Армейцы сыграли в манере команды Игоря Никитина.

FONBET чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.

Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).

Судьи: Акузовский, Соин.

21 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22846 зрителей.

Рано или поздно это должно было произойти. СКА прервал серию поражений, которая затянулась до четырех матчей. После всех событий, развернувшихся вокруг клуба из Санкт-Петербурга в последние недели, сегодняшняя игра с «Локомотивом» вызывала повышенный интерес. Календарь у команды Романа Ротенберга плотный. С ярославцами, которые лидируют в КХЛ, она сыграла во второй раз за восемь дней. Прошлый эпизод завершился поражением в овертайме, а сегодня отдохнувший СКА мимикрировал и добыл победу в несвойственном стиле, перетерпев соперника.

Казалось бы, «Локомотив» — это и есть главный по терпению в КХЛ и самая стрессоустойчивая команда лиги. Игорь Никитин воспитывает в хоккеистах инстинкт убийц. Ярославцы умеют побеждать, затрачивая минимум ресурсов, но в этот раз допустили непривычно много ошибок. Ощущалась потеря основного вратаря Даниила Исаева, который продолжает восстанавливаться после травмы. Приехавший в родной Санкт-Петербург Алексей Мельничук партнеров не выручил, пропустив пару необязательных шайб. Хозяева показали потрясающий КПД: забили пять голов с 16 бросков. Сам Никитин на пресс-конференции признал: так играть против СКА нельзя.

Как непривычно было видеть ошибки в обороне «Локомотива», так же и СКА, который меньше владел шайбой и уступал по броскам, мы наблюдаем нечасто. Подбор исполнителей армейцев предполагает другой игровой рисунок. Сегодня хозяева словно воспользовались конспектами Никитина и переработали «Локомотив», действуя вторым номером. Особенно четко это прослеживалось в третьем периоде, когда ярославцы бросились отыгрываться. Но не забили ни в равных составах, ни в большинстве. Стоило только гостям выпустить шестого полевого игрока, как Сергей Плотников оформил дубль броском по пустым воротам и успокоил концовку.

Рассуждать о выходе СКА из кризиса исключительно по этой победе нельзя. Армейцы сыграли в непривычной манере, что принесло результат против лидера чемпионата. Действовать подобным образом в каждом матче они не смогут как минимум потому, что большинство игроков привыкли к другому — более атакующему и раскрепощенному — стилю. СКА стоит похвалить за гибкость, но одна победа ни о чем не говорит. Во многом она пришла благодаря индивидуальному мастерству Ивана Демидова, Арсения Грицюка и Захара Бардакова, реализовавших редкие моменты у ворот Мельничука.

«Локомотив» удивил с негативной стороны, но для ярославцев отдельно взятое поражение не сулит больших неприятностей. О вратарской проблеме из-за отсутствия Исаева говорилось и ранее. Никитина должно насторожить, что против принципиального соперника команда вышла слишком вальяжно, но уверен, серьезных санкций к хоккеистам и разборов полетов не последует. В атаке гости сегодня были не слишком изобретательны, что в совокупности с ошибками в обороне и неуверенной игрой вратаря привело к первому поражению в 2025 году.

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