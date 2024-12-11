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Сегодня, 16:45

На новую арену СКА снова продают билеты. Но есть неприятная новость

СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Егор Сергеев
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СКА арена.
СКА арена.
Фото ХК СКА
Некоторые фанаты расстроятся.

ХК СКА 17 декабря возвращается на новую арену, сообщил петербургский клуб в социальных сетях.

«С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» — сказано в Telegram-канале команды.

Однако для болельщиков есть и неприятные новости — уже купленные на эти даты билеты в «Ледовый» не будут считаться действительными. Для того чтобы попасть на новую «СКА Арену», старые билеты придется сдать и купить новые. При этом продажи еще не открыты — в клубе обещают сделать это в «самое ближайшее время».

Что о новой арене говорил Ротенберг

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» пройдет Кубок Первого канала. На фоне этих новостей о возвращении спросили и главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот для начала заявил, что Ледовый дворец теперь полностью соответствует запрашиваемым критериям.

«У нас было больше 70 замечаний технического характера: это касается воздуха, льда, бортов. То, что очень важно для команды, чтобы она имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены. Там еще есть детали. Например, нужны окна на базе, которые открываются. Это очень важно. Кислород для игроков. Чтобы они восстанавливались, хорошо высыпались», — говорил Ротенберг на пресс-конференции после игры с «Барысом».

&laquo;СКА Арена&raquo;. СКА скоро может вернуться на «СКА Арену». Ротенберг порадовал на пресс-конференции

Одновременно специалист фактически анонсировал возвращение, которое теперь объявлено официально.

«Здесь много деталей еще — финансовых, экономических. Считаем, что мы и «СКА Арена» совместно можем выстроить работу с точки зрения экономики и в первую очередь результата команды в новых условиях. Все возможно в нашем понимании. Возможен сценарий, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала», — сказал Роман Борисович.

СКА арена.
СКА арена.
Фото ХК СКА

«СКА Арену» восстановили после пожара

Армейцы переехали в новый Ледовый дворец совсем недавно — в феврале 2024 года. Все складывалось хорошо: в первом домашнем матче питерцы разгромили «Сочи» (5:1) и установили рекорд КХЛ по посещаемости в закрытых помещениях (21 481 зритель). А уже 1 марта после стартовой игры первого раунда плей-офф против «Торпедо» клуб объявил о мировом рекорде по количеству болельщиков — 23 905 человек. Официальная вместимость «СКА Арены» — 21 542 зрителя, что делает ее самым большим хоккейным стадионом в мире.

Но долго пробыть на «СКА Арене» не получилось — летом там случился серьезный пожар. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров, повреждения получили трибуны, теплоизоляционное покрытие и другие элементы.

&laquo;СКА-Арена&raquo; не&nbsp;будет принимать матчи клуба в&nbsp;сезоне 2024/25. СКА не будет играть на самой большой арене в мире. Что случилось и надолго ли это?

В клубе тогда заявили, что временно съезжают с арены в «Ледовый»: «Хоккейный клуб СКА сообщает, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в Ледовом дворце. СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества», — сказано в заявлении.

На данный момент СКА занимает пятое место в Западной конференции. 17 декабря армейцы на новой арене примут занимающий первое место ярославский «Локомотив».

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ХК СКА
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3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
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8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
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1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
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