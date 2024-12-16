«СКА Арена» приняла Кубок Первого канала и теперь ждет матчей КХЛ. Но сразу порадовать болельщиков у хозяев льда не получится

В Санкт-Петербург едет «Локомотив» — лучшая команда лиги.

СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после паузы на Кубок Первого канала встретится с лидером Западной конференции «Локомотивом». Игра пройдет на «СКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: коэффициент на победу СКА в основное время — 2.15, это приблизительно 43% вероятности. Выигрыш железнодорожников дан за 2.85 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.71, этот рынок на ярославцев предложен за 2.12.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.67, Ф2(0) — за 2.19;

• Ф1(-1.5) — за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.03.

Вероятность овертайма оценена в 3.80, обратный вариант идет за 1.27.

Матч СКА — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс