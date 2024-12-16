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Сегодня, 14:15

«СКА Арена» приняла Кубок Первого канала и теперь ждет матчей КХЛ. Но сразу порадовать болельщиков у хозяев льда не получится

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки СКА.
Фото Telegram-канал СКА, Telegram
В Санкт-Петербург едет «Локомотив» — лучшая команда лиги.

СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после паузы на Кубок Первого канала встретится с лидером Западной конференции «Локомотивом». Игра пройдет на «СКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: коэффициент на победу СКА в основное время — 2.15, это приблизительно 43% вероятности. Выигрыш железнодорожников дан за 2.85 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.71, этот рынок на ярославцев предложен за 2.12.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.67, Ф2(0) — за 2.19;

• Ф1(-1.5) — за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.03.

Вероятность овертайма оценена в 3.80, обратный вариант идет за 1.27.

Матч СКА — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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СКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 17 декабря 2024 года

Игра пройдет на «СКА Арене», где петербуржцы не планировали играть в этом сезоне после летнего пожара на площадке. Однако ледовый дворец подготовили к возвращению армейцев быстрее, чем ожидалось — на нем уже прошел победный для России Кубок Первого канала, а теперь вернутся и игры КХЛ. «СКА Арена» — прекрасная, она удивительно красива. В Питере всегда были замечательные болельщики, еще когда я здесь работал. Это один из лучших стадионов в Европе. На катках НХЛ я особо не играл, совсем немножко. Но я думаю, что «СКА Арена» намного лучше», — оценил арену двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

СКА откатился на пятую строчку Западной конференции, хотя еще в октябре команда штамповала победы и подпирала лидеров. В последних 13 матчах регулярного чемпионата петербуржцы добыли лишь четыре победы в основное время, проиграв за этот период восемь раз. При этом армейцы остаются самой результативной командой КХЛ — в среднем за игру отличаются 3,62 раза. Удивительно, что ни один игрок петербуржцев не входит даже в топ-10 бомбардиров регулярки, зато сразу шесть хоккеистов набрали минимум 20 баллов за результативность.

«Локомотив» уверенно лидирует не только на «Западе», но и в общей турнирной таблице. Команда Игоря Никитина опережает «Спартак» на восемь очков, хотя в последних шести поединках регулярки потерпела сразу три поражения — до этого за весь сезон было всего пять. Ярославцы — противоположность СКА, ведь они обладают с огромным запасом самой надежной обороной в КХЛ: в среднем за игру пропускают всего 1,56 шайбы. Лучшим показателем среди всех остальных команд являются 2,25 пропущенных гола от «Ак Барса».

«Мне нравится Игорь Никитин и работа всего тренерского штаба «Ярославля». У «Локо» классная игра, они занимаются развитием своих воспитанников, и в основной команде большое количество игроков задействовано из их школы. Команда показывает хороший, агрессивный хоккей. Не всегда они много забивают, но это связано и с хорошей игрой вратарей соперника. Команда классно играет и не зря занимает первое место на «Западе», — считает экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Локомотив»

Команды в этом сезоне встречались уже трижды — «Локо» ни разу не уступил в основное время, а сам дважды обыграл СКА. К предстоящей игре армейцы подошли не в лучшей форме, редко побеждая. К тому же немало игроков петербуржцев были задействованы на Кубке Первого канала, что может сказаться на их физическом состоянии. Вдобавок «Локомотив» в целом проводит гораздо более сильный сезон и уверенно лидирует во всей лиге.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.19.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
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