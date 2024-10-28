«Найти можно любого — даже тех, кто пишет комментарии». Свежие мудрости Ротенберга — после 6:3 с «Сибирью»
СКА одержал седьмую победу подряд в FONBET чемпионате КХЛ. На этот раз команда Романа Ротенберга на домашнем льду разгромила «Сибирь» (6:3). После очередного успеха главный тренер петербургских армейцев традиционно ярко выступил на пресс-конференции. Приводим его главные цитаты.
О поведении болельщиков на трибунах
«Знаете, когда болельщики поддерживают свою команду, это здорово — это дает энергию. Здесь главное — соблюдать человеческие понятия: каждый человек должен отвечать за свои слова. С учетом современных технологий любого можно найти, даже тех, кто пишет комментарии в интернете. Вы же это все прекрасно понимаете. Надо просто отвечать за свои слова, а то, что команду поддерживают болельщики, — это здорово.
Это серьезная организация — правильно поддерживать свою команду. Мы очень много этим занимаемся: у нас есть люди, работающие с болельщиками. Мы очень ценим их. Там есть заводилы, которые правильно заводят трибуны. Это огромная работа на самом деле. Наши болельщики приезжают и на выездные игры и помогают нам.
Правильная коммуникация с болельщиками, уважение к ним — мы очень много внимания этому уделяем. Сегодня была замечательная атмосфера — спортивный праздник. И поэтому обе команды поймали кураж. Была очень яркая игра. Забили девять шайб, когда у нас в лиге забрасывают ноль и в восьмом овертайме, может быть, кто-то забьет через рикошет в десятом овертайме. У меня было такое один раз: болельщики просто ушли, потому что было два часа ночи, многие уже просто опаздывали на метро».
О хорошей форме Евгения Кузнецова и Василия Глотова после травм
«Я же уже раньше говорил (чем лечат игроков. — Прим. «СЭ»): кефир, каша, фермы, натуральные продукты. Именно в Ленинградской области есть деревня, там есть ферма — всем рекомендую посетить. Если изучить историю, нет на ферме никакой химии — только натуральные продукты. Вот так мы стараемся все питаться правильно и высыпаться. Лучшее восстановление — это сон».
О работе в перерыве матча
«Соперник — организованная команда, у него много хороших иностранцев. Мы понимали, что у них сверхмотивация и наша задача — обыграть оппонента за счет командной дисциплины. Мы тяжело вошли в игру после выезда, отдали много эмоций в Москве. Но после неких разговоров в раздевалке ребята выполнили установку, забили отличные голы. Но есть над чем работать. Нам есть что улучшить».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -