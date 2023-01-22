«Торпедо» Ларионова снова разгромили. Но команде нельзя менять свой стиль

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Торпедо» на своем льду было бито питерскими армейцами — 2:6. Игорь Ларионов после игры сокрушался, что у хоккеистов нет менталитета лидеров, они застряли в звании «грозы авторитетов», им предстоит серьезно поработать, чтобы перейти на новый уровень. Но ведь сделать так не получится. Странно, что тренер берет на себя невыполнимые обязательства.

У многих в сезоне ощущение, что «Торпедо» совершает нечто невероятное. Результаты и игра команды не поддаются логике, а настоящие причины преображения непонятны. Овощная диета, употребление малины вряд ли даст такой результат. Да, в команде есть мудрый Алексей Козырев, который очень многое сделал для сегодняшнего стиля нижегородцев, но ведь это касается только атаки. В обороне же у «Торпедо» все гораздо скромнее, хотя нельзя не отметить прогресс таких ребят, как Федотов, Сизов и Конюшков.

СКА в гостях крупно победил «Торпедо». ХК «Торпедо»

Но команда так проводит первый сезон, причем мы еще не видели плей-офф. Очевидно же, что хоккеисты на кураже, да еще им очень сильно везет. Плюс соперники не привыкли к этому анархичному стилю игры команды и позволяют автозаводцам показывать то, что они делают.

Не хочу все списывать на фарт и везение. Так совпало, что Алексей Кручинин переживает свою вторую молодость, Сергей Гончарук вдруг превратился из игрока меньшинства в снайпера. За голову взялся Николай Коваленко, да и ребята, вернувшиеся из-за океана, показывают себя с лучшей стороны. Игорь Ларионов тоже приятно удивляет. Он — типичный тренер из НХЛ: создает настроение, дает установки, относится к игрокам с уважением. Это все сильно влияет.

Роль «грозы авторитетов» подходит команде идеально. Никак команде не стать «безусловным лидером», который берет свои очки, как иногда получают баллы СКА или ЦСКА — еще до стартового вбрасывания. Для этого нужны другие исполнители, абсолютно иной подбор игроков, которых просто нет на рынке. То есть можно потратить даже 900 миллионов ближайшим летом, но все равно не получить команды уровня армейцев или «Металлурга» с «Авангардом».

Лучше как раз оставаться таким веселым коллективом, каким сейчас является «Торпедо». Мы же не знаем, как через год проявит себя тот же Кручинин, ведь ему будет 32. Сохранит ли темп Сергей Гончарук? Раньше он никогда не играл так сильно. Не забывайте, что к команде будут относиться иначе. Это проявляется уже сейчас — «Торпедо» находится на пятой строчке в турнирной таблице «Запада». Опуститься на шестую почти невозможно, так как отрыв от группы, которая бьется за место в плей-офф, весьма солидный.

Менять философию клуба, у которого до этого сезона вообще не было никакой философии, нелепо. Допустим, Ларионов с помощниками решит усилить оборону, сделать ее «каменной», но это же моментально ударит по атаке. Сейчас защитники бегают вперед иногда быстрее форвардов, затем стремительно возвращаются, участвуют в розыгрышах шайбы, при этом не чувствуют никакого давления со стороны тренерского штаба. Им позволяют творить, ошибаться. В солидных клубах такого нет. Там хоккеисты не могут себе позволить то, что делают в «Торпедо».

Матч против СКА получился ярким, а поражение «Торпедо» — типичным. Заигрывались, старались больше порадовать зрителей, чтобы они не заскучали. Вот и получили шесть. Но за это ругать странно. Пусть уж лучше так, чем 2:1 или 1:0. Менять такую команду — только портить.