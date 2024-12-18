Самое нелепое удаление сезона КХЛ: начудил вратарь «Локомотива». Но Ротенберга от поражения на «СКА Арене» это не спасло

Первый матч армейцев после возвращения на самый большой хоккейный стадион мира.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Плотников — 16 (Бардаков), 12:13 — 1:0. Радулов — 11 (Бут, Иванов), 15:01 — 1:1. Шалунов — 11 (Березкин), 24:29 — 1:2. Алистров — 3 (бол., Рендулич, Хайруллин), 28:32 — 2:2. Березкин — 10 (бол., Шалунов, Гернат), 52:07 — 2:3.

Вратари: Мойсевич (57:20) — Исаев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 27 (13+8+6).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

17 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22881 зритель.

Матч FONBET Чемпионата КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом» завершился поражением армейцев со счетом 2:3. Эта игра стала первой для петербуржцев на «СКА Арене» с апреля, когда они вылетели из Кубка Гагарина.

«Локо» победил, несмотря на нелепое удаление

На 13-й минуте счет открыл форвард хозяев Сергей Плотников, получив пас от Захара Бардакова. Вскоре нападающий гостей Александр Радулов установил равновесие. Ему ассистировали Даниил Бут и Георгий Иванов.

В начале второго периода ярославцы вышли вперед благодаря голу Максима Шалунова с передачи Максима Березкина. Через несколько минут «Локо» на ровном месте остался в меньшинстве: запасной голкипер железнодорожников Алексей Мельничук после выброса Евгения Кузнецова в сторону лавки сыграл блином и не дал шайбе попасть в своих партнеров. И все бы ничего, но блин он выставил за пределы скамейки, нарушив правила. Это удаление точно претендует на звание самого нелепого в этом сезоне.

И СКА, конечно же, воспользовался таким подарком: Владимир Алистров реализовал большинство и сравнял счет. Но «Локомотив» все-таки вырвал победу благодаря шайбе Максима Березкина — 3:2.

Что сказали Никитин и Ротенберг

На пресс-конференции после матча главный тренер «Локо» Игорь Никитин не оставил без внимания эпизод с удалением Мельничука.

«Шайба летела к нам на лавку и Алексей ее ловил, чтобы она никому не попала в лицо. Я это видел. Была ли рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал, что была. Верим лайнсмену», — саркастически ответил Никитин.

Речь Романа Ротенберга по традиции разошлась на цитаты в соцсетях. Главный тренер СКА не только объяснил поражение, но и порассуждал о скорости света. А еще прокомментировал присутствие на игре представителей «Монреаля», следящих за задрафтованным «Канадиенс» нападающим армейцев Иваном Демидовым.

«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала к нам прилетали гости из Южной Африки, Турции, Арабских Эмиратов. Но сегодня мы рады, что к нам приехали гости из Монреаля. Они были на арене, которая по праву является лучшей в мире. Также они смотрели нашу игру, и мы обязательно с ними еще обсудим в целом, сравним стиль игры, как наша команда играет, как играют клубы в НХЛ.

Мы всегда обмениваемся опытом, берем многое на вооружение. С Кентом Хьюзом и Венсаном Лекавалье завтра поговорим о том, как развивается Иван Демидов. Они остаются в Санкт-Петербурге еще на одну игру. И, конечно, обсудим, как Демидов развивается, как он добавляет и как он в следующей игре улучшит реализацию. Очень интересно общаться и обмениваться опытом с такими уважаемыми людьми», — сказал Ротенберг.

После 35 матчей СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 44 очка. «Локомотив» с 60 баллами после 37 встреч идет на первой строчке.