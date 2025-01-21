Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

21 января, 23:00

СКА наконец победил — но в очень непривычном стиле. Матч с «Локомотивом» — не показатель выхода из кризиса

СКА победил «Локомотив» и прервал 4-матчевую серию поражений в КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты СКА Андрей Педан (№ 3), Иван Демидов (№ 91) и Арсений Грицюк (№ 81) празднуют гол в ворота «Локомотива» (5:2) 21 января.
Фото ХК СКА
Армейцы сыграли в манере команды Игоря Никитина.

FONBET чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
21 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22846 зрителей.

Рано или поздно это должно было произойти. СКА прервал серию поражений, которая затянулась до четырех матчей. После всех событий, развернувшихся вокруг клуба из Санкт-Петербурга в последние недели, сегодняшняя игра с «Локомотивом» вызывала повышенный интерес. Календарь у команды Романа Ротенберга плотный. С ярославцами, которые лидируют в КХЛ, она сыграла во второй раз за восемь дней. Прошлый эпизод завершился поражением в овертайме, а сегодня отдохнувший СКА мимикрировал и добыл победу в несвойственном стиле, перетерпев соперника.

Нападающий СКА Иван Демидов. Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом

Казалось бы, «Локомотив» — это и есть главный по терпению в КХЛ и самая стрессоустойчивая команда лиги. Игорь Никитин воспитывает в хоккеистах инстинкт убийц. Ярославцы умеют побеждать, затрачивая минимум ресурсов, но в этот раз допустили непривычно много ошибок. Ощущалась потеря основного вратаря Даниила Исаева, который продолжает восстанавливаться после травмы. Приехавший в родной Санкт-Петербург Алексей Мельничук партнеров не выручил, пропустив пару необязательных шайб. Хозяева показали потрясающий КПД: забили пять голов с 16 бросков. Сам Никитин на пресс-конференции признал: так играть против СКА нельзя.

Как непривычно было видеть ошибки в обороне «Локомотива», так же и СКА, который меньше владел шайбой и уступал по броскам, мы наблюдаем нечасто. Подбор исполнителей армейцев предполагает другой игровой рисунок. Сегодня хозяева словно воспользовались конспектами Никитина и переработали «Локомотив», действуя вторым номером. Особенно четко это прослеживалось в третьем периоде, когда ярославцы бросились отыгрываться. Но не забили ни в равных составах, ни в большинстве. Стоило только гостям выпустить шестого полевого игрока, как Сергей Плотников оформил дубль броском по пустым воротам и успокоил концовку.

Рассуждать о выходе СКА из кризиса исключительно по этой победе нельзя. Армейцы сыграли в непривычной манере, что принесло результат против лидера чемпионата. Действовать подобным образом в каждом матче они не смогут как минимум потому, что большинство игроков привыкли к другому — более атакующему и раскрепощенному — стилю. СКА стоит похвалить за гибкость, но одна победа ни о чем не говорит. Во многом она пришла благодаря индивидуальному мастерству Ивана Демидова, Арсения Грицюка и Захара Бардакова, реализовавших редкие моменты у ворот Мельничука.

«Локомотив» удивил с негативной стороны, но для ярославцев отдельно взятое поражение не сулит больших неприятностей. О вратарской проблеме из-за отсутствия Исаева говорилось и ранее. Никитина должно насторожить, что против принципиального соперника команда вышла слишком вальяжно, но уверен, серьезных санкций к хоккеистам и разборов полетов не последует. В атаке гости сегодня были не слишком изобретательны, что в совокупности с ошибками в обороне и неуверенной игрой вратаря привело к первому поражению в 2025 году.

Матч СКА — «Динамо» Москва — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
22.01 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
22.01 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости