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28 октября, 23:45

«Найти можно любого — даже тех, кто пишет комментарии». Свежие мудрости Ротенберга — после 6:3 с «Сибирью»

Ротенберг пригрозил найти тех, кто оставляет плохие комментарии про СКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Роман Ротенберг в матче КХЛ СКА — «Сибирь» (6:3). 28 октября 2024.
Фото ХК СКА
Пресс-конференция главного тренера СКА.

СКА одержал седьмую победу подряд в FONBET чемпионате КХЛ. На этот раз команда Романа Ротенберга на домашнем льду разгромила «Сибирь» (6:3). После очередного успеха главный тренер петербургских армейцев традиционно ярко выступил на пресс-конференции. Приводим его главные цитаты.

О поведении болельщиков на трибунах

«Знаете, когда болельщики поддерживают свою команду, это здорово — это дает энергию. Здесь главное — соблюдать человеческие понятия: каждый человек должен отвечать за свои слова. С учетом современных технологий любого можно найти, даже тех, кто пишет комментарии в интернете. Вы же это все прекрасно понимаете. Надо просто отвечать за свои слова, а то, что команду поддерживают болельщики, — это здорово.

Это серьезная организация — правильно поддерживать свою команду. Мы очень много этим занимаемся: у нас есть люди, работающие с болельщиками. Мы очень ценим их. Там есть заводилы, которые правильно заводят трибуны. Это огромная работа на самом деле. Наши болельщики приезжают и на выездные игры и помогают нам.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и&nbsp;бывший главный тренер &laquo;Амура&raquo; Андрей Мартемьянов. Fan ID в хоккее, скандал СКА и «Спартака» и полный провал «Амура». Инсайды от Хайруллина

Правильная коммуникация с болельщиками, уважение к ним — мы очень много внимания этому уделяем. Сегодня была замечательная атмосфера — спортивный праздник. И поэтому обе команды поймали кураж. Была очень яркая игра. Забили девять шайб, когда у нас в лиге забрасывают ноль и в восьмом овертайме, может быть, кто-то забьет через рикошет в десятом овертайме. У меня было такое один раз: болельщики просто ушли, потому что было два часа ночи, многие уже просто опаздывали на метро».

О хорошей форме Евгения Кузнецова и Василия Глотова после травм

«Я же уже раньше говорил (чем лечат игроков. — Прим. «СЭ»): кефир, каша, фермы, натуральные продукты. Именно в Ленинградской области есть деревня, там есть ферма — всем рекомендую посетить. Если изучить историю, нет на ферме никакой химии — только натуральные продукты. Вот так мы стараемся все питаться правильно и высыпаться. Лучшее восстановление — это сон».

Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

О работе в перерыве матча

«Соперник — организованная команда, у него много хороших иностранцев. Мы понимали, что у них сверхмотивация и наша задача — обыграть оппонента за счет командной дисциплины. Мы тяжело вошли в игру после выезда, отдали много эмоций в Москве. Но после неких разговоров в раздевалке ребята выполнили установку, забили отличные голы. Но есть над чем работать. Нам есть что улучшить».

КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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