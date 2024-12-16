«СКА Арена» приняла Кубок Первого канала и теперь ждет матчей КХЛ. Но сразу порадовать болельщиков у хозяев льда не получится
СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после паузы на Кубок Первого канала встретится с лидером Западной конференции «Локомотивом». Игра пройдет на «СКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года
Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: коэффициент на победу СКА в основное время — 2.15, это приблизительно 43% вероятности. Выигрыш железнодорожников дан за 2.85 (33%), ничья идет за 3.80 (24%).
Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.71, этот рынок на ярославцев предложен за 2.12.
Также представлен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.67, Ф2(0) — за 2.19;
• Ф1(-1.5) — за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.03.
Вероятность овертайма оценена в 3.80, обратный вариант идет за 1.27.
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СКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 17 декабря 2024 года
Игра пройдет на «СКА Арене», где петербуржцы не планировали играть в этом сезоне после летнего пожара на площадке. Однако ледовый дворец подготовили к возвращению армейцев быстрее, чем ожидалось — на нем уже прошел победный для России Кубок Первого канала, а теперь вернутся и игры КХЛ. «СКА Арена» — прекрасная, она удивительно красива. В Питере всегда были замечательные болельщики, еще когда я здесь работал. Это один из лучших стадионов в Европе. На катках НХЛ я особо не играл, совсем немножко. Но я думаю, что «СКА Арена» намного лучше», — оценил арену двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
СКА откатился на пятую строчку Западной конференции, хотя еще в октябре команда штамповала победы и подпирала лидеров. В последних 13 матчах регулярного чемпионата петербуржцы добыли лишь четыре победы в основное время, проиграв за этот период восемь раз. При этом армейцы остаются самой результативной командой КХЛ — в среднем за игру отличаются 3,62 раза. Удивительно, что ни один игрок петербуржцев не входит даже в топ-10 бомбардиров регулярки, зато сразу шесть хоккеистов набрали минимум 20 баллов за результативность.
«Локомотив» уверенно лидирует не только на «Западе», но и в общей турнирной таблице. Команда Игоря Никитина опережает «Спартак» на восемь очков, хотя в последних шести поединках регулярки потерпела сразу три поражения — до этого за весь сезон было всего пять. Ярославцы — противоположность СКА, ведь они обладают с огромным запасом самой надежной обороной в КХЛ: в среднем за игру пропускают всего 1,56 шайбы. Лучшим показателем среди всех остальных команд являются 2,25 пропущенных гола от «Ак Барса».
«Мне нравится Игорь Никитин и работа всего тренерского штаба «Ярославля». У «Локо» классная игра, они занимаются развитием своих воспитанников, и в основной команде большое количество игроков задействовано из их школы. Команда показывает хороший, агрессивный хоккей. Не всегда они много забивают, но это связано и с хорошей игрой вратарей соперника. Команда классно играет и не зря занимает первое место на «Западе», — считает экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Локомотив»
Команды в этом сезоне встречались уже трижды — «Локо» ни разу не уступил в основное время, а сам дважды обыграл СКА. К предстоящей игре армейцы подошли не в лучшей форме, редко побеждая. К тому же немало игроков петербуржцев были задействованы на Кубке Первого канала, что может сказаться на их физическом состоянии. Вдобавок «Локомотив» в целом проводит гораздо более сильный сезон и уверенно лидирует во всей лиге.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.19.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -