей Разин ставит своей команде далеко не оборонительный хоккей, «Металлург» играл куда более строго в обороне и не допускал таких провалов. Да и давления на любого игрока в Магнитогорске куда меньше, чем в самом обсуждаемом клубе страны.

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Нет сомнений, что Заврагин — очень перспективный вратарь, талантливы Мойсевич и Артемий Плешков. Но есть четкое ощущение, что как минимум на подстраховку СКА необходим один опытный вратарь. Выбор на внутреннем рынке не такой большой, и в голову сразу приходит кандидатура Джереми Смита из «Куньлуня». Армейцы интересовались канадским вратарем с китайским паспортом, но как только заиграл Заврагин, отказались от этого варианта. До дедлайна немного времени еще есть, так что последить за решением этой проблемы будет очень интересно.

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
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